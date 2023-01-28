10 открытий древних культур, которые считаются почти потерянными

«Археология всегда будет привлекать людей, потому что она соединяет все части головоломки воедино, – говорит Шанина Фарид из Университетского колледжа Лондона. – Но собрать всю головоломку мы, к сожалению, никогда не сможем». Порой мы не замечаем недостающие кусочки головоломки и даже не подозреваем об их существовании. Именно это и делает следующие открытия столь интересными и захватывающими. И хотя мы, возможно, никогда не узнаем все детали загадочных культур, представленных в статье ниже, утешает тот факт, что они ещё не совсем потеряны для истории.
Чатал-Гуюк, возможно, является одним из самых первых городов, появившихся на Земле. Возник он приблизительно в 7400 году до нашей эры и просуществовал, по меньшей мере, 1400 лет. Население Чатал-Гуюка, необычного крестьянского поселения, насчитывало около восьми тысяч человек. Они жили в прямоугольных домах из сырцового кирпича, построенных рядами друг напротив друга. Вокруг них не было дорог или аллей. Люди входили в дома через отверстия в крыше.
Чатал-Гуюк, расположенный в центральной части Турции, был открыт британскими археологами в 1958 году. Тогда же разгорелся скандал, вызванный слухами о пропаже древних артефактов, и власти страны запретили кому-либо проводить раскопки на месте найденного города. Археологам разрешили возобновить свою работу лишь в 1988 году.
На данный момент учёные тщательно исследовали всего лишь 4 процента предполагаемой территории города Чатал-Гуюк. С каждым новым открытием возникает всё больше вопросов. Почему люди, основавшие поселение, отказались от кочевого образа жизни? Они были крестьянами, но полей вблизи с их жилищами обнаружено не было. Почему? Где они выращивали сельскохозяйственные культуры?
В домах жителей Чатал-Гуюка, которые также выполняли роль посмертных гробниц, археологи обнаружили различные символические скульптуры, статуэтки и настенные картины. Людей хоронили под домами с целыми коллекциями произведений искусств. Зачем они это делали, пока неизвестно.
Интересен тот факт, что люди, жившие как одна семья и похороненные в общей гробнице под домом, не были кровными родственниками. Получается, дети жили не со своими биологическими родителями.
По мнению археологов, Чатал-Гуюк никем не управлялся, а мужчины и женщины, проживавшие в городе, имели равные права.
2. Саньсиндуй (Китай)
В 1986 году за городом Чэнду (столица китайской провинции Сычуань) археологи обнаружили «девятое чудо света», удивительную находку, которая заставила учёных пересмотреть раннюю историю страны.
На месте раскопок археологи из-под земли извлекли замысловатые бронзовые скульптуры высотой 2,5 метра, изделия из нефрита и слоновые кости, датируемые 1200 годом до нашей эры. Эти сокровища загадочной древней культуры Саньсиндуй были созданы в стиле, ранее неизвестном учёным.
По мнению археологов, найденные ценности были принесены в жертву. Но самой большой загадкой является то, почему представители этой потерянной цивилизации намеренно уничтожали свою культуру на протяжении трёх тысяч лет, прежде чем навсегда покинуть город-крепость Саньсиндуй у реки Миньцзян.
3. Шахри-Сухте (Иран)
Шахри-Сухте (также известный как «Сожжённый город», потому что его три раза сжигали дотла) был расположен на краю суровой пустыни в восточной части Ирана. Он возник в 3200 году до нашей эры и просуществовал около 1200 лет.
Шахри-Сухте археологи обнаружили в 1967 году. Начать раскопки им помешали политики, революция, преступность и суровый климат в регионе.
Самой большой загадкой является то, почему эта цивилизация возникла именно здесь. Шахри-Сухте населяло огромное количество человек. У них была развита письменность. Они занимались крестьянским хозяйством, производили изделия из керамики, металла и ткани, вели активную торговлю с другими землями.
Территория Шахри-Сухте охватывала площадь около 150 гектар. В западной части города археологи обнаружили кладбище с 40 тысячами могил. Оружия нигде найдено не было; это говорит о том, что жители Шахри-Сухте вели мирный образ жизни.
4. Какакстла (Мексика)
Небольшой город-государство Какакстла в Мексике возник более 1000 лет назад. Обнаружен он был испанским археологом в 1940-х годах. После о нём забыли и вспомнили лишь тогда, когда его начали разграблять мародёры.
Жители Какакстлы славились своими воинскими навыками и строительным мастерством. Их общество было разделено на отдельные социальные слои, однако об этом учёным известно крайне мало. Фрески, созданные жителями Какакстлы и найденные археологами во время раскопок, изображают в основном сцены сражений, торговли и поклонения.
По мнению большинства учёных, город-государство Какакстла имел мощную армию, динамично развивающуюся экономику и сложную культуру.
5. Эль Каньо (Панама)
Эль Каньо, место раскопок к юго-западу от города Панама, где в период с 700 по 1000 год нашей эры проживала неизвестная цивилизация, коренным образом изменило представления историков о доиспанской культуре, существовавшей в лесах Центральной Америки. В начале XXI века археологи обнаружили здесь могилы с останками воинов и вождей, погребённых с золотыми нагрудными знаками, ремнями, браслетами и нарукавными манжетами.
О цивилизации, некогда проживавшей на территории Эль Каньо, известно очень мало, поскольку они не оставили после себя никаких исторических записей или пирамид, как это сделали майя. Однако археологи уверены, что «золотые» воины и вожди были представителями самобытной культуры, которая некогда процветала в центральной части Панамы.
6. Гонур-Тепе (Туркменистан)
Если бы не советский археолог Виктор Сарианиди, то мы бы, наверное, никогда и не узнали об удивительной культуре Гонур-Тепе.
Слово «Тепе» означает «курган, могильный холм». В безлесных районах эти курганы указывают на то, что под ними в земле могут находиться руины древних глинобитных поселений.
В 1970-х годах Сарианиди проводил раскопки недалеко от Мары и обнаружил остатки города-крепости, основанного около 4000 лет назад. Некогда Гонур мог похвастаться красивыми замками, домами, улицами, наличием канализационной системы и даже каналов для орошения полей и садов. Учёные предполагают, что Гонур вёл активную торговлю с отдалёнными городами и служил связующим звеном между Востоком и Западом. Жители Гонура изготавливали замысловатые украшения из золота, серебра и других металлов. По мнению учёных, в этом регионе подобного развитого общества не существовало ещё, как минимум, тысячу лет.
7. Гунунг Паданг (Индонезия)
Гунунг Паданг – место раскопок в Индонезии, расположенное в 120 километрах к юго-востоку от Джакарты. Оно стало причиной непрекращающихся споров между геологом и экскаваторщиком Дэнни Хилманом и группой учёных, включая вулканолога Сутикно Бронто.
Гунунг Паданг был найден в 1914 году. Предположительно в этом месте более 5000 лет назад проживала некая великая древняя цивилизация. По словам геолога и экскаваторщика Дэнни Хилмана, во время раскопок он обнаружил подземное помещение, построенное доисторическими людьми. Над ним возвышался стометровый холм, по форме напоминающий пирамиду, которая, предположительно, создавалась в несколько этапов представителями трёх различных культур. Если Хилман не ошибается, тогда Гунунг Паданг является древнейшей пирамидой в мире, строительство которой началось примерно двадцать тысяч лет назад.
Вулканолог Сутикно Бронто считает, что Гунунг Паданг является не пирамидой, а вулканом. Археолог, который предпочёл остаться неизвестным, сообщил, что в 45 километрах от Гунунг Паданга были обнаружены 9000-летние орудия труда, сделанные из кости. В связи с этим он считает, что люди, жившие 20 тысяч лет назад, не умели строить пирамиды.
8. Зелёный Яр (Сибирь)
В 1997 году российские археологи обнаружили в Сибири, к югу от полярного круга, средневековое кладбище Зелёный Яр. Из 34 неглубоких моги они извлекли мумии, которым насчитывалось около одной тысячи лет. Предположительно, тела умерших были случайно мумифицированны в песчаной почве за счёт резкого понижения температуры. Большую часть из них покрывали медные маски и листы, а также шкуры животных.
У одиннадцати тел, найденных археологами, были раздроблены кости скелета или отсутствовали черепа. По версии учёных, это либо дело рук грабителей, либо странный посмертный ритуал. В могилах также были найдены кожаные ремни, обвивающие тела, бусы, цепочки и бронзовые фигуры. Соласно учёным, эти предметы связаны с «защитной магией».
Артефакты, найденные в Зелёном Яре, указывают на то, что тысячу лет назад Сибирь была важным международным торговым центром, а не изолированной пустыней, как многие считали до этого.
9. Кфар Самир (Израиль)
В 200 метрах от побережья Хайфы (Израиль) находится удивительное затонувшее поселение Кфар Самир, возникшее 7700 лет назад. Оно, по мнению учёных, способно пролить свет на наше прошлое и будущее.
«Поскольку представители данной цивилизации жили в «дометаллическом» обществе, мы ожидаем найти орудия труда, сделанные из камня, кремния и кости, – говорит морской археолог Джонатан Бенджамин. – Результаты предыдущих раскопок свидетельствуют о том, что поселение Кфар Самир, вероятнее всего, было самым первым в мире центром по производству оливкового масла».
Кфар Самир также может обеспечить некоторое понимание изменений в современном климате и того, как это влияет на уровень воды в море. Дело в том, что текущий уровень воды в море на 100 метров выше, нежели он был более 20 тысяч лет назад. Поселение Кфар Самир ушло под воду в результате повышения уровня воды в море около 7000 лет назад. Археологи считают, что полученная информация даст нам представление о том, как мы будем вынуждены справляться с повышением уровня моря, вызванным глобальным потеплением.
10. Невшехир (Турция)
В декабре 2014 года турецкие чиновники заявили об обнаружении в провинции Невшехир огромного древнего подземного города с несколькими церквями, десятками артефактов и удивительной системой широких тоннелей длиной до 7 километров. По мнению учёных, жители подземного города, который возник около пяти тысяч лет назад, использовали для транспортировки урожая. Один из тоннелей, предположительно, вёл к источнику воды. Постоянная температура воздуха под землёй – тринадцать градусов по Цельсию – была идеальной для хранения пищевых продуктов.
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