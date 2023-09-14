Как правильно ухаживать за теплыми вещами, чтобы не покупать новые каждый сезон

Как бы нам ни хотелось продлить лето, но нужно признать – осень уже полностью вступила в свои права, и пора доставать с дальних полок шкафа теплые вещи.







А чтобы они долго служили вам верой и правдой, предлагаем взять на заметку несколько эффективных правил по уходу за свитерами и верхней одеждой.



Правило 1: Читайте инструкцию на этикетке

Правило 2: Проветривайте одежду

Правило 3: Пользуйтесь гелями для стирки

Правило 4: Сортируйте по нескольким критериям

Правило 5: Избегайте частых стирок

Правило 6: Правильно сушите одежду

Правило 7: Осторожно гладьте вещи

Бонус: Обращайте внимание на свойства ткани

На этикетке указана вся важная информация.Казалось бы, банальная вещь – перед тем, как стирать, сушить или гладить одежду, необходимо прочитать на бирке правила ухода за вещью. Производитель всегда указывает всю важную информацию, которая может пригодиться в процессе эксплуатации. Нужно лишь тщательно изучить ее. Если же ярлычка по какой-то причине нет, можно посмотреть состав вещи и поискать в интернете материалы, касающиеся ухода за ней. Не отходите от инструкции, и тогда ткань долгое время будет сохранять свои первоначальные цвет и форму.Проветривать одежду удобно на открытом балконе.Даже если вы еще ни разу не надевали куртку или пальто, это не значит, что верхняя одежда не понадобится вам завтра или на следующей неделе. Не стоит слепо доверять хорошей погоде – осенью она весьма переменчива. Лучше заранее подготовьте вещи, в частности, проветрите их. Если вы живете не в частном доме, а в квартире, можете сделать это на балконе, только предварительно откройте окно. Таким образом, вы сможете устранить неприятный запах затхлости, который обычно появляется после длительного хранения.На заметку: Проветривать верхнюю одежду желательно регулярно, и летом в том числе. Это помогает избавиться от лишней влаги, которая периодически появляется на вещах и провоцирует образование плесени.Вместо порошка используйте гелиИли любыми другими мягкими моющими средствами. Выбирайте, исходя из типа ткани, а также режима стирки, который рекомендован для ухода за одеждой. Очень важно, чтобы бытовая химия не повредила структуру материала, особенно если ткань натуральная. Те же порошки плохо вымываются – приходится выбирать цикл дополнительного полоскания. А средства, содержащие хлор и другие агрессивные химические вещества, хоть и выводят пятна на раз, но при этом часто портят структуру одежды и способствуют потере цвета.Сортировать важно не только по цвету.Обычно перед стиркой мы сортируем вещи по цветам на черное, белое и цветное. Но это не единственный критерий, которому нужно следовать. Также необходимо учитывать тип ткани, особенности ухода и даже наличие декоративных элементов, ведь если положить вместе с шерстяным свитером вязаный кардиган на замке, есть риск, что молния зацепит деликатный материал в процессе стирки. Раздельная стирка позволит избежать не только повреждений, но также окрашивания в сторонние оттенки. Плюс будет гораздо проще подобрать подходящий режим.Стирайте куртку только если заметили пятнаДалеко не все вещи нуждаются в частых стирках – некоторые, наоборот, нужно класть в барабан стиральной машины только в самых крайних случаях, чтобы не испортить ткань и не столкнуться с потерей яркости цвета. Особенно это правило касается верхней одежды. Если при виде крохотного пятна на рукаве вы будете тут же отправлять куртку в стирку, в скором времени она утратит форму. Лучше застирывать подобные загрязнения вручную, тогда риск деформации изделия сведется к минимуму. А вот «профилактическая» освежающая стирка ни к чему. Если на верхней одежде нет видимых пятен, ее достаточно относить в химчистку раз в сезон.Свитера лучше сушить на горизонтальной поверхности.Одежду важно правильно не только стирать, грамотно выбирая средство и режим, но также сушить. Например, теплые вещи из деликатных тканей не стоит размещать на вешалках или напольных сушилках – это может привести к деформации изделий. Лучше аккуратно раскладывать их на ровной поверхности, застеленной полотенцем или другой вещью, которая хорошо впитывает влагу. Если же вы пользуетесь сушильной машиной, выбирайте деликатный режим, чтобы ненароком не повредить одежду.Вместо утюга используйте отпариватель.Некоторым теплым вещам и верхней одежде после стирки достаточно просто некоторое время отлежаться, чтобы восстановить первоначальную форму. Кроме того, если загружать барабан стиральной машины только наполовину, вещи останутся гладкими, без некрасивых заломов.В случае, когда складки все-таки появились и портят внешний вид изделий, выбирайте на утюге режим средней либо низкой температуры. Также между прибором и тканью лучше проложить дополнительную ткань, чтобы точно быть уверенными, что утюг не повредит материал. Но самый оптимальный вариант – пользоваться отпаривателем. Он очень деликатно воздействует на одежду, поэтому можно не бояться, что изделие не переживет процесса глажки.Разные типы ткани нуждаются в разном уходеУ каждого типа ткани есть свои правила по уходу, а также слабые места, о которых нужно знать, чтобы не испортить изделия. Вот шпаргалка по самым популярным материалам, из которых обычно производят свитера и верхнюю одежду.• Фланель – если она состоит из хлопка, то отличается повышенной прочностью, и вполне может выдержать стирку в стиральной машине полуавтомате. Главное не стирать и не сушить фланелевые вещи вместе с полотенцами – они быстро «соберут на себя» весь пух, который потом будет очень сложно убрать.• Кашемир – свитера и верхнюю одежду из этого материала не обязательно стирать руками – для ухода за ними подходит режим «деликатная стирка». Главное – не забывать выворачивать их наизнанку. Что касается сушки, то кашемировое изделие нужно завернуть в полотенце, оставить на 10-15 минут, чтобы оно впитало влагу, а затем положить на плоскую поверхность и осторожно расправить. Когда вещь полностью высохнет, можете аккуратно ее «расчесать».• Шерсть – здесь необходимо следовать тем же правилам, что и в случае с кашемиром – стирать на деликатном режиме в еле теплой воде. Лучше не злоупотреблять частыми стирками, чтобы не появились катышки, и вещь не растянулась.• Замша и кожа – эти материалы и стиральная машина несовместимы. Если вы случайно посадили пятно, постарайтесь сразу смочить участок холодной водой и оставить высыхать. После этого слегка почистите ткань, а если это не поможет, отнесите изделие в химчистку, иначе есть риск повредить материал.• Акрил – рекомендована ручная стирка или деликатный режим. Автоматически отжимать акриловую одежду нельзя, необходимо делать это руками, не выкручивая ткань. Важно использовать мягкое средство для стирки, в составе которого отсутствуют отбеливающие компоненты. Сушить лучше в разложенном виде на горизонтальной поверхности, чтобы вещь не деформировалась. Делать это на обогревателях и батареях нельзя.