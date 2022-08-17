Перед тем как отправиться купаться с друзьями, вы просто обязаны увидеть это. Вашему вниманию — 15 впечатляющих угроз, которые могут встретиться вам на пути во время летних каникул.
Гонки на выживание (© avventureviaggi)
Дорога в бездну (© lavozdelmuro)
Представь, как жалит эта медуза (© hronika)
И тут я вспомнил фильм ужасов «Анаконда» (© googleusercontent)
Упаси боже увидеть такое вживую (© 4tololo)
Спецэффекты фильма «Челюсти» отдыхают (© livejournal)
Водяная змейка, говоришь? (© ourplnt)
Жизненно опасная встреча (© blog4ever)
Боже, я чуть не потерял сознание! (© mainfun)
Милый осьминожек (© asdiver)
Вот так сюрприз! (© hdwallpaperpc)
Неприятная неожиданность (© dreamscity)
И хотя это простые водоросли, мне от этого ни капельки не легче (© imgwykop)
Океанское безмолвие (© starpbridis)
Помни: самое тяжелое в жизни — это синий кит. Все остальное — пустяки (© pinimg)
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Самые устрашающие твари из морских пучин
Перед тем как отправиться купаться с друзьями, вы просто обязаны увидеть это. Вашему вниманию — 15 впечатляющих угроз, которые могут встретиться вам на пути во время летних каникул.
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