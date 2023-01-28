Звезды 60-х. Клаудиа Кардинале

Строго говоря, первый фильм с Кардинале вышел в 1958 году, а последний на сегодня – в 2014-м, но пик карьеры этой уроженки Туниса пришелся именно на 60-е. Именно в 60-е состоялись ее звездные роли у Феллини и Висконти. И, что приятно, Клаудиа Кардинале была неплохо знакома и советскому зрителю задолго до фильма Михаила Калатозова «Красная Палатка», где она сыграла главную женскую роль.























































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