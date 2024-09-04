Геометрия чувств и душевных переживаний по-индийски

Узы любви. Автор: Jagannath Paul.
Творчество индийского художника Джаганнатха Пола (Jаgannath Рaul) состоит из множества угловатых блоков краски, палитра которых, увы, не пестрит разнообразием цветов, а напротив выдержана в определённых тонах и оттенках чёрного, белого, красного, жёлтого и оранжевого, что придаёт каждой картине нотки драматизма и величия.
Три истории из жизни. Автор: Jagannath Paul.
Ностальгия и меланхолия. Автор: Jagannath Paul.
Симпатия. Автор: Jagannath Paul.
Чувства. Автор: Jagannath Paul.
Геометрия восприятия. Автор: Jagannath Paul.
Чаще всего Джaганнатх рисует углём и акриловыми красками на холсте и бумаге и, несмотря на то, что практически все его работы мало чем отличаются друг от друга, тем не менее, у каждой из них своя история и сюжет, в котором притаилась грусть, тоска, меланхолия и ностальгия почему-то прекрасному и давно прошедшему. Так же в его творчестве проскальзывает тема порой очень непростых отношений между мужчиной и женщиной, где при помощи сочетания не самых броских цветов и оттенков художник мастерски изображает малейшие перемены в настроении персонажей, акцентируя внимания на их чувства и переживания.
Искажённая реальность. Автор: Jagannath Paul.
Балерина. Автор: Jagannath Paul.
Гармония и идиллия. Автор: Jagannath Paul.
Танец. Автор: Jagannath Paul.
Мудрость. Автор: Jagannath Paul.
Женская фигура. Автор: Jagannath Paul.
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