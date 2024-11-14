Зачем нарвалу нужен загадочный бивень, если он им никого не протыкает

Нарвал – один из самых экзотических представителей семейства китовых. Узнать «морского единорога» несложно из-за характерной острой «спицы», торчащей прямо из лба морского млекопитающего. Благодаря ей нарвал выглядит не только необычно, но и откровенно угрожающе. Вот только здесь впору задаться вопросом: а зачем киту на самом деле нужен загадочный рог?
Выглядит устрашающе. /Фото: pinterest.com.
На сегодняшний день нарвал – это абсолютно уникальное в своем роде существо. Другого подобного представителя китовых в наше время просто не существует. При этом «морской единорог» подобно волшебному коню из мифов существо исключительно редкое, стоящее на грани вымирания, а потому охраняющееся законом. В России нарвал занесен в Красную книгу. Охотиться на этих китов запрещено. Ситуация с поддержанием популяции дополнительно осложняется тем фактом, что в неволе этих китов держать практически невозможно. В отличие от каких-нибудь белух, нарвал очень плохо переносит любое заточение.
Существует много версий зачем нарвалу этот рог. /Фото: pinterest.com.
По этой же причине нарвалов очень не просто исследовать. О назначении острой спицы нарвала ученые спорят по сей день. Существует несколько относительно убедительных версий касательно функциональности этого «органа», частично подтвержденных наблюдением за этими китами в дикой природе. Первое, что приходит на ум обывателю, так это то, что кит использует рог для охотничьих целей. Отчасти это действительно так.
С уверенностью можно сказать лишь то, что кит никого им не протыкает. /Фото: ya.ru.
Вопреки популярному стереотипу, нарвал отнюдь не использует свой рог для того, чтобы протыкать им добычу. Однако, у нас есть отдельные подтверждения того, что хищные киты иногда используют его, чтобы колотить добычу (по всей видимости в попытке оглушить). Также известные случаи, когда нарвалы использовали рог для разрыхления подводного грунта в поисках еды. При этом чаще в объективы попадают случаи, когда киты используют нарост для прокалывания льда на поверхности воды. Наконец, нарвалы применяют загадочную спицу в поединках за самку. Правда, здесь остается неясным, действительно ли обитатель глубин целенаправленно пытается использовать рог в качестве оружия или же самцы просто бьют друг друга головами.
По всей видимости это просто половой признак. /Фото: ocean.si.edu.
Ситуация тем интереснее, что подобный аксессуар на носу есть только у самцов. Отсутствие нароста у самок вынуждает ученых всерьез сомневаться в том, что рог предназначен для добычи пропитания. Так что, не исключено, что сие приспособление является исключительно «брачным оружием», атрибутом статуса или просто одним из половых признаков. Более того, присутствует он только у взрослых самцов. В длину бивень вырастает до 3 метров и может весить до 10 кг. В редких случаях попадаются особи с двумя рогами. В этом случае второй нарост обычно заметно меньше первого. А несколько лет назад ученые выяснили еще один интересный факт. Дело в том, что загадочная «спица» вдобавок ко всему прочему исключительно чувствительна к химическому составу воды. Так что возможно, в поисках пищи он все-таки помогает, пускай, и опосредованно.
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