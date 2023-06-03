Дома-цистерны: кто и почему в них жил при Советском Союзе

1. Для чего нужны ЦУБы

Дома-бочки появились в связи с необходимостью освоения севера / Фото: m.fishki.net

2. В чем преимущество такой конструкции

Первые образцы необычного жилья были изготовлены в 1975 году / Фото: ardexpert.ru

ЦУБики хорошо удерживают тепло даже в самые суровые морозы / Фото: sevprostor.livejournal.com

Дома-цистерны легко транспортируются и монтируются / Фото: nevsedoma.org.ua

3. Обустройство домов-цистерн

Внутри ЦУБы разделены на зоны / Фото: i-gazeta.com

Чтобы ЦУБ хорошо удерживал тепло внутри, его утепляли снаружи и обшивали листовой сталью / Фото: forum.guns.ru

4. Кем эксплуатировались цилиндрические унифицированные блоки

Дома-бочки были жильем для альпинистов, исследователей Севера, военных / Фото: shnyagi.net

Сегодня ЦУБы используют, как магазины и дачные домики / nice-flowers.com