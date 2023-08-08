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20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Знаменитости. Это люди, у которых есть все: деньги, машины, лучшая одежда, фанаты, гламурные вечеринки с закрытым входом, а также… неприятности? Да! Любимцы публики – просто чемпионы по тому, чтобы ввязываться в одну неприятность за другой (а возможно, так нам кажется просто потому, что их похождения не остаются незамеченными). И бывает, что их арестовывают – обычно за хулиганское поведение. В этом посте – истории 20 таких «героев».

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей


Марта Стюарт: махинации на финансовом рынке


Марта Стюарт известна не только своими кулинарными и домоводческими талантами, но и громким скандалом, закончившимся для нее тюремным заключением. В 2003 году она была обвинена в махинациях с ценными бумагами и незаконном использовании инсайдерской информации, за что отбыла пять месяцев тюрьмы, а также получила штраф в 140 000 долларов и домашний арест на 2 года.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Джастин Бибер: вождение в пьяном виде


Поп-кумир ликвидировал свой образ «хорошего мальчика» и перешел в «плохие» практически за одну ночь, когда заработал сразу три статьи, по которым был позже обвинен: вождение в состоянии опьянения, вождение автомобиля с просроченными водительскими правами и сопротивление аресту. Впрочем, все это вылилось для него всего лишь в штраф в 2500 долларов.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

О. Джей Симпсон: обвинение в убийстве


В этот список, разумеется, заслуживает попасть одно из самых громких дел такого вида – дело О. Джей Симпсона, обвиненного в убийстве собственной жены Николь Браун Симпсон и друга Рона Голдмена. Однако отличная команда адвокатов, которую нанял Симпсон, зацепилась за мельчайшую деталь – несоответствие размера черных перчаток, найденных на месте преступления, размеру Симпсона – и довела дело до полного оправдания подзащитного.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Джордж Майкл: развратные действия


Певец Джордж Майкл был обвинен в том, что полиция определила как «развратные действия», не заметив полицейского в мужском душе. Майкл немедленно был арестован. Он был отпущен под залог 500 долларов, явился на суд и был приговорен к общественным работам в обществе борьбы со СПИДом.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Крис Браун: нападение


Хотя преступление Криса Брауна произошло 7 лет назад, скорее всего, оно запомнится навсегда. В 2009 году он был обвинен в нападении на свою девушку (Рианну!) и задержан. По приговору он был обязан посещать реабилитационный центр и учиться управлению гневом, но из-за систематического нарушения правил был принужден проходить реабилитацию с проживанием. Однако Браун совершил повторное нападение – теперь уже на мужчину, в результате чего все-таки получил реальный срок.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Коламбус Шорт: три ареста


И все эти аресты так или иначе были связаны с нападениями на людей, драками и прочего рода конфликтами. Однако звезда канала MTV сумел отделаться урегулированием своих проблем, так и не попав в тюрьму.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Алек Болдуин: хулиганское поведение


Звезда фильмов «Студия 30″, «Простые сложности» и «Перл-Харбор» был арестован в 2014 году за опасное вождение мотоцикла и хулиганское поведение. После освобождения на следующий день Алек запостил в Твиттер имена и личные номера задерживавших его полицейских и разразился гневной отповедью в адрес стражей порядка.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Линдси Лохан: вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, хулиганское поведение


Певица и актриса Линдси Лохан талантлива, но известна поведением настоящей бунтарки. Ее арестовывали за хранение наркотиков, вождение после употребления наркотиков и алкоголя, хулиганство… список можно продолжать и дальше. Сейчас, когда у Линдси появился новый бойфренд, кажется, она немного остепенилась и успокоилась и больше не веселит поклонников своими выходками.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Аманда Байнс: вождение в пьяном виде, опасное вождение


Звезда детского канала «Никелодеон» несколько раз попала в неприятности из-за своего опасного стиля вождения и привычки водить после употребления алкоголя в период с 2012 по 2014 годы. В 2012 году она была приговорена к принудительному посещению психиатрической клиники; в 2014 году она получила в дополнение к этому три года испытательного срока с обязанностью посещений специальных занятий, не говоря об огромных штрафах. С тех пор она ведет себя тише воды, ниже травы.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Вайнона Райдер: кража


Как такая именитая актриса могла совершить кражу, спросите вы? И тем не менее свидетельские показания однозначны: удалив с товаров в магазине общей стоимостью 5 000 долларов специальные ярлыки, Райдер пыталась незамеченно пронести их в сумочке. После задержания также обнаружилось, что Вайнона незаконно носит при себе наркотические препараты. Дело закончилось для нее условным сроком, штрафами и общественными работами.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Энди Дик: домогательства и хулиганское поведение


Энди Дик – пожалуй, одна из самых спорных, часто обсуждаемых и осуждаемых личностей Голливуда. Он никогда не извиняется за проявления своего непростого характера и остается собой. Вождение в пьяном виде, хулиганское поведение и домогательства – его обычные спутники; недавно к его «послужному списку» в полиции добавилась еще и обвинение в краже, которое с него, по счастью для него, сняли.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Фил Спектор: обвинение в убийстве


Арест этой знаменитости стал одним из самых шокирующих в этом списке. Известный продюсер Фил Спектор был обвинен в убийстве Ланы Кларксон, модели и актрисы. В ходе затяжного расследования было установлено, что убийца – действительно Спектор; сейчас он отбывает наказание в тюрьме.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Майкл Вик: организация собачьих боев


Игрок в американский футбол Майкл Вик был арестован с тремя сообщниками за организацию собачьих боев. Полиция проверила свои подозрения в отношении незаконной деятельности Вика – и оказалась права. Вик оказался весьма сознательным и взял за свои деяния полную ответственность, после чего его приговорили к двум годам тюрьмы, еще трем годам испытательного срока с лишением права обладать собаками и выплате 1 млн долларов в качестве компенсаций и штрафов.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Билл Косби: обвинение в изнасиловании


Более сорока женщин подали обвинение против 73-летнего комика Билла Косби, утверждая, что он насиловал их в состоянии наркотического опьянения. Репутация иконы Голливуда, которой обладал комик, пошатнулась, а его звезду на Аллее славы украсили надписью «Насильник». Суд продолжает разбираться с обвинениями, но будущее Косби и его доброе имя уже уничтожены.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Николас Брендон


Известный своей игрой в сериале «Баффи – победительница вампиров» Николас Брендон был арестован по крайней мере четыре раза в 2015 году. Обвинения против него включали хулиганское поведение и разгром гостиничных номеров. Кроме того, он был схвачен на месте преступления, когда нанес серьезные травмы своей подруге во время спора. Даже в этом случае ему удалось не получить тюремного срока и отделаться испытательным сроком в один год.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Чарли Шин: чего он только не делал


Чтобы вспомнить все случаи, когда Чарли Шина задерживали за неподобающее поведение, понадобится отдельный пост. Список его правонарушений включает обращения к проституткам, домашнее насилие, нарушение запретов на приближение, нападения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и так далее. Сегодня темное прошлое Шина нагнало его: к сожалению, обнаружилось, что он ВИЧ-инфицирован.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Пол Рубенс: непристойное обнажение


В общем-то неплохой актер Пол Рубенс навсегда похоронил свою репутацию в 1991 году, когда в «театре для взрослых» его застали за мастурбацией. Его обвинили в непристойном обнажении, он был оштрафован и должен был оплатить судебные издержки.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Хью Грант: пойман с проституткой


Застигнутый прямо на месте преступления британский актер Хью Грант, которого поймали с женщиной легкого поведения, был обвинен в развратных действиях в отношении Дивайн Браун (настоящее имя – Эстелла Томпсон). В то время он был в отношениях с Элизабет Херли, которая отказалась это комментировать, но позже призналась, что чувствовала себя так, будто ей выстрелили в спину. Хью Грант был осужден на оплату штрафа в 1000 долларов и принудительное посещение просветительской программы по борьбе с ВИЧ.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Мэттью Бродерик: неосторожное вождение, повлекшее за собой убийство


Имидж любимца публики и красавчика-ученика из фильма «Феррис Бьюллер берет выходной» закончился дл Мэттью Бродерика в тот день, когда он попал в страшную аварию, в результате которой погибли двое пешеходов – мать и дочь. Бродерик сломал ногу, а его тогдашняя девушка Дженнифер Грей не получила повреждений. Бродерика обвинили в опасном вождении и могли бы обвинить в убийстве и отправить в тюрьму, но этого не произошло, и он всего лишь заплатил штраф.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

Ар Келли: незаконные «развлечения для взрослых»


Фанаты известного рэпера были, без преувеличения, в шоке, когда его арестовали по обвинению в изготовлении детского порно. После изучения видео, в каждом из которых был запечатлен Келли, каждый раз с новой девушкой, его обвинили также в изнасилованиях. Вопрос с двумя из четырех обвинений урегулирован, но скандал еще не закончен, как и разбирательство.

20 шокирующих, но запомнившихся публике арестов знаменитостей

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