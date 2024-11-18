10 самых знаменитых мест в Южной Америке

Южноамериканский континент богат уникальными природными памятниками. Выбрать 10 самых знаменитых географических объектов Южной Америки — задача не из легких, так как выдающихся ландшафтных комплексов там гораздо больше. Многие из них, сохраняя свою многовековую первозданность, находятся под охраной ЮНЕСКО.
И все же попробуем выделить самые популярные и всемирно известные южноамериканские географические объекты.
Анды (Андийские Кордильеры)
Южная Америка — единственный континент, который с севера на юг пронизан одной горной грядой, богатой вулканами и крупнейшими ледниками. Ее имя — Анды. Простираясь более чем на 7,3 тыс. км, она дает начало большинству рек континента. Продолжаясь в Северной Америке, Анды переходят в США в гряду под названием Кордильеры. Поражают своей красотой вершины Анд. Наивысшая их точка — 6960-метровый пик Аконкагуа (Аргентина), хотя в данной горной цепи найдутся десятки вершин свыше 6000 метров.
Патагония
Эта область, известная нам по романам Жюля Верна, протянулась на 1600 км между Андами и Атлантическом океаном на южной оконечности континента, к югу от реки Рио-Негру. Суровые скалы, перемежающиеся величавыми глубокими ущельями, засушливые, но от этого не менее привлекательные плато, сверкающие под солнцем ледники никого не оставляют равнодушными.
Гвианское нагорье
Настоящий конан-дойлевский «затерянный мир» с его удивительными диковинными растениями и уникальной фауной. Плато раскинулось почти на 1600 км между югом Венесуэлы и севером Бразилии. «Изюминка» этой тропической области — каскад красивейших рек и водопадов. Высшая точка — пик Рорайма (2810 м).
Низменность Амазонки
Главная особенность Амазонии — самый большой в мире тропический лес, покрывающий бассейн реки Амазонка. Расположена она между Андами на западе и Атлантикой на востоке, Гвианским нагорьем на севере и Бразильским плоскогорьем на юге. Отличается огромным количеством притоков самой полноводной реки в мире и чрезвычайной влажностью.
Льяносы
Эту живописную плодородную равнину на севере континента площадью более 580 тыс. км² почти пополам делят Колумбия и Венесуэла. Плодородие ее обеспечивает многоводная река Ориноко и ее многочисленные притоки. Для Льяносов характерны обширные, полого наклоненные равнинные участки, прорезанные руслами рек, вдоль которых растут галерейные леса.
Пампасы
Среди всех географических объектов Южной Америки пампа (площадь составляет почти 762 тыс. км²) знаменита прежде всего своими сельскохозяйственными, в основном скотоводческими возможностями. Здесь расположено множество больших ранчо, на которых разводят элитный скот (знаменитая во всем мире аргентинская говядина). Но и растениеводство здесь в чести. Этому способствуют плодородные красновато-черные почвы, основой для образования которых стали вулканические породы. Есть здесь и большие дикие степи и пастбища, которым, правда, часто не хватает влаги. А чем дальше от Атлантического океана и ближе к Андам, пампа и вовсе переходит в засушливые полупустыни.
Огненная Земля и мыс Горн
Это самый южный архипелаг Южной Америки, и поэтому он отличается суровым холодным климатом и частыми сильными штормами. Причина — близость Антарктиды. Архипелаг назвал Огненной Землей в 1520 году легендарный Фернан Магеллан, который, проплывая мимо, принял далекие костры индейцев за огни действующих вулканов. Ну а самой южной точкой Южной Америки является грохочущий мыс Горн, входящий в состав архипелага. Путешествовать мимо него по проливу Дрейка и сегодня удел самых смелых и отчаянных.
Пантанал
Такое название носит самое большое в мире болото, которое расположено на юго-западе Бразилии, а также частично в Парагвае и Боливии. Размеры его ошеломляют: около 195 тыс. км² площади в бассейне реки Парагвай! Несмотря на свой не очень привлекательный статус, Пантанал с его неповторимым растительным и животным миром является настоящей находкой для ученых и туристов.
Плато Атакама
Фактически это одна из самых известных пустынь Южной Америки. Раскинувшаяся высоко в чилийских Андах на 1000 км в длину и на 160 км в ширину, она представляет собой одну из редких пустынь нашей планеты, где никогда нет осадков. Если добавить сюда чрезвычайно суровый горный климат, то складывается образ совершенно неудобной для человеческой жизни территории. Между тем здесь активно работают многочисленные шахты, на которых местные жители добывают медь, селитру, йод, поваренную соль. Для особо авантюристичных туристов, которым придется преодолеть нелегкий путь, все же есть несколько «изюминок»: небольшие живописные озера и красивые солевые отложения в горах.
Крупнейшие водопады континента
Здесь обращают на себя внимание два водопада: самый высокий в мире Анхель (высота — 1054 м) и один из самых красивых на планете Игуасу. Воды Анхеля, названного так по имени открывшего его в 1933 году летчика Джеймса Энджела, срываются с совершенно отвесных склонов плоскогорья Ауян-Тепуи. Выдающиеся характеристики водопада были высоко оценены в 1994 году, когда он вместе с национальным парком Канайма, в котором находится это чудо света, был включен в книгу Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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