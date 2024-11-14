Зачем нарвалу нужен загадочный бивень, если он им никого не протыкает

Выглядит устрашающе. /Фото: pinterest.com.

Существует много версий зачем нарвалу этот рог. /Фото: pinterest.com.

С уверенностью можно сказать лишь то, что кит никого им не протыкает. /Фото: ya.ru.

По всей видимости это просто половой признак. /Фото: ocean.si.edu.