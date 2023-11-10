Уютный домик из гаража

Идеальным вариантом обзавестись отдельным пространством для отдыха, работы или дополнительного заработка все чаще становится идея преобразования гаражей, если они построены/приобретены на всякий случай и автомобиля никогда не видели, а превратились в склад хлама.







Особенно актуальна трансформация, если гараж находится рядом с основным жилищем, где проходят все необходимые коммуникации. Чтобы убедиться в целесообразности подобных идей, авторы Novate.ru подобрали несколько вдохновляющих примеров, которые можно взять на вооружение, если возникла необходимость решить проблему расселения.



1. Преобразование гаража 1905 года в мини-дом для молодой семьи

2. Обнадеживающее преобразование гаража креативной девушкой из Лос-Анджелеса

3. Родители превратили гараж в стильный дом для сына

4. Проект WEHO в Западном Голливуде (США)

5. Как преобразование собственного дома с гаражом позволило открыть фирму (и на этом неплохо зарабатывать)

Самой значимой статьей расходов стала покупка утеплителя и электропроводки, все остальное было получено бесплатно.Необязательно иметь солидный бюджет, чтобы превратить захламленный сарай или гараж в жилище, правда, если это капитальное строение. Супруги Ребекка Кэри, стилист и владелица студии A & B Creative и ее муж Алекс МакНолл долго скитались по съемным квартирам пока не решились преобразовать старый гараж на бабушкином дворе. Задача по переоборудованию строения 1905 года постройки усложнялась тем, что лишних средств у молодых людей не было. Поэтому они посещали стройки города (в особенности те, где проходила реновация зданий), ходили по родственникам и друзьям собирая стройматериалы, пригодные для переработки, бесплатные остатки, а также предметы мебели.Из заброшенного гаража 1905 года постройки получился очаровательный крошечный домик.Реббека, дизайнер по образованию, решила оставить массивные деревянные балки и максимально использовать имеющиеся и собранные доски, которые пришлось немного доработать и покрасить в белый цвет, чтобы получившемуся деревенскому интерьеру добавить немного изысканности и утонченности.Примечательно: Энтузиастам удалось обустроить крошечное жилище, потратив всего 2 тыс. дол. И то, основная часть средств пошла на современные утеплительные материалы. Стоит отметить, что гараж хоть и был очень старым, но все же его стены оставались крепкими, а также имелся фундамент, что большая редкость для такого рода объектов. Это упростило задачу супругам, ведь им в целях экономии пришлось делать все самостоятельно, но полученный результат не мог не порадовать их, и шестерых питомцев, которые поселились вместе с ними.Когда хочется сбежать от кучи родственников, и старенький гараж очень даже пригодится.26-летняя девушка из Лос-Анджелеса давно мечтавшая иметь собственный уголок, чтобы сбежать от большого семейства, принялась за переоборудование гаража. Отдельно стоящее обшарпанное строение с бетонной плитой перед воротами, где совсем недавно обитал лишь автомобиль и хлам, не испугало Акану, которая умудрилась превратить его в дом мечты и не только ее. Как только энтузиастка выложила видео-тур по своему дому в Сеть, оно набрало огромное количество просмотров и комментариев.Теперь у Аканы есть собственный дом, пусть он и маленький, и раньше был гаражом. | Фото: the-sun.com.Обилие белого цвета и открытая планировка сделала бывший гараж пригодным для жизни.Девушка признается, что основную работу проделала сама, специалисты приглашались только для переделки крыши, проведения и подключения коммуникаций. Особенно она гордится тем, что удалось сделать ванную комнату, хотя для этого пришлось урезать площадь кухонной зоны и распрощаться с мечтой о полноразмерном диване. Но это мелочи, главное, что теперь у Аканы есть своя обитель, сделанная собственными руками.Гараж на собственном участке – идеальный вариант для преобразований.Пока молодой человек подыскивал себе квартиру, родители превратили захламленный гараж в стильный домик.На что только не пойдут родители, чтобы их детям было хорошо. Вот и родители взрослого сына, который мечтал съехать из дома, чтобы иметь личное пространство, решились на преобразование захламленного гаража, давно служившего складом для вещей «на всякий случай» и «может быть, когда-нибудь пригодятся». Это должно было быть сюрпризом для парня, поэтому времени у них было в обрез. Вскоре деревянный гараж был утеплен, снаружи обновили краску, а внутри обшили гипсокартоном, при этом делать потолок не стали, чтобы добавить больше объема в небольшое пространство. Этому поспособствовали и световые люки на крыше, и несколько окон. С помощью арки разделили спальную зону и вполне благоустроенную кухонную зону со столовой и гостиной. Нашлось место для ванной комнаты, отделанной керамической плиткой.Серые оттенки мебельных фасадов и керамической плитки гармонируют с белыми стенами и А-образным потолком.К слову, их труды отказались не напрасными, сыну понравился домик, и он отказался от решения арендовать квартиру. А когда его мама выложило видеоролик в соцсети, то некоторые пользователи предложили их усыновить (вдруг у семейства есть еще какой-нибудь заброшенный сарай!).Фантастическое преобразование дома, двора и гаража, которым занимались Эмили Хендерсон и Шанти Виджая (проект WEHO).Из небольшого гаража получился уютный домик с многофункциональной гостиной и вполне благоустроенной ванной (проект WEHO).Не стоит удивляться, почему жители элитных районов, даже если они имеют очень сложные для традиционного строительства участки (в плане рельефа), стараются задействовать каждый квадратный метр, чтобы увеличить полезную площадь. Некоторым удается выжать максимум даже если достался ветхий дом с заброшенным гаражом, рассчитанным на одну машину. Взять, к примеру, проект WEHO в Западном Голливуде, который подразумевал полное преобразование дома, двора и всех дополнительных построек. Особенно впечатляет трансформация гаража, который теперь является идеальным домиком у бассейна, гостевым домиком и баром вместе взятым, поскольку его можно использовать как заблагорассудится. Обилие белой цветовой гаммы, установка больших окон, включая мансардное прямо над душем, необычная мебель (в минимальном количестве), интересные аксессуары – всего этого оказалось достаточно, чтобы преобразовать заброшенный гараж.Основательный гараж на две машины также можно превратить в уютный и даже просторный дом (работа Эмили Хендерсон и Шанти Виджая).Интерьер того самого гаража, после преобразования которого владельцы решили сдавать в аренду (проект ADU).Эмили Хендерсон и Шанти Виджай после преобразования приобретенного дома и гаража решили, что свои идеи трансформации можно не только снимать, на видео выкладывать в Сети в разделе «Сделай сам» или «Своими руками». Вникнув во все тонкости и проблемы кардинальных перепланировок, они организовали собственную фирму, которая предлагает превратить захламленные гаражи и сараи в дополнительное жилое пространство, где могут жить повзрослевшие дети или нагрянувшие гости. Эти домики пригодятся в качестве домашнего офиса или бара, мастерской или студии, а также их можно сдавать, и на этом неплохо зарабатывать (на аренде через Airbnb, например), чтобы выплачивать ипотеку или накопить на более просторный дом/учебу и т. д. Ну, и наконец, недвижимость с дополнительным жилым пространством значительно поднимает его стоимость. Стоит сразу оговориться, что работают они в Калифорнии, поэтому можно ли подобные проекты реализовать в регионах с более холодным климатом, они ответить не могут, но рекомендуют больше внимания уделить теплоизоляции и защите строения от влаги.Авторы нашли примеры их работ, которые могут помочь определиться с вариантом преобразований тем, кто не может решиться сделать из гаража «конфетку». Они помогут узнать, стоит ли затевать кардинальную трансформацию:• Проект «Симмарон»Небольшой ветхий гараж превратился в прекрасную комнату отдыха (проект «Симмарон»).Гибкое пространство обновленного гаража позволяет использовать его на свое усмотрение (проект «Симмарон»).Проект Симмарон стал тем случаем, когда творческой команде предложили преобразовать не только гараж, но и ветхий дом, приобретенный в исторической части Лос-Анджелеса по более доступной цене, чем в элитных районах. Старое здание, построенное в испанском колониальном стиле, давало возможность проявить всю свою смекалку и творческий потенциал. И небольшой гараж не остался без внимания, он превратился в домик для отдыха. Учитывая совсем скромные габариты, дробить пространство на зоны авторы проекта не стали, да и делать ванную комнату с туалетом было нецелесообразно, поэтому как жилое пространство он не годится.• Проект «Бейвуд»Старый ветхий дом с велосипедным гаражом превратили в стильное современное пространство (проект «Бейвуд»).Ну, кто откажется от такого уютного офиса, в котором можно отдохнуть от суеты города и большой семьи (проект «Бейвуд»).Этот проект также затронул преобразование старого дома вместе со всеми дряхлыми постройками, которые имелись на участке. Владельцы недвижимости не стали даже делать попытку самостоятельно отремонтировать все здания и гараж, пригласив Эмили Хендерсон и Шанти Виджая. Пара к тому времени становилась все более популярной, поскольку новоиспеченные владельцы ветхой недвижимости хотят иметь комфортное, современное и гибкое пространство, а также иметь на руках все разрешительные документы на перепланировку и перепрофилирование. Проект «Бейвуд» удался на славу и в случае с небольшим гаражом, используемом бывшими хозяевами для велосипедов и всякого хлама. Его превратили в домашний офис. Здесь фрилансер может чувствовать себя более чем комфортно: никакого загромождения мебелью, открытая планировка, обилие белого цвета и естественного освещения, полное уединения и тишина – что еще надо для тех, кому приходится работать дома.