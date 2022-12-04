В интернете стало как никогда легко присваивать чужие работы и выдавать их за свои. В случае с художественными работами это делают не только отдельные люди, но и крупные известные компании — такие как New Look, Forever21 и даже Disney. Это позволяет им не платить отчисления авторам.
Слева оригинал Томаса Пуллина, справа копия Неды Раби.
Женщина крадет рисунки Райана Коннерса, дорисовывает цветы и продает как собственные работы.
Кэти Вуджер и Disney.
Слева рисунки Тьюсдея Бассена, справа их копии на одежде Zara.
Картина Даниэля Игнасио и толстовка с тем же принтом.
Слева — работа японского художника комиксов Синтаро Каго.
Иллюстрация Лили Чин и футболка Kohl.
Рисунок Джеммы Коррелл и одежда от Wet Seal.
Рекламное объявление Ford с чужим рисунком.
Бренд молодежной одежды Forever21 с работой Сэма Ларсона.
Владелец магазина на ресурсе Etsy, где продают хендмейд, позаимствовал чужую работу с цитатой «Идеи похожи на перья на ветру».
Слева Марк Конлан, справа Неда Раби.
Компания MiniInTheBox напечатала рисунок художницы на чехлах для телефона.
История с хорошим концом: плагиаторшу разоблачили.
Бренд Brandy Melville, разместивший вышивку Брейн Фетус на своем топе.
Оригинал — Лорен Носсеф (слева), плагиат — Саманта Бистон.
Бренд Zebra и линейка Zara для детей.
Краденый рисунок на кружках Vandor Products.
Нечестная Bershka и мастерица с Etsy.
Напоследок — пример из России: сетевые художницы часто копируют чужие работы, а затем продают их через инстаграм.
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Как известные компании воруют работы неизвестных художников
В интернете стало как никогда легко присваивать чужие работы и выдавать их за свои. В случае с художественными работами это делают не только отдельные люди, но и крупные известные компании — такие как New Look, Forever21 и даже Disney. Это позволяет им не платить отчисления авторам.
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