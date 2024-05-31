Главные шедевры промышленного дизайна СССР

Что общего у автомата Калашникова, сверхзвукового самолета Ту-144 и граненого стакана? Всё это шедевры советского промышленного дизайна.
Спутник
СССР первый открыл дорогу человеку в космос. 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый искусственный спутник. ПС1 (простейший спутник) выглядел стильно: блестящий шар (диаметр 58 см) с четырьмя антеннами (2,9 и 2,4 метра). Весил он 83,6 килограмма.
На 315 секунде произошло отделение спутника от ракеты, и тут же его позывные смог услышать весь мир.
Летал ПС-1 до 4 января 1958 года (92 дня) и сделал 1440 оборотов вокруг нашей планеты. США удалось реализовать успешный запуск собственного спутника только спустя полтора года от аналогичного запуска в России.
Луноход
Луноход стал плодом творческой мысли советского инженера-конструктора Георгия Бабакина и его команды.
У первого в истории Лунохода было восемь колес, причём у каждого из них был свой собственный привод, что обеспечивало аппарату вездеходные качества. Луноход мог двигаться вперёд и назад с двумя скоростями и делать повороты на месте и в движении. В приборном отсеке (в «кастрюле») размещалась аппаратура бортовых систем.
Солнечная батарея откидывалась, как крышка рояля, днём и закрывалась ночью. Она обеспечивала подзарядку всех систем.
Радиоизотопный источник тепла (использующий радиоактивный распад) обогревал оборудование в тёмное время суток, когда температура с +120 градусов падала до -170. Аппарат был снабжён двумя телекамерами (одна резервная), четырьмя телефотометрами, рентгеновскими и радиационными измерительными приборами, остронаправленной антенной и другой сложной техникой.
«Луноход-1», рассчитанный на 3 земных месяца работы, проработал на Луне 301 сутки. За это время он проехал 10 540 метров, обследовал 80 000 квадратных метров, передал на Землю множество снимков и панорам. После того как радиоизотопный источник тепла исчерпал свой ресурс, луноход «замёрз».
Танк Т-34
Когда советские дети рисовали танк, то обычно он был похож именно на Т-34. Этот танк стал одним из символов войны и одним из символов Победы.
У Т-34 была долгая история. Т-34/76 был одним из лучших средних танков на 1940 год. Он сочетал в себе хорошую броневую защиту и мощное вооружение. 76 мм пушка танка могла эффективно бороться как с живой силой, так и техникой. До середины 1942 года противник ему мало что мог противопоставить.
Нередко Т-34, получив многочисленные попадания, оставались в строю. Самый результативный советский танкист, сражавшийся на Т-34, Дмитрий Лавриненко (4-я танковая бригада) с октября по декабрь 1941 года уничтожил или вывел из строя 52 немецких танка.
С появлением в 1943 года у противника тяжелой техники серьезной модернизации подвергся и Т-34.
Была усилена броневая защита, добавлен пятый член экипажа, а танк вооружен новой 85-мм пушкой, способной на ближней и средней дистанциях поражать практически все немецкие танки.
Новые Т-34/85 с марта 1944 г. стали поступать на фронт. Т-34 оказался во многом не идеальным, но простым в производстве и освоении, а также самым массовым в мире танком. Во второй половине XX века Т-34 использовались в конфликтах вплоть до 90-х годов (война в Югославии).
Граненый стакан
От военной тематики перейдем к стакану. В прямом смысле. Простой граненый стакан был одним из шедевров промышленного дизайна в СССР. Его появление в Советском Союзе связывают с Верой Мухиной. Якобы дизайн «гранчика» был разработан ею в 1943 году в блокадном Ленинграде, где Мухина возглавляла Мастерскую художественного стекла.
Ещё один вероятный автор гранёного стакана – Николай Славянов.
Благодаря ему металлургия в СССР достигла небывалых ранее высот. В его дневниках сохранились наброски стаканов с 10, 20 и 30 гранями, – правда, он предлагал изготовить стакан из металла.
Из-за особой технологии изготовления гранёные стаканы отличались невероятной прочностью: сырье варили при температуре 1400-1600 градусов, дважды обжигали и гранили по специальной технологии. В смесь для прочности добавляли свинец, который используется в составах для хрусталя. Такие стаканы были безопасны в поездах, они долго служили ёмкостью для напитков из аппаратов газированной воды, ими можно было даже колоть орехи.
Ту 144
Когда в начале 1960-х годов Никите Хрущеву доложили о британо-французском проекте по производству «Конкорда», он сразу поставил задачу: «Мы должны сделать свой советский ультразвуковик, при этом летать он должен быстрее «Конкорда».
Сказано-сделано. Ту-144 стал первым в мире сверхзвуковым самолетом, который использовался для перевозки пассажиров.
Первый испытательный полёт этот советский лайнер совершил 31 декабря 1968 года: на два месяца раньше «Конкорда» – своего знаменитого конкурента.
5 июня 1969 года Ту-144 впервые в истории авиации преодолел звуковой барьер. Самолет мог перевозить до 15 тонн груза или от 120 до 150 пассажиров на расстояние 3500 км с максимальной скоростью 2500 км / ч.
1 ноября 1977 года Ту-144 совершил свой первый регулярный рейс Москва – Алма-Ата. Билет на этот маршрут стоил 68 рублей (почти половина средней зарплаты в СССР). К сожалению, долго Ту-144 не пролетал. Из-за двух катастроф 1 июня 1978 года «Аэрофлот» прекратил пассажирские авиаперевозки Ту-144.
Однако в первой половине 1990-х годов модифицированный Ту-144 использовался НАСА в качестве летающей лаборатории. Выбор в пользу Ту-144 (а не «Конкорда») Американское космическое агентство сделало из-за большей максимальной скорости полета нашего легендарного лайнера.
Ак-47
Автомат Калашникова — один из самых массовых образцов стрелкового оружия в мире, символ простоты и надежности. АК занял первое место в списке самых значимых изобретений XX века по версии французского журнала «Либерасьон» (оставив позади атомное оружие и космические технологии).
Также «Калашников» занял 4 место в списке «50 изделий, изменивших мир» по версии журнала Playboy, уступив компьютеру Apple Macintosh, противозачаточной таблетке и видеомагнитофону Sony Betamax
Именем «Калаш» в Африке называют детей, автомат изображен на государственных флагах четырех государств (Мозамбик, Зимбабве, Буркина-Фасо, Восточного Тимора) и на гербе Мозамбика.
По поводу АК распространено заблуждение, что он был скопирован с немецкого «Штурмегвера», но на самом деле «Калаш» стал плодом усовершенствования автомата Судаева (АС-44).
Экраноплан «Лунь»
Экраноплан «Лунь», испытания которого прошли в 1985 году, был настоящей машиной будущего. За огневую мощь он был окрещен «убийцей авиансоцев». «Лунь» был одним из самых крупных летательных средств из когда-либо произведенных.
Разработан он был ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева под руководством Владимира Кирилловых. Всего планировалось 8 кораблей этого проекта, но был построен только один.
«Лунь» был предназначен для борьбы с надводными кораблями путём нанесения ракетного удара. Главной целью ракетоносца являются авианосцы. Благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров (использование экранного эффекта позволяет кораблю лететь низко над водой на бреющем полете) «Лунь» может подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты.
К сожалению, с развалом СССР проект пришлось свернуть, но работа над экранопланами нового поколения продолжается в России и сегодня.
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