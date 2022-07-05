Какие вредители живут в вашем ковре, и как с ними бороться

Кто живет у вас в ковре?

Ковры создают тепло и уют в квартире, но, выбирая такое напольное покрытие, будьте готовы как следует за ним ухаживать. Обычной уборки с помощью пылесоса, даже ежедневной , недостаточно, чтобы удалить из ворса глубоко въевшиеся грязь и пыль. Со временем она становится гостеприимным домом для множества незваных гостей, о которых вы даже не подозреваете.