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Уход за розами весной

Ухаживать за розами несложно, главное в этом деле — вовремя провести все необходимые работы, и пышное цветение будет гарантировано!

Уход за розами весной

Первое, что следует сделать после зимы, когда установится плюсовая температура, — снять укрытие с роз.

Уход за розами весной

Второй шаг на пути к пышно цветущим розам — санитарная обрезка. Коричневые, красновато-бурые части куста следует обрезать до зелёных, живых, здоровых.

Уход за розами весной

Третий шаг — ещё одна обрезка, но она уже носит название «формирующая». Она необходима для правильного формирования кроны и стимуляции роста побегов. Для этого удалите все старые ветки без жалости. Также удалите те побеги, которые направлены внутрь куста. Не оставляйте пеньков — срезайте ветки под ноль до основания.

Уход за розами весной

После проведения всех обрезок перейдите к следующему этапу — обработке от перезимовавших вредителей. Желательно использовать био-инсектициды для своего участка. Этими же средствами можно обработать сразу весь сад.

Уход за розами весной

Конечно же, в уходе за розами не обойтись без подкормки! Весной растениям требуются азотосодержащие удобрения для роста и развития зелёной массы. Можно использовать зелёное органическое удобрение на основе травы, карбамид и другие доступные удобрения. Дальнейший уход за розами очень прост: полив + подкормки каждые 2 недели.



Уход за розами весной

Подробнее о том, как ухаживать за садовыми розами весной, смотрите в видео ниже:


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