Десять лучших сэндвичей со всего мира

Одним из самых популярных блюд для перекуса по всему миру считается сэндвич. От берегов Италии до Китая существует огромное множество разновидностей этого вкусного и сытного блюда. Простота приготовления сделала это блюдо находкой для общепита. Но поверьте, и в лучших ресторанах мира подают это блюда.



У каждой страны есть свои национальные пищевые привычки и блюда. Это не только фирменные супы, вторые блюда или напитки, но и вкусные сэндвичи. Они завоевали популярность потому, что это быстрый и простой способ восполнить запас энергии и бодрости.



В зависимости от страны ингредиенты и способы приготовления могут заметно отличаться. Однако неизменным остается одно: сэндвичи это просто и вкусно.

Специально для вас мы подготовили обзор из 10 самых вкусных сэндвичей со всех уголков земного шара, которые обязательно стоит попробовать.









Бокадильо, Испания

Арепа, Венесуэла

Крок–мадам, Франция

Бан Ми, Вьетнам

Монреальский сэндвич с копченым мясом, Канада

Донер–кебаб, Турция

Вада пав, Индия

Сэндвич с арахисовым маслом и джемом, США

Кацу–сандо, Япония

Смёрребрёд, Дания