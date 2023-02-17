Семь фактов о Гонконге, которых мы не знали

Город долгожителей
Продолжительность жизни в Гонконге — одна из самых высоких в мире. У мужчин она составляет 81 год, а у женщин — 87, это второй показатель после Японии. Средняя продолжительность жизни таким образом составляет 83,7 года — это самый высокий показатель на планете, несмотря на высокий стресс, малое количество парков и вечные проблемы с жильем в финансовой столице Восточной Азии.
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Город ресторанов и забегаловок
На каждые 300 жителей Гонконга приходится один ресторан. Это самый высокий показатель в мире. Открыть свой ресторан для китайцев — мечта № 2 после мечты о том, чтобы стать чиновником. Огромное количество ресторанов делает профессию повара весьма востребованной в Гонконге. Доходы ресторанов доходят до баснословных сумм — в некоторых из них готовы платить по 20 000 гонконгских долларов в месяц за позицию посудомойки (около 180 000 рублей).
Город небоскребов
Гонконг лидирует по числу небоскребов выше ста метров в мире. Согласно немецкой базе данных Emporis, здесь таких 1268. Для сравнения — в Нью-Йорке — 684, в Токио — 411, Чикаго — 302, Дубаи — 523, Шанхае — 239. Неудивительно — Гонконг — это остров, большая часть которого покрыта горами и места для строительства и жизни не так много.
Всей землей в Гонконге владеет государство
Администрация Гонконга — владелец всей земли, что в очередной раз подтверждает тезис о том, что власть и собственность в Азии неразрывно связаны между собой. Даже в таком свободном городе как Гонконг. Единственным исключением здесь является Собор Св. Иоанна в районе Сентрал, а также собор Епархии Гонконга, место пребывания Архиепископа Гонконга. Эта земля дарована Англиканской церкви и находится в бессрочной и безвозмездной аренде. Остальная земля находится в управлении администрации и постоянно выдается в аренду на местных аукционах.
Город без адресов, почтовых кодов и границ
В Гонконге нет стандартного формата для адресов, в том числе и из-за того, что здесь нет стандартных границ районов. У особого административного района также нет и собственной системы почтовых кодов. Согласно местной прессе — вся входящая почта сортируется вручную.
Город соленой воды
На острове, где живет несколько миллионов человек, а вода поступает по гигантским трубам из соседнего материкового Китая, смыв в общественных уборных происходит с использованием морской воды. Морская вода используется везде, более 80% населения использует соленую воду для бытовых нужд. Морская вода также используется и в коммунальных нужд — в том числе и при тушении пожаров.
Материковым китайцам трудно поселиться в Гонконге
Чтобы приехать в Гонконг китайцам из материкового Китая необходимо сделать специальный документ, «Пропуск в Гонконг», который стоит около 100 юаней (1000 рублей). Он дает право пересечь границу и попасть в город. Тем не менее это не останавливает десятки миллионов китайцев, которые пребывают в беспошлинный город за покупками, а также, чтобы остаться здесь навсегда. С 1997 года в Гонконг переселились почти 900 000 жителей материка — это более 10% населения Гокнонга.
A2zworldwidetravels.com
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