Народное средство для цветения декабриста

Декабрист известен своим потрясающим, пышным цветением. Но, к сожалению, далеко не у всех он цветёт ежегодно. Если по неизвестной причине ваш декабрист перестал цвести, и что бы вы ни делали, он всё равно не выпускает бутоны — попробуйте это простое народное средство, которое обычно сразу же помогает.







Увлажните декабрист, так как поливать раствором нужно по влажной земле.







Разведите в стакане воды буквально 2-3 кристалла марганцовки, перемешайте и пролейте декабрист. Сделать так нужно хотя бы 3-4 раза с периодичностью 7-10 дней. Уже после первого раза вы заметите, как декабрист начнёт выпускать бутоны!







Подробнее о том, как подкормить декабрист, чтобы он зацвёл, смотрите в видео ниже:



