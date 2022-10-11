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Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Совсем скоро на экраны кинотеатров по всему миру выйдет новый эпизод “Звездных войн”, которого фанаты ждали долгие 10 лет. Ни для кого не секрет, что новым “Звездным войнам” пророчат стать рекордсменом по всем пунктам, включая кассовые сборы и количество забронированных билетов на премьеру.

Остров Скеллиг-Майкл, Ирландия. Занесен в список ЮНЕСКО в 1996 году.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Остров особенно популярен среди путешественников, мечтающих на некоторое время отдалиться от мира и остаться наедине с самим собой.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Озеро Миватн и вулкан Крабла, Исландия.
В трейлере показана новая планета, полностью покрытая снегом. Многие заметили на планете углубления, которые могут свидетельствовать о том, что это новая Звезда смерти, замаскированная под планету.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Кальдера Крабла включает в себя геотермальную область Наумафьядль, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Озеро Миватн образует лагуну, в которой можно принимать горячие ванны.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Станция ВВС в Беркшире, Англия. Здесь, судя по трейлеру, располагается и база повстанцев.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

База была открыта для съемок фильмов в 2014 году.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

И хотя здесь нет военной техники, место открыто для туристов. Бункер, который использовался для съемок нового эпизода, для посетителей закрыт.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Пустыня Руб-эль-Хали в Абу-Даби, ОАЭ.



Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Руб-эль-Хали — обширная песчаная пустыня на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова, одна из самых крупных пустынь мира.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Отель Qasr Al Sarab открывает прекрасный вид на пустыню.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Посетителям отеля предлагают прогулки с верблюдами, песочные ванны и многое другое.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Лес Дина, Великобритания.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Хотя лес Дина использовался в трейлере в качестве места битвы между Кайло Реном и Финном, место очень напоминает на дом Йоды или планету Эвоков.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Озёрный край, Великобритания.
Это место особенно подходит для любителей водных видов спорта, однако в новом эпизоде Озерный край стал местом битвы.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Изумительной красоты место.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Еще одна локация была замечена особенно внимательными зрителями – озеро Деруэнт-Уотер, Великобритания.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Здесь находится летний домик, который открыт для туристов всего 5 дней в году.

Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

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