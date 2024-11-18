10 самых знаменитых мест в Южной Америке

Южноамериканский континент богат уникальными природными памятниками. Выбрать 10 самых знаменитых географических объектов Южной Америки — задача не из легких, так как выдающихся ландшафтных комплексов там гораздо больше. Многие из них, сохраняя свою многовековую первозданность, находятся под охраной ЮНЕСКО.

Анды (Андийские Кордильеры)

Патагония

Гвианское нагорье

Низменность Амазонки

Льяносы

Пампасы

Огненная Земля и мыс Горн

Пантанал

Плато Атакама

Крупнейшие водопады континента