10 признаков того, что у вас стресс

Когда стресс становится хроническим, оказывается, не так просто распознать его признаки. Американские ученые делятся своими наблюдениями и выделяют 10 признаков хронического стресса в процессе наблюдения за пациентами. Обращайте внимание на своё физиологическое состояние. Оно говорит о многом!

Ни для кого не секрет, что периодами случаются, например, сумасшедшие рабочие понедельники с авралами… Но что делать, если стресс уже перерос в хроническую форму, и гормоны стресса зашкаливают из-за напряжённой работы или неразберихи в личной жизни? Тогда признаки стресса не так просто увидеть, говорит Стивен И. Хобфолл, доктор наук, заведующий кафедрой социальных наук при медицинском центре Университета имени Бенджамина Раша (Чикаго, США). Как перехитрить стресс? Если вы замечаете у себя признаки, перечисленные ниже, выделяйте ежедневно время для себя, чтобы прогуляться на свежем воздухе или просто отключить телефон.

№1. Головная боль на выходных

Когда уровень стресса резко уменьшается, это может спровоцировать приступ мигрени, говорит Тодд Шведт, дипломированный врач, директор Центра головной боли при Вашингтонском Университете (США). Придерживайтесь в выходные дни того же режима сна и приёма пищи, что и в рабочие дни.

№2. Болезненные менструации

Это уменьшит другие провоцирующие факторы, при которых случается мигрень.

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили: тревожные женщины в два раза чаще страдают от болезненных месячных по сравнению с расслабленными, спокойными дамами. Учёные считают, что причина этого состоит в гормональном дисбалансе, который был спровоцирован стрессом.

Согласно исследованиям, походы в спортзал очень полезны в таком случае.

Физические упражнения могут:

уменьшить спазмы в районе низа живота;

снизить уровень стресса;

уменьшить возбуждение симпатической нервной системы.

№3. Определенные заболевания ротовой полости

Язвочки в районе челюсти могут быть признаком бруксизма (скрежетания зубами) и признаком стресса, которое обычно происходит во время сна и может усугубляться во время стресса, говорит Мэтью Мессина, доктор стоматологических наук, член Американской стоматологической ассоциации.

Спросите своего дантиста, что он думает по поводу ночной капы. 70% людей, которые её используют, замечают, что стали меньше скрежетать зубами или прекратили это делать вовсе.

Главная задача таких ортодонтических конструкций — предохранить суставы челюсти от избыточной нагрузки и защитить зубы от давления и истирания. Каждая капа изготавливается с учётом индивидуальных особенностей пациента. Поэтому съёмный аппарат совершенно не будет мешать во время сна.

№4. Неприятные сны

Как правило, сны становятся приятнее под утро. Поэтому вы просыпаетесь в лучшем настроении, чем во время отхода ко сну, говорит Розалинд Картрайт, доктор наук, заслуженный профессор психологии при Медицинском центре Университета имени Бенджамина Раша.

Когда человек находится в стрессе, то чаще просыпается среди ночи, нарушается процесс сна, и неприятные образы фигурируют в голове до утра. Что делать, если у вас стресс? Режим сна и отказ от плохих привычек улучшат ситуацию:

выделяйте на сон от 7 до 8 часов;

избегайте кофеина вечером;

воздержитесь от употребления алкоголя перед ночным отдыхом.

№5. Кровоточащие десны

Бразильские учёные провели 14 исследований и заявили, что люди, которые более восприимчивы к стрессовым факторам, имеют повышенный риск развития пародонтоза. Хроническое повышение уровня гормона стресса (кортизола) может ослабить иммунную систему, и бактерии начинают усиленно размножаться в дёснах, говорят исследователи. Если вы работаете часами и съедаете обед на рабочем месте, держите под рукой зубную щётку.

Как можно избавиться от таких неприятных симптомов в ротовой полости? "Быть физически активным, больше спать, и в результате уровень стресса снизится", говорит Престон Миллер, доктор стоматологических наук, экс-президент Американской академии пародонтологии.

№6. Акне без причины

Стресс усиливает воспалительные процессы, которые появляются на коже. Это приводит к появлению прыщей и акне во взрослом возрасте, заявляет Джил Йосипович, дипломированный врач, клинический профессор дерматологии при Университете Уэйк Форест, США.

Как ухаживать за проблемной кожей во взрослом возрасте?

Увлажняйте кожу лосьоном с салициловой кислотой в составе (он подсушивает кожу);

Протирайте лицо лосьоном с перекисью бензоила с антибактериальными свойствами;

Пользуйтесь некомедогенным увлажняющим кремом.

В таком случае кожа будет достаточно увлажнена.

Если кожа не реагирует на такой метод лечения акне в течение нескольких недель, найдите время для встречи с доктором для того, чтобы он назначил сильнодействующие лекарства.

№7. Пристрастие к сладкому

Не стоит сразу же обвинять женские гормоны в пристрастии к шоколаду — стресс является более ярким провоцирующим фактором, почему нас тянет на сладкое.

Исследователи из Пенсильванского университета наблюдали за женщинами, которые находились в предклимактерическом периоде и в постменопаузе. Они обнаружили, что после того, как женщины пережили менопаузу, интерес к шоколаду не сильно уменьшился.

Поэтому любовь к сладкому обусловлена не только гормональными колебаниями. Авторы исследования говорят, что, скорее всего, стресс влияет на стремление женщин есть сладости, в частности, шоколад.

№8. Зуд, раздражение кожи

Японские учёные исследовали две тысячи человек и обнаружили, что пациенты с хроническими заболеваниями кожи (например, беспричинным зудом) в два раза чаще находились в стрессовом состоянии по сравнению с теми, у кого такие симптомы отсутствовали. Эксперты говорят, что беспокойство и напряжение усугубляют следующие кожные заболевания: дерматит, экзему, псориаз.

"Стрессовая реакция активизирует нервные волокна, и возникает раздражение кожи, зуд," объясняет Йосипович.

№9. Серьёзная аллергия

Исследователи из медицинского колледжа при Государственном Университете штата Огайо (США) провели в 2008 году эксперимент. Люди, страдающие аллергией, проходили специальный тест. В задачу теста входило намеренно спровоцировать усиление тревоги у участников эксперимента. В итоге после прохождения теста симптомы аллергии у них усилились. В то же время усиления признаков аллергии не было, когда учёные предлагали им задание, которое не вызывало у них столько напряжения.

Гормоны стресса могут стимулировать выработку иммуноглобулина IgE, говорит автор исследования доктор наук Дженис Кайколт-Глейзер. Это показатель аллергических реакций, а также важный фактор противогельминтного ответа. Определение иммуноглобулина Е-общего используется для диагностики аллергий и гельминтозов в следующих случаях:

атопическая бронхиальная астма;

атопический дерматит;

крапивница;

подозрение на гельминты.

№10. Боль в животе

Беспокойство и стресс могут вызывать боли в животе, а также головные боли, боли в спине и бессонницу. Учёные провели исследование с участием почти двух тысяч мужчин и женщин. Стало известно: те, которые испытывали наивысший уровень стресса, в три раза чаще страдали от боли в животе по сравнению с более расслабленными участниками эксперимента.

Точная связь между болью в животе и уровнем стресса до сих пор неясна. Тем не менее, согласно одной из теорий, существует тесная связь между кишечником и головным мозгом. Когда мозг реагирует на стресс, кишечник улавливает те же сигналы.

Поэтому важно научиться бороться со стрессом:

прибегнуть к помощи психолога;

практиковать медитации;

выполнять физические упражнения.

Ксли у вас часто бывают боли в животе, обратитесь к доктору, чтобы исключить:

пищевую аллергию;

непереносимость лактозы;

синдром раздражённого кишечника;

язву.