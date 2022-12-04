С нами не соскучишься!

8 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Проведите тест-опрос среди верующих и остальных  на 3 вопроса Верите ли вы ? =Непорочное зачатие;= Воскрешение из мёр...Самые безопасные ...
  • GriG Ms
    Ещё байка была , что Кразы эшелонами к ним гнались , тож в переплавку ... а с южКореей при развале сэсэра расплатилис...Для чего Япония м...
  • Roman Tannenberg
    Древняя байка. Ещё при Советах они, в самом деле, покупали, но не стеклотару, а советские станки. В Союзе удивляляись...Для чего Япония м...

Как известные компании воруют работы неизвестных художников

В интернете стало как никогда легко присваивать чужие работы и выдавать их за свои. В случае с художественными работами это делают не только отдельные люди, но и крупные известные компании — такие как New Look, Forever21 и даже Disney. Это позволяет им не платить отчисления авторам.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников


Как известные компании воруют работы неизвестных художников

Слева оригинал Томаса Пуллина, справа копия Неды Раби.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Женщина крадет рисунки Райана Коннерса, дорисовывает цветы и продает как собственные работы.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Кэти Вуджер и Disney.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Слева рисунки Тьюсдея Бассена, справа их копии на одежде Zara.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Картина Даниэля Игнасио и толстовка с тем же принтом.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Слева — работа японского художника комиксов Синтаро Каго.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Иллюстрация Лили Чин и футболка Kohl.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Рисунок Джеммы Коррелл и одежда от Wet Seal.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Рекламное объявление Ford с чужим рисунком.
Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Бренд молодежной одежды Forever21 с работой Сэма Ларсона.
Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Владелец магазина на ресурсе Etsy, где продают хендмейд, позаимствовал чужую работу с цитатой «Идеи похожи на перья на ветру».

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Слева Марк Конлан, справа Неда Раби.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников

Компания MiniInTheBox напечатала рисунок художницы на чехлах для телефона.
Как известные компании воруют работы неизвестных художников
История с хорошим концом: плагиаторшу разоблачили.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Бренд Brandy Melville, разместивший вышивку Брейн Фетус на своем топе.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Оригинал — Лорен Носсеф (слева), плагиат — Саманта Бистон.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Бренд Zebra и линейка Zara для детей.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Краденый рисунок на кружках Vandor Products.

Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Нечестная Bershka и мастерица с Etsy.
Как известные компании воруют работы неизвестных художников
Напоследок — пример из России: сетевые художницы часто копируют чужие работы, а затем продают их через инстаграм.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх