Как известные компании воруют работы неизвестных художников

В интернете стало как никогда легко присваивать чужие работы и выдавать их за свои. В случае с художественными работами это делают не только отдельные люди, но и крупные известные компании — такие как New Look, Forever21 и даже Disney. Это позволяет им не платить отчисления авторам.













Слева оригинал Томаса Пуллина, справа копия Неды Раби.





Женщина крадет рисунки Райана Коннерса, дорисовывает цветы и продает как собственные работы.





Кэти Вуджер и Disney.





Слева рисунки Тьюсдея Бассена, справа их копии на одежде Zara.





Картина Даниэля Игнасио и толстовка с тем же принтом.





Слева — работа японского художника комиксов Синтаро Каго.





Иллюстрация Лили Чин и футболка Kohl.





Рисунок Джеммы Коррелл и одежда от Wet Seal.





Рекламное объявление Ford с чужим рисунком.



Бренд молодежной одежды Forever21 с работой Сэма Ларсона.



Владелец магазина на ресурсе Etsy, где продают хендмейд, позаимствовал чужую работу с цитатой «Идеи похожи на перья на ветру».





Слева Марк Конлан, справа Неда Раби.







Компания MiniInTheBox напечатала рисунок художницы на чехлах для телефона.



История с хорошим концом: плагиаторшу разоблачили.





Бренд Brandy Melville, разместивший вышивку Брейн Фетус на своем топе.





Оригинал — Лорен Носсеф (слева), плагиат — Саманта Бистон.





Бренд Zebra и линейка Zara для детей.





Краденый рисунок на кружках Vandor Products.





Нечестная Bershka и мастерица с Etsy.



Напоследок — пример из России: сетевые художницы часто копируют чужие работы, а затем продают их через инстаграм.



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