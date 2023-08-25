Крупнейший в Африке алмазодобывающий карьер Джваненг

Ботсвана является одной из самых процветающих стран Африки благодаря статусу ведущего экспортёра алмазов в мире. Однако, зависимость от природных ресурсов делает страну уязвимой перед вызовами рынка, поэтому правительство Ботсваны вынуждено искать способы диверсификации экономики.







Карьер Джваненг в Ботсване, ноябрь 2015 года.







300-тонный грузовик на территории карьера Джваненг.







Тяжелая техника работает на территории карьера Джваненг.







Отдел продаж компании De Beers, которая управляет карьером Джваненг, в Габороне, Ботсвана.







Работник осматривает неотшлифованные алмазы в отделе продаж компании De Beers.







Неотшлифованные алмазы.







Работники компании De Beers осматривают алмазы.







«Особые камешки» – алмазы весом не менее 10 карат.







Предприятие KGK Diamonds, занимающееся шлифовкой алмазов, открылось в Габороне, Ботсвана, в сентябре 2015 года.







Подготовка алмазов к шлифовке на предприятии KGK Diamonds.







Работники предприятия KGK Diamonds ограняют алмазы.







Штаб-квартира компании Debswana в Габороне, Ботсвана.



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