Варианты использования скошенной травы на даче

На любом садовом участке нужно регулярно скашивать траву. Некоторые садоводы просто выбрасывают скошенную траву и даже не знают, что её можно эффективно использовать. Поэтому сегодня я расскажу про варианты применения травы на даче и огороде.
Кормление животных
Свежескошенной травой могут питаться многие домашние животные, в т.ч. кролики, козы, коровы. Однако такая пища должна быть съедена в течение нескольких часов, пока не начнёт ферментироваться. Употребление разлагающейся травы приводит к избыточному брожению в кишечнике животного, что может вызвать колики и спровоцировать развитие различных патологий.
Скошенную траву лучше использовать для приготовления силоса – сочного корма, получаемого путём полного сквашивания растительных культур в анаэробных условиях. По завершении брожения получается питательный и полезный продукт, который животные употребляют в зимний сезон.
Изготовление подстилки для животных
Свежескошенная трава часто применяется при изготовлении органических подстилок для домашних животных. Особенно нравится она мелким питомцам, например, кроликам или шиншиллам. Они не только спят на травяной подстилке, но и питаются ей.
Введение в состав компоста
Скошенную траву часто вносят в компостную кучу, где она играет роль «зелёного» материала. Она постепенно разлагается и обогащает ферментирующуюся массу азотом, который необходим растениям. Такой продукт служит хорошим удобрением.
Перед тем, как использовать траву для компостирования, важно убедиться в её чистоте. Она не должна содержать гербицидов, которые разрушаются в течение многих недель или месяцев. Если в составе присутствуют опасные химические вещества, они могут нанести вред посевам.
Мульчирование
Чтобы улучшить структуру почвы и защитить корни молодых растений неблагоприятных факторов внешней среды, опытные садоводы используют мульчу. Трава считается одним из лучших материалов при формировании надпочвенной органической прослойки. Это экологически и экономически выгодный вариант.
Свежую траву высушивают и посыпают почву вокруг растений. Толщина мульчи должна составлять 3-5 см. По мере разложения материала вносят небольшое количество свежей травы.
Приготовление жидкого удобрения
Некоторым садоводам не нравится вид сухой растительности на участке, поэтому они готовят специальное жидкое удобрение. Его готовят из чистой травы, не обработанной гербицидами.
Заполняют 1/3 часть ведра скошенной травой, оставшийся объём заливают чистой водой. Накрывают противомоскитной сеткой и оставляют в тёплом помещении (гараже или сарае) примерно на 2 недели.
По мере разложения растительного материала образуется питательный раствор, обогащённый азотом. Его используют для опрыскивания огородных культур.
Борьба с сорняками
Траву можно использовать для эффективной борьбы с сорняками. Её разбрасывают на участках, где планируются посадки. Тонкий органический слой не только препятствует развитию нежелательных растений, но также обогащает почву полезными микроэлементами по мере разложения.
Перед посадкой траву убирают и добавляют в компостную кучу.
Использование сухого сена для хранения овощей
Высушенная трава является хорошим материалом, обеспечивающим сохранность овощей и фруктов в зимний сезон. Её помещают в ящики, и складывают в неё плоды. Трава образует «воздушную подушку», защищая овощи от перегрева и переохлаждения.
Окрашивание текстильных материалов
Известно, что оставленные травой пятна на ткани плохо отстирываются. Это означает, что органический материал можно использовать в качестве натурального красителя.
Свежескошенную траву заливают водой в соотношении 1:2, доводят до кипения и варят на слабом огне в течение 1 часа. Затем раствор настаивают в течение нескольких часов, процеживают и применяют для окрашивания светлых текстильных изделий. Как правило, они приобретают яркий жёлто-зелёный цвет.
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