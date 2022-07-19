Как избавиться от муравьев на пионах

Пионы являются яркими и нежными листопадными кустарниками, которые полюбили садоводы и дачники за красивое цветение.

Правда, иногда некоторые экземпляры так и не распускаются в начале летнего сезона. Во многих случаях виноваты в этом муравьи на пионах. Существует несколько действенных способов, как их отвадить от участка.







Главные причины появления насекомых на цветах

Рабочие способы борьбы с муравьями

Химические препараты

Ловушки от вредителей

Отпугивание вредителей запахами

Барьеры для защиты пионов

Применение народных методов

Приманка из борной кислоты

Приготовление отравы из обычных дрожжей

Использование керосина

Избавление от насекомых древесной золой

Уксус и растительное масло

Нашатырный спирт

Отвар из лаврового листа

Меры профилактики

Для пионов представляют опасность галловые нематоды, жуки-бронзовки, гусеницы и муравьи. При этом опытные садоводы уверены, что последние не вредят цветам. Такие насекомые лишь питаются вкусным нектаром, не мешая расти кустам. Но случается и по-другому. Муравьи подгрызают защитную часть бутона, чтобы проникнуть внутрь. Когда они выпивают весь сок, пион засыхает и не распускается.Перед тем как бороться с муравьями, важно выяснить причины их появления. Эти вредители облепляют растение, чтобы:Вкусно полакомиться. Сладковатый и приятный запах притягивает насекомых. Они издалека чувствуют аромат пионов. Разводить тлю. Мелкие насекомые переносят ее в челюстях к молодым листьям. Тля высасывает нектар цветов, выделяя при этом медвяную росу. Муравьи с удовольствием вводят эти сладкие капли в свой рацион, пополняя запас углеводов.Замаскировать жилье. Довольно часто мелкие вредители обустраивают муравейник под кустом пиона. Это место отлично защищает гнездо от солнца и разных погодных явлений.Обратите внимание! Если вовремя не избавиться от надоедливых насекомых, то их колония быстро увеличится. Рядом с кустом пиона появится муравейник. Такое соседство грозит другим культурам, которые растут на участке, опасностью.Избавиться от вредителей, просто стряхивая их с цветка, не получится. Муравьи на пионах доставят массу неприятностей. Вначале лучше ознакомиться с эффективными методами, а потом уже переходить к работе. Ведь есть множество средств, которые помогают спасти пионы от мелких насекомых.Действенный способ избавиться от муравьев — применение инсектицидов. Ядохимикаты выпускают в виде: порошков, гелей, гранул, концентрированных растворов. К эффективным препаратам против насекомых относятся:Жидкое средство «Мурацид». По инструкции на 10 литров воды требуется 1 мл раствора. Препарат действует около 2–3 месяцев. Готовым составом поливают муравьиное гнездо. Делать это лучше утром либо вечером в сухую погоду. Препарат «Карбофос» на основе малатиона. В продаже можно встретить готовый раствор, суспензию, а также порошок. Дозировка — 30 г на 4 литра воды. Химикатом не стоит слишком часто обрабатывать растения, достаточно двух раз — при образовании почек и во время цветения. Средство «Муравьед», действующее вещество которого диазинон. Производят в виде порошка и жидкости. 1 мл концентрата растворяют в 10-литровом ведре с водой. Готовым средством поливают вокруг пионов и муравейник. Эффективен препарат в течение 8–12 недель. Приводит к быстрому уничтожению муравьиного семейства.Препарат Expel тоже помогает бороться с вредителями. В нем присутствует хлорпирофос, который опасен не только для муравьев, но и для людей, птиц, домашних животных. Поэтому работать с таким средством нужно предельно осторожно. Одного применения достаточно, чтобы надолго забыть о надоедливых насекомых.Важно! Обрабатывать кусты пиона сильными химикатами нужно обязательно в средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторе, головном уборе, очках.Использовать инсектициды допустимо в солнечный и безветренный день. Хорошо, если дождя не будет в ближайшие сутки. Обработку проводить желательно в утренние либо вечерние часы. Хранить неиспользуемый раствор нельзя, его сразу надо утилизировать.Приманки выступают альтернативой химическим препаратам. Такой простой метод борьбы с муравьями на пионе безопасен для людей и животных. Но при размещении ловушек с ядом стоит позаботиться о пчелах и других полезных насекомых. Понадобится сосуд с силиконовой крышкой, в которой делаются небольшие дырки, чтобы через них могли проползать только мелкие муравьи. Его размещают рядом с ловушкой.Распространенные капканы — «Комбат» и «Раптор». В одной упаковке находится — 4 и 6 штук приманок. Первый препарат создается на основе гидраметилнона. Выпускают его в форме дисков с ядовитым веществом. Размещают ловушки рядом с муравейниками или в местах, где постоянно ползают насекомые. Привлекает их внимание запах от приманки. В результате муравьи проникают внутрь и пробуют компоненты.Средство «Раптор» в форме ловушки специально создано для борьбы с насекомыми на участках. В нем присутствует мед, от которого вредители не могут отказаться. Муравьи заползают в приманку и съедают угощение. После возвращения в гнездо они заражают остальных особей.«Раптор» создают из фипронила, который действует около 8 часов после попадания внутрь насекомого. Инсектицид поражает нервную и кишечную системы. Приманки устанавливают на муравьиных тропах. Спустя месяц желательно заменить старые ловушки на новые, поскольку средство теряет часть эффекта.Муравьи на пионах часто разводят мелкую тлю. Остановить нашествие особей получится с помощью растений, запах которых они не переносят. Использовать от надоедливых насекомых можно разные травы:пижму;полынь; лавровый лист (подойдет сухая приправа);анис;петрушку;лаванду; бархатцы; мяту.Еще таким особям не нравится аромат чеснока. Куст пиона стоит просто натереть этим растением, чтобы отпугнуть надоедливых муравьев. Обработку придется проводить довольно часто, поскольку запах чеснока быстро выветривается.Из сухих растений готовят отвары для опрыскивания пионов. Для создания репеллента берут 100–150 г перемолотой травы и добавляют в 3-литровую банку с кипятком. Потом емкость укутывают полотенцем и настаивают в течение дня. Полученную смесь процеживают и вливают в нее чуть жидкого мыла (подойдет любое), чтобы репеллент задержался на поверхности цветов. Настой для обработки пионов нужно применять раз в 7–10 дней. При дождливой погоде опрыскивания проводятся чаще.Совет! Если не хочется готовить репеллент, то лучше высадить рядом с цветами несколько перечисленных трав или использовать чесночный настой.Чтобы не пустить вредителей на бутоны, специально создаются преграды: стебель цветка обвязывают лентой или тканью, пропитанной химикатами, или наносят на него известь.Пример создания барьера: из картона вырезается круг диаметром примерно 16 см, в его середине делается отверстие, которое должно соответствовать размеру стебля. Заготовку в одном месте разрезают по радиусу и надевают на цветок ближе к бутону. На нижнюю часть круга наносится вазелин толстым слоем. Муравьи не смогут пробраться через такую преграду и навредить пионам.Другим вариантом борьбы с насекомыми является организация водного барьера из старых покрышек. Шина разрезается вдоль по окружности. В итоге должна получиться форма бублика. Полученное изделие вкапывается в землю вокруг кустов пиона и заполняется водой. Эту преграду муравьи не смогут преодолеть.При отсутствии желания использовать ядохимикаты для уничтожения муравьев на цветах можно прибегнуть к народным рецептам. Некоторые из них действуют не хуже инсектицидов, при этом не влияют на здоровье животных, людей и окружающей среды.Вещество является достаточно действенным от насекомых. Такое лакомство в плоской посуде располагают недалеко от муравьиного гнезда. Для создания приманки понадобится 100 мл теплой воды и чайная ложка борной кислоты. Для привлечения садовых вредителей в смесь стоит добавить варенье либо мед, чтобы подсластить отраву.Еще можно нанести на куски сахара порошок. Полученное угощение останется лишь разложить рядом с пионами.Брикет нужно раскрошить в емкости, добавить столько же сахарного песка либо варенья и залить теплой жидкостью не выше 40 °C. При более высоких температурах дрожжи просто погибнут. Ингредиенты перемешиваются до получения густой смеси. Муравьи не устоят перед таким лакомством, к тому же часть перенесут в гнездо. Из-за брожения дрожжей запасы испортятся, дефицит еды приведет к гибели колонии.Отпугнуть вредителей поможет эта горючая жидкость, так как они не любят химический запах. Достаточно тряпку хорошо смочить в керосине и положить ее возле пионов. Такая хитрость позволит отвадить муравьев от цветов.Ее часто применяют для борьбы с муравьями на пионах. Порошок посыпают вокруг листопадного кустарника. Но делают это только на влажную почву. При таком методе добавлять золу в землю рекомендуется не менее 2–3 раз. Средство прилипает к муравьиному телу, в итоге вредитель начинает испытывать неприятное жжение. Вещество помогает как от муравьев, так и от мелкой тли.Из соды, древесной золы и негашеной извести получается прекрасный отпугивающий порошок. Компоненты используют в равных частях. Перед тем как его добавить, землю вокруг пионов рыхлят, потом уже посыпают полученное средство. Порошок еще желательно добавить в муравейник.Вредители не переносят запах нерафинированного продукта. Поэтому таким средством смазывают основания стеблей цветов. В результате муравьи начинают обходить растения стороной. Для усиления действия вокруг пиона необходимо рассыпать табак.В народе еще применяют уксус. Столовую ложку неразведенной эссенции разбавляют в 10 л воды. Смесью необходимо опрыскать кусты пиона. К тому же в нее рекомендуется опустить каждый бутон.Можно сделать и другое средство из уксуса: 2 стакана растительного масла перемешивается с литром эссенции. Раствором заливают входы в муравейник. Потом на гнездо накидывают пленку, оставляют на 3 суток. После такой обработки не остается ни одного муравья.Этот раствор тоже подойдет для уничтожения вредителей. Для создания смеси понадобится 100 мм средства и литр жидкости. Ее выливают прямо в муравьиное гнездо. Чтобы избавиться от множества насекомых, лучше подкопать их жилье лопатой. Муравейники бывают очень глубокими.Средство не менее эффективно в борьбе с вредителями. Сухое сырье заливают кипятком и оставляют на 2–3 часа. Этот состав надо нанести на листы цветка, чтобы отпугнуть мелких насекомых.На заметку! Если на бутонах находится слишком много муравьев, можно бороться с ними табаком. Окурки заливают водой и оставляют на 1–2 часа. Смесь добавляют в пульверизатор и обрабатывают пионы. А когда насекомых, наоборот, мало на цветке, использовать лучше слабый мыльный раствор: 5 мл шампуня на литр жидкости.Постоянно осматривать пионы и другие растения в саду на предмет наличия муравьев. При их обнаружении сразу опрыскивать цветы химическим препаратом. Через год нужно повторно обработать инсектицидом для полного уничтожения насекомых.Осенью требуется перекапывать цветник с золой. Она не только отвадит вредителей от пионов, но и насытит грунт солями кальция, микроэлементами и фтором.Нужно создать возле цветов грядки растений, запах которых отвратителен для муравьев. Отличными соседями для пионов станут горчица, лаванда, чеснок, кинза, розмарин, мелисса, а также мята. Можно сделать клумбу с маргаритками, бархатцами или настурцией. Нельзя допускать возведения муравьиного гнезда у корней цветов. Если насекомые уже сделали жилище под пионами, то его незамедлительно надо переместить на другое место. Выкапывать такую кучу лучше в пасмурную погоду либо вечером, когда вся колония находится в муравейнике. При этом нужно не только переносить надземную часть, но и подземную, иначе много вредителей так и останется на огороде.Пионы являются прекрасными цветами, которые украшают дачные участки. Но муравьи могут все испортить и не дать им даже распуститься. Только правильный уход и профилактика помогут навсегда решить проблему. Уничтожив всех вредителей, садовод сможет каждый сезон любоваться красивыми бутонами.