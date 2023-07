Голливудские звезды, снятые камерой XIX века

Фотограф Стивен Беркман делает свои снимки по технологии середины XIX века с помощью мокро-коллодионного процесса, открытого в 1851 году. Его суть состоит в получении фотографических негативных изображений на стеклянных пластинках с коллодионной эмульсией.







Промофото Брэда Питта для фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».



«Мне интересна фотография первых 40 лет, потому что уже тогда она достигла пика, хотя и была в самом своем начале, — объясняет Стивен Беркман. — С тех пор процесс фотографии не улучшился, просто стал более удобным. Мне нравится визуальный код девятнадцатого века, его формальность, как все выглядело и эта тонкая грань между искусством и наукой. Меня интригует то, что мы сейчас рассматриваем прошлое, которое на этих снимках было современностью».







Промофото фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».







Промофото фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса».







Два промофото фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров».











Промофото фильма «Возьми мое сердце».







Арми Хаммер на промофото фильма «Одинокий рейнджер».







Джонни Депп.











Уильям Фихтнер.







Хелена Бонем Картер.







Рут Уилсон.



«Я фотографирую при естественном северном освещении, используя большой формат камеры с линзой от Dallmeyer 1864 года, стекло которой покрыто пылью девятнадцатого века, вероятно, именно поэтому мои фотографии выглядят как старинные».







Джуд Лоу в промофото фильма «Холодная гора».











Николь Кидман («Холодная гора»).







Рене Зеллвегер («Холодная гора»).



«Типичная экспозиция — от 30 до 40 секунд, без поддержки модели штативом, из-за чего происходит небольшое размытие».







Кстати, я не знала, что, оказывается, раньше для фотографируемых использовали «Подставку позирующего» (Posing Stand) или подголовник (Head Rest).







А ведь точно! Выдержка для таких фотографий была достаточно большой, и застыть в одной позе на, скажем, 40 секунд человеку было сложно (особенно ребенку или старику). Сегодня существует заблуждение, что этой подставкой пользовались лишь для того, чтобы делать посмертное фото, — на самом деле это не так.















Надар. Фотопортрет Эжена Делакруа.



«Мой источник вдохновения — фотограф Надар (Гаспар Феликс Турнашон), — продолжает Стивен Беркман. — Количество его работ, круг людей, которых он фотографировал, приводят меня в восторг. Его работы спровоцировали меня на исследование процесса мокрого коллодия, что простимулировало начать свои идеалистические поиски в фотографии девятнадцатого века».







Надар. Жорж Санд.



Надар был театральным драматургом и весьма уважаемым портретистом. Как журналист, он работал с Домье в качестве карикатуриста в журнале «Шаривари». В 1852 году он стал совладельцем фотостудии своего брата Адриена. Современники называли его «Тицианом фотографии». Надар писал: «Фотография — замечательное открытие… Теория может быть изучена за час, основы техники за день… Но чему нельзя научить — это чувству света. То, как свет падает на лицо, вы должны уловить сами. Чтобы получить сходство, а не банальный портрет, вы должны вступить в союз с позирующим, почувствовать его мысли и сам его характер».







Надар. Фотопортрет Сары Бернар.



Стивен Беркман также черпает вдохновение у таких писателей, как Герман Мелвилл, Эдгар Аллан По, Хорхе Луис Борхес и Франц Кафка, что отражено и в его фотографиях. Среди них есть весьма мистические по тематике.







Промофото к сериалу «Сонная лощина».



















Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay.



Ну и еще один фотограф Виктория Уилл представила в прошлом году фотосессию голливудских кинозвезд, снятых в стиле ретро. Для этого она использовала технику тинтайп (или ферротипию). «Ферротипия является небольшим усовершенствованием амбротипии, где стеклянная пластина заменена на лист железа или олова, покрытый черной эмалью. Новые материалы позволили заметно снизить стоимость производства снимка, а также значительно увеличили срок хранения благодаря лаку на металлической поверхности».







Гленн Клоуз.







Дженнифер Коннелли.







Венсан Кассель.







Элайджа Вуд.







Кевин Бэйкон.



