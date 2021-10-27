4 легендарных автомобиля 90-х годов, о которых до сих пор мечтают многие водители

90-е годы по праву считаются золотой эрой автостроения.

1. Mercedes-Benz W140

Mercedes-Benz W140 стал последним из «Мерседесов» «старой школы», в которых качество было превыше всего.

2. BMW 7

У нас в стране на таких машинах, также как и в случае с «шестисотым», ездила в основном криминальная элита.

3. Jeep Grand Cherokee

Большой и прожорливый, но при этом быстрый и солидный - таким был Jeep Grand Cherokee.

4. Volkswagen Passat B3

Для многих отечественных автомобилистов именно B3-ий «Пассат» стал первой иномаркой.