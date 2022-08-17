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Самые устрашающие твари из морских пучин

Перед тем как отправиться купаться с друзьями, вы просто обязаны увидеть это. Вашему вниманию — 15 впечатляющих угроз, которые могут встретиться вам на пути во время летних каникул.

Самые устрашающие твари из морских пучин

Гонки на выживание (© avventureviaggi)

Самые устрашающие твари из морских пучин

Дорога в бездну (© lavozdelmuro)

Самые устрашающие твари из морских пучин

Представь, как жалит эта медуза (© hronika)

Самые устрашающие твари из морских пучин
И тут я вспомнил фильм ужасов «Анаконда» (© googleusercontent)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Упаси боже увидеть такое вживую (© 4tololo)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Спецэффекты фильма «Челюсти» отдыхают (© livejournal)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Водяная змейка, говоришь? (© ourplnt)

Самые устрашающие твари из морских пучин
Жизненно опасная встреча (© blog4ever)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Боже, я чуть не потерял сознание! (© mainfun)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Милый осьминожек (© asdiver)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Вот так сюрприз! (© hdwallpaperpc)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Неприятная неожиданность (© dreamscity)
Самые устрашающие твари из морских пучин
И хотя это простые водоросли, мне от этого ни капельки не легче (© imgwykop)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Океанское безмолвие (© starpbridis)
Самые устрашающие твари из морских пучин
Помни: самое тяжелое в жизни — это синий кит. Все остальное — пустяки (© pinimg)

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