Это скрывает наша кожа: тайные линии Блашко

Папиллярный узор – пожалуй, единственный вид линий нашей кожи, о котором знают все. Однако специалисты различают великое множество других линий, узоров и складок. Краткий обзор, опубликованный несколько лет назад в Clinical Dermatology Review, описывает их десятками, от AA-линий, образующихся на внутренней стороне локтя и до «желтой линии», идущей по краю не контактирующего с кожей кончика ногтя.

Некоторые из них вполне можно найти на собственном теле, другие проступают только при определенных условиях или нарушениях. Одни определяются строением кожи или ее сгибанием, другие остаются с нами, как эхо раннего эмбрионального развития.

Линии от дырок

Линии Блашко не единственные линии на теле. Австрийский ученый Карл Лангер в 1860-х описал карту натяжения кожи и выделил «массажные» линии на человеческом теле, которые растягиваются меньше всего. Karen Newell, 2007

Самыми знаменитыми в этом ряду можно назвать линии, описанные австрийским анатомом Карлом Лангером в 1860-х гг. Именно его имя они получили, хотя даже сам Лангер ссылался на более ранние упоминания, которые встретились ему в работах выдающегося французского врача Гийома Дюпюитрена, в честь которого названо немало симптомов и медицинских техник.

Проводя собственные опыты в прозекторской, Дюпюитрен шилом проделывал в коже трупов отверстия, отмечая, что они быстро растягиваются, приобретая овальную, вытянутую форму. В свою очередь, Лангер нанес их расположение на схему тела, выделив и проследив линии, связанные со структурой коллагеновых волокон во внутренних частях кожи; в 1861 г. была опубликована его работа «О расщепляемости кожного покрова».

Ученый обнаружил, что в целом они ориентированы перпендикулярно мышечным волокнам, указывая на линии статического напряжения кожи. Раны, нанесенные линий Лангера, заживают быстрее и оставляют меньше шрамированной ткани, поэтому на них часто опираются и хирурги, проводя необходимые для операций разрезы. Эта особенность отлично демонстрирует структурирующую роль коллагена, который обеспечивает опору – матрикс для роста и размножения клеток кожи.

Линии Блашко от клеток

Линии Блашко могут располагаться практически по всему телу — в районе спины, поясницы, плеч и груди. Wikimedia Commons

В отличие от Лангера, линии, описанные в 1901 г. берлинским медиком Альфред Блашко, не следуют каким-либо известным сосудистой, нервной, мышечной или соединительной структурам. Дерматолог заметил их, обратив внимание на то, что различные невусы (родинки), нарушения пигментации, высыпания, родимые пятна и другие аномалии кожи часто следуют общей схеме, расходясь широкими буквами V в верхней части спины, S-образными линиями – на пояснице и U-образными – в районе груди и плечей.

Для Блашко появление линий оставалось полной загадкой, и хотя сегодня их образование связывают с ранними этапами внутриутробного развития, механизм этот толком не изучен до сих пор. В целом все происходит так: клетки эмбриона делятся, формируя различные ткани. Некоторые из них дифференцируются в клетки кожи. Разрастаясь из определенных участков и вдоль определенных направлений, которые задаются сигнальными веществами, разные клеточные линии образуют сложный узор.

Линии Блашко на теле создают эффект «тигриной кожи». Подобный узор может напоминать и кофейные рисунки.

Этот процесс иногда сравнивают с рисунком, который баристы рисуют на поверхности кофе с помощью молока. «Тень» его и сохраняется в скрытых линиях кожи – и не только на ней. Анатомические аналоги линий Блашко обнаружены и в других частях нашего организма, включая глаза и зубы.

Впрочем, рассмотреть их на себе самом вряд ли получится, если только у вас нет соответствующих дерматологических заболеваний. Легче заметить линии на животных. Клеточные линии слегка разной генетики могут определять окраску шерсти собак и кошек. Поэтом их пятна нередко следуют направлениям, заданным еще самыми ранними этапами развития организма.

Как медики используют линии Блашко

Линии Блашко при нормальных условиях и стабильной работе организма остаются невидимыми, к их пигментации может привести долговременный стресс и различные виды аллергий. Pinterest

Проявленные темно-коричневым цветом линии Блашко могут быть маркером заболеваний кожи. Эти линии способны помочь специалистам установить у пациента врожденные (линейный сальный невус), приобретенные (полосатый лишай) и генетические (синдром Менке) заболевания кожных покровов. Во время проведения операций хирурги часто сшивают кожу по линиям Блашко — так швы остаются практически незаметными.