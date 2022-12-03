4 масштабные крепости, веками охранявшие людей за крепкими стенами

1. Петропавловская крепость (Санкт-Петербурге)

На отечественных просторах также есть крепость. /Фото: rezdy.com

Вид не крепость с воды. /Фото: shortpixel.ai







2. Крак де Шевалье (Krak des Chevaliers) в Сирии

Сирийская фортификационная жемчужина. /Фото: global-geography.org

С высоты птичьего полета она еще более величественна. /Фото: resize-parismatch.lanmedia.fr

3. Эль-Морро (Гавана)

Красивейшая и мощная крепость на побережье Кубы. /Фото: romeroandbraas.com

Эль-Морро не пустует и сегодня. /Фото: elegantgates.com

4. Тауэр (Лондоне)

Трудно найти более знаменитый фортификационный объект. /Фото: wikipedia.org

Английская крепость все-таки знаменита, как место заключения. /Фото: factinate.com