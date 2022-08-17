Самые устрашающие твари из морских пучин

Перед тем как отправиться купаться с друзьями, вы просто обязаны увидеть это. Вашему вниманию — 15 впечатляющих угроз, которые могут встретиться вам на пути во время летних каникул.







Гонки на выживание (© avventureviaggi)







Дорога в бездну (© lavozdelmuro)







Представь, как жалит эта медуза (© hronika)





И тут я вспомнил фильм ужасов «Анаконда» (© googleusercontent)



Упаси боже увидеть такое вживую (© 4tololo)



Спецэффекты фильма «Челюсти» отдыхают (© livejournal)



Водяная змейка, говоришь? (© ourplnt)





Жизненно опасная встреча (© blog4ever)



Боже, я чуть не потерял сознание! (© mainfun)



Милый осьминожек (© asdiver)



Вот так сюрприз! (© hdwallpaperpc)



Неприятная неожиданность (© dreamscity)



И хотя это простые водоросли, мне от этого ни капельки не легче (© imgwykop)



Океанское безмолвие (© starpbridis)



Помни: самое тяжелое в жизни — это синий кит. Все остальное — пустяки (© pinimg)



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