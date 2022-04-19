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Народное средство для цветения декабриста

Декабрист известен своим потрясающим, пышным цветением. Но, к сожалению, далеко не у всех он цветёт ежегодно. Если по неизвестной причине ваш декабрист перестал цвести, и что бы вы ни делали, он всё равно не выпускает бутоны — попробуйте это простое народное средство, которое обычно сразу же помогает.

Народное средство для цветения декабриста

Увлажните декабрист, так как поливать раствором нужно по влажной земле.

Народное средство для цветения декабриста

Разведите в стакане воды буквально 2-3 кристалла марганцовки, перемешайте и пролейте декабрист. Сделать так нужно хотя бы 3-4 раза с периодичностью 7-10 дней. Уже после первого раза вы заметите, как декабрист начнёт выпускать бутоны!

Народное средство для цветения декабриста

Подробнее о том, как подкормить декабрист, чтобы он зацвёл, смотрите в видео ниже:


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цветениеДекабрист
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