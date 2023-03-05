Как почистить варёные яйца за 5 секунд

Если вам нужно почистить много яиц на салат и какие-то блюда, то воспользуйтесь способом ниже! Вы молниеносно почистите много отварных яиц от скорлупы.

Перед варкой возьмите яйцо, поверните к себе тупой стороной. Возьмите иглу и сделайте небольшое отверстие.







Повторите так на всех яйцах. Затем отварите вкрутую.







И почистите. Вы увидите, что все яйца чистятся максимально просто, быстро и аккуратно, а варёный белок не прилипает к скорлупе!







Подробнее о том, как быстро почистить яйца, смотрите в видео ниже:



