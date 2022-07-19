Варианты использования скошенной травы на даче

На любом садовом участке нужно регулярно скашивать траву. Некоторые садоводы просто выбрасывают скошенную траву и даже не знают, что её можно эффективно использовать. Поэтому сегодня я расскажу про варианты применения травы на даче и огороде.









Кормление животных

Изготовление подстилки для животных

Введение в состав компоста

Мульчирование

Приготовление жидкого удобрения

Борьба с сорняками

Использование сухого сена для хранения овощей

Окрашивание текстильных материалов

Свежескошенной травой могут питаться многие домашние животные, в т.ч. кролики, козы, коровы. Однако такая пища должна быть съедена в течение нескольких часов, пока не начнёт ферментироваться. Употребление разлагающейся травы приводит к избыточному брожению в кишечнике животного, что может вызвать колики и спровоцировать развитие различных патологий.Скошенную траву лучше использовать для приготовления силоса – сочного корма, получаемого путём полного сквашивания растительных культур в анаэробных условиях. По завершении брожения получается питательный и полезный продукт, который животные употребляют в зимний сезон.Свежескошенная трава часто применяется при изготовлении органических подстилок для домашних животных. Особенно нравится она мелким питомцам, например, кроликам или шиншиллам. Они не только спят на травяной подстилке, но и питаются ей.Скошенную траву часто вносят в компостную кучу, где она играет роль «зелёного» материала.Она постепенно разлагается и обогащает ферментирующуюся массу азотом, который необходим растениям. Такой продукт служит хорошим удобрением.Перед тем, как использовать траву для компостирования, важно убедиться в её чистоте. Она не должна содержать гербицидов, которые разрушаются в течение многих недель или месяцев. Если в составе присутствуют опасные химические вещества, они могут нанести вред посевам.Чтобы улучшить структуру почвы и защитить корни молодых растений неблагоприятных факторов внешней среды, опытные садоводы используют мульчу. Трава считается одним из лучших материалов при формировании надпочвенной органической прослойки. Это экологически и экономически выгодный вариант.Свежую траву высушивают и посыпают почву вокруг растений. Толщина мульчи должна составлять 3-5 см. По мере разложения материала вносят небольшое количество свежей травы.Некоторым садоводам не нравится вид сухой растительности на участке, поэтому они готовят специальное жидкое удобрение. Его готовят из чистой травы, не обработанной гербицидами.Заполняют 1/3 часть ведра скошенной травой, оставшийся объём заливают чистой водой. Накрывают противомоскитной сеткой и оставляют в тёплом помещении (гараже или сарае) примерно на 2 недели.По мере разложения растительного материала образуется питательный раствор, обогащённый азотом. Его используют для опрыскивания огородных культур.Траву можно использовать для эффективной борьбы с сорняками. Её разбрасывают на участках, где планируются посадки. Тонкий органический слой не только препятствует развитию нежелательных растений, но также обогащает почву полезными микроэлементами по мере разложения.Перед посадкой траву убирают и добавляют в компостную кучу.Высушенная трава является хорошим материалом, обеспечивающим сохранность овощей и фруктов в зимний сезон. Её помещают в ящики, и складывают в неё плоды. Трава образует «воздушную подушку», защищая овощи от перегрева и переохлаждения.Известно, что оставленные травой пятна на ткани плохо отстирываются. Это означает, что органический материал можно использовать в качестве натурального красителя.Свежескошенную траву заливают водой в соотношении 1:2, доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 1 часа. Затем раствор настаивают в течение нескольких часов, процеживают и применяют для окрашивания светлых текстильных изделий. Как правило, они приобретают яркий жёлто-зелёный цвет.