4 масштабные крепости, веками охранявшие людей за крепкими стенами

В древнее времена людям приходилось прятаться за стенами, чтобы быть защищенными. Однако наиболее мощным укрытием в средневековые времена являлись крепости. Их строили множество по всему миру, однако есть такие, которые поражают своими масштабами и интересной историей. Вашему вниманию 4 величайшие крепости на планете, веками охранявшие людей за крепкими стенами.
1. Петропавловская крепость (Санкт-Петербурге)
На отечественных просторах также есть крепость. /Фото: rezdy.com
Петропавловская крепость является старейшим сооружение в Северной столице. Основателем обоих стал царь Петр I Великий. Целью возведения оборонительного объекта была защита от вероятного проникновения шведских войск на территорию города во время Северной войны. Крепость была образована в 1703 году на Заячьем острове. Внутрь сооружения ведут двое ворот: Петровские или Невские.
Вид не крепость с воды. /Фото: shortpixel.ai
Однако не только чисто фортификационную функцию имела эта крепость. Так, в 1712–1733 годах на ее территории был построен собор Святого Петра и Павла, знаменитый прежде всего своим 122-метровым шпилем. А внутри него расположены склепы русских монархов. Кроме того, весь дореволюционный период с начала своего существования, до 1917 года, Петропавловская крепость также являлась политической тюрьмой, куда в разные годы попали Тадеуш Костюшко, Юлиан Урсин Немцевич, Федор Достоевский и Лев Троцкий.
2. Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers) в Сирии
Сирийская фортификационная жемчужина. /Фото: global-geography.org
Krak des Chevaliers, несмотря на свое название, является на самом деле крепостью курдов. При этом она также была наиболее защищенным замком в западном районе Сирии. Этому способствует, прежде всего, ее месторасположение: на вершине разлома высотой в 650 метров. А построено все это великолепие еще в 1031 году.
С высоты птичьего полета она еще более величественна. /Фото: resize-parismatch.lanmedia.fr
За всю свою многовековую историю мощное сооружение неоднократно подвергалось трансформациям: крепость расширяли и совершенствовали согласно меняющимся военным соображениям. Правда, по своему прямому назначению ее использовали лишь до конца XIII столетия. С того времени крепость стала использоваться как кров для местных жителей. А вот с первой половины XX века Krak des Chevaliers стал крупнейшей туристической достопримечательностью Сирии.
3. Эль-Морро (Гавана)
Красивейшая и мощная крепость на побережье Кубы. /Фото: romeroandbraas.com
А эта крепость была одной из первых построек после начала эпохи испанской Реконкисты. Крепость Эль-Морро расположена в столице Кубы Гаване, основанная как раз в 16 столетии. Замок и собственно фортификационные укрепления Морро первоначально служили резиденцией испанского губернатора.
Эль-Морро не пустует и сегодня. /Фото: elegantgates.com
А ее расположение - у самого побережья залива - присвоило ей еще одну функцию в виде неких входных ворот в Гавану. Крепость Эль-Морро изменила своих хозяев в XVIII столетии: тогда она была захвачена англичанами, и с тех пор стала служить штаб-квартирой капитана порта.
4. Тауэр (Лондоне)
Трудно найти более знаменитый фортификационный объект. /Фото: wikipedia.org
Пожалуй, более известной крепости на территории Европы, да и мира, и не сыщешь. Легендарный лондонский Тауэр была возведен более девяти столетий назад - в 1078 году - по приказу Вильгельма Завоевателя, для выполнения оборонительной функции. В течение многих веков крепость также являлась резиденцией английских монархов.
Английская крепость все-таки знаменита, как место заключения. /Фото: factinate.com
Однако куда более известна она как тюрьма, из которой, согласно преданиям, было невозможно сбежать. Этому, в частности, способствовала ее архитектура: так, вход в нее расположили под водой. В числе заключенных легендарного Тауэра оказались Генрих IV и королева Анну Болейн. Но и сегодня, она хоть и не тюрьма, крепость выполняет важнейшую функцию - комплекс является хранилищем королевских сокровищ.
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