Сбитые каблуки, смятые простыни, недопитое вино: Картины японской художницы о женской доле

Красные туфли. Автор: Tomona Matsukawa.
От картин японской художницы Томоны Мацукавы (Tomona Matsukawa) веет грустью, тоской и ностальгией. Она создаёт такую атмосферу, где уставшие девушки, чьи лица скрыты пеленой волос или же «тенью» рук с головой погружаются в меланхолию, забывая обо всём на свете, а старые вещи и ветхие предметы, превращаясь в рассказчиков, повествуют о людях, которые на протяжении жизни контактируя с ними, оставили на память частичку себя в виде красных туфель со сбитыми каблуками или же следа от губной помады на сигаретном фильтре.
На первый взгляд складывается впечатление будто все работы автора – сплошная безысходность и обречённость, но это не так. Её творчество – посыл, где показан быт человека, его стиль и образ жизни.
Бытовая живопись японской художницы Томоны Мацукавы.
Порой вещи, предметы и какие-то незначительные детали могут о многом рассказать: два бокала с недопитым вином говорят о том, что возможно вечер не удался и спутница попросту ушла, оставив после себя лёгкий шлейф тонкого аромата дорогих духов, но если посмотреть на эту картину ещё раз, то видишь уже всё в ином свете, ловя себя на мысли о том, что всё произошло именно так, как было задумано изначально.
Одна. Автор: Tomona Matsukawa.
Два бокала. Автор: Tomona Matsukawa.
Сигарета. Автор: Tomona Matsukawa.
Потёкшая тушь. Автор: Tomona Matsukawa.
Кофе или кровь? Автор: Tomona Matsukawa.
Красные туфли со сбитыми каблуками, вещают о том, что их обладательница – особа ветреная и легкомысленная, любила прожигать жизнь в клубах и на вечеринках в окружении мужчин, а ногти со стёртым лаком на кончиках – лишь намекают на то, что девушка слишком устала, всецело отдавая себя работе. Пятна кофе на цветном шёлковом платье легко спутать с кровью, кто знает, быть может, её ударили по лицу, разбив нос, или всё-таки она настолько неуклюжая, что умудрилась расплескать горячий напиток…
Застёжка. Автор: Tomona Matsukawa.
Тарелка. Автор: Tomona Matsukawa.
Что надеть? Автор: Tomona Matsukawa.
Больше не могу так. Автор: Tomona Matsukawa.
Жемчужная нить. Автор: Tomona Matsukawa.
Смятые простыни. Автор: Tomona Matsukawa.
Завтрак. Автор: Tomona Matsukawa.
Томона не пытается приукрасить действительность, делая героинь своих работ лучше, чем они есть. Напротив, она показывает то, что мир и люди в нём далеко неидеальны, ведь у каждого есть свои страхи, принцы, желания и пороки. Она рисует шрамы на телах молодых девушек, заставляя зрителя задуматься над тем, как, когда и каким образом они были получены и почему ни одна из них до сих пор ещё не избавилась от неровных линий на коже. Также, как смятые простыни и разбросанные по квартире вещи заставляют теряться догадках, будоража фантазию, любопытство и воображение.
Коробка с сюрпризом. Автор: Tomona Matsukawa.
Шрам. Автор: Tomona Matsukawa.
Безысходность. Автор: Tomona Matsukawa.
Меланхолия. Автор: Tomona Matsukawa.
Усталость. Автор: Tomona Matsukawa.
Маскировка. Автор: Tomona Matsukawa.
С приходом вечера. Автор: Tomona Matsukawa.
Со следами крови. Автор: Tomona Matsukawa.
К чёрту! Автор: Tomona Matsukawa.
Смятый шёлк. Автор: Tomona Matsukawa.
http://funhere.ru/?p=19173
Отголоски прошлого. Автор: Tomona Matsukawa.
http://funhere.ru/?p=19173
Неудачная попытка. Автор: Tomona Matsukawa.
На вечеринку. Автор: Tomona Matsukawa.
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