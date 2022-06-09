15 ярких и малоизвестных фактов о фейерверках

Яркие и малоизвестные факты о фейерверках.
Сегодня практически на каждый значимый праздник небо озаряется ярким фейерверком и при этом мало кто задумывается об истории этого удивительного зрелища. Мы собрали для наших читателей интереснейшие и действительно поразительные факты о фейерверках.
1. Пиротехника
Пиро и техне.
Ремесло изготовления, установки и запуска фейерверков называется пиротехника, от греческого «пиро» (огонь) и «техне» (искусство).
2. Китайцы изобрели порох
Бамбуковые стебли, порох, металл...
Самое раннее зарегистрированное использование фейерверков восходит к 200 году до нашей эры, к Китаю во времена династии Хань. Люди поджаривали бамбуковые стебли, пока воздух внутри них не начинал шипеть и не взрывался. Полученный в результате громкий хлопок, как полагают, пугал злых духов и возвещал приход счастья и удачи. Тем не менее, когда китайцы изобрели порох где-то между 600-900 годами нашей эры, фейерверки стали еще громче и ярче.
3. Hanabi Taikai
Изгнание злых духов в Японии.
В Японии существует традиция проводить летом много пиротехнических праздников (Hanabi Taikai), которые проходят почти каждые выходные. К примеру, а августе прошло более чем 800 шоу. Традиционно эти пиротехнические шоу использовались, чтобы отогнать злых духов.
4. Сначала фейерверк, потом пороховое оружие
Средневековые войны в Китае.
Изобретение фейерверков привело к изобретению порохового оружия, а не наоборот. Во время средневековых войн в Китае иногда фейерверки привязывали к крысам, которых забрасывали на вражескую территорию. Китайцы также привязывали ремешками фейерверки к стрелам, чтобы устрашать своих врагов.
5. Фейерверк - сжигание металла
Борноэтиловый эфир.
Цвета фейерверков являются результатом сжигания различных металлических элементов. При горении различных элементов они окрашивают пламя в различные цвета. Например, барий горит зеленым цветом, натрий - желтым, а литий и стронций - красным цветом.
6. Порох в Европу завезли арабы
Марко Поло.
Вопреки распространенному мнению, Марко Поло не был первым, кто привез порох из Китая в Европу, когда он вернулся из Китая в 1295 году. Порох, вероятно, завезли раньше арабы через Шелковый путь, несмотря на все усилия китайцев сохранить в тайне его рецепт.
7. Титановый порошок создает громкие взрывы
Титановый порошок.
Пиротехники могут создать определенные звуки фейерверка. Например, алюминиевые или железные хлопья могут создать шипящие звуки, а титановый порошок может создавать громкие взрывы.
8. Синий цвет фейерверка
Синий - самый труднодостижимый цвет фейерверка.
Синий - на сегодняшний день самый труднодостижимый цвет фейерверка для пиротехников. Даже после тысячи лет существования фейерверков никто не нашел идеального состава, чтобы сделать яркий синий цвет. В отличие от этого, красный, зеленый, оранжевый и белый очень легкие в изготовлении.
9. Генриха VII, Генрих VIII, Елизавета I...
Генрих VIII и Анной Болейн.
Самый ранний известный фейерверк в Англии был запущен в 1486 году на свадьбе Генриха VII. Его сын Генрих VIII также отпраздновал фейерверком свою свадьбу с Анной Болейн. Дочь Генриха VIII и Анны Болейн, королева Елизавета I так любила фейерверки, что учредила специальную должность при дворе для человека, который создавал самое красивое фейерверк-шоу.
10. Запугивание коренных американцев
Индейцы шошоны.
Согласно легенде, первый фейерверк в Америке был запущен капитаном Джоном Смитом в Джеймстауне, штат Вирджиния в 1608 году. Он хотел произвести впечатление или напугать коренных американцев.
11. Итальянский фейерверк
Итальянский фейерверк в Неваде.
Итальянцы известны тем, что превратили фейерверк в художественное произведение искусства. На самом деле, многие из ведущих американских компаний, которые выпускают фейерверки или занимаются фейерверк-шоу, принадлежат семьям итальянского происхождения, таких как Груччи, Роцци и Дзамбелли.
12. Фейерверки - часть европейских праздников
Свадебный фейерверк.
Хотя фейерверки были изобретены в Китае около 200 г. до н.э., потребовалось примерно 17 веков, чтобы они стали частью европейских праздников. В Англии, «файер-мастера» зажигали фейерверки на вечеринках с помощью своих помощников или «зеленых человечков». «Зеленые люди» носили головные уборы из зеленых листьев, чтобы потушить любые искры во избежание пожара.
13. Олимпиада пиротехники на Филиппинах
Ежегодная мировая Олимпиада пиротехники.
На Филиппинах проводится ежегодная мировая Олимпиады пиротехники. Участники со всего мира собираются вместе, чтобы определить, кто может создать лучший фейерверк.
14. Фейерверк в Осло
1,5 часа фейерверк-шоу.
Самое большое фейерверк-шоу был проведен в Норвегии 29 ноября 2014 года, когда было запущено 540 383 фейерверков. Зрелище продолжалось в течение 1,5 часа в честь норвежской конституции.
15. Только 100-процентный хлопок
Хлопок.
Люди, которые делают фейерверки, должны носить одежду и даже нижнее белье из 100-процентного хлопка. Синтетическая одежда может создать искры от статического электричества, которые могут взорвать фейерверк.
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