Ошибки, которые часто допускают дачники при выращивании огурцов

Огурец, как и любая другая культура, требует определённых условий для хорошего, обильного плодоношения. И соблюдать эти условия совсем несложно, главное — вовремя обращать внимание на состояние огурца и не допускать типичных ошибок!







Первая и самая распространённая ошибка — переувлажнение. И хотя огурец на 90 % состоит из воды, это не значит, что растение можно заливать. У рассадных стаканчиков обязательно должны быть отверстия для оттока лишней воды. Высаженная рассада в грунт также должна проливаться умеренно, через день.







Вторая довольно ошибка — закладка питательных веществ в грунт для огурцов. Огурцы, как и все тыквенные, любят удобрения (особенно азотные), а потому хорошо добавлять в грунт не только разрыхляющие компоненты, но и питательные: навоз, биогумус, золу. Ещё огурцы хорошо отзываются на зелёное удобрение из травы.







Третья ошибка — вытягивание стебля огурца. Как известно, огурец — это лиана, которая тянется вверх всю свою жизнь. Если произошло вытягивание растения, то его можно заглубить в почву до самых семядолей. Это будет стимулировать развитие боковых корней и увеличение поступления питательных веществ к растению, а значит — и увеличение урожая как такового. Более того: по мере роста огурца лиану можно немного приклонять к земле и присыпать землей, чтобы на ней начали расти корни, а верхушка растения давала больше огурчиков.

Четвёртая ошибка — неоптимальный температурный режим для огурца. Это крайне критичная ошибка при формировании рассады. Дневная температура для нормального развития рассады — 20-22 градуса, а для всхода семян — 25 градусов. Ориентируйтесь на температурные условия в своём регионе и при необходимости закрывайте огурец укрывным материалом.Пятая ошибка — отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях. Например, если случается перепад температур, и грунт засыхает, а позже вы обильно поливаете почву, то у растения начинается стресс. Чтобы поддержать огурец, следует использовать янтарную кислоту: 2 гр. на 10 л воды. Эта поддерживающая подкормка подходит как для проливания под корень, так и для опрыскивания по листу.Подробнее об ошибках в выращивании огурцов смотрите в видео ниже: