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4 легендарных автомобиля 90-х годов, о которых до сих пор мечтают многие водители


90-е годы по праву считаются золотой эрой автостроения.

90-е годы по праву считаются золотой эрой автостроения.

90-е годы по праву считаются золотой эрой автостроения. К тому времени технологии стали уже достаточно развитые, а автомобили еще были продуктом инженерной мысли больше, чем маркетинговой. В сегодняшней подборке вспомним легендарные машины, которые стали настоящей мечтой отечественных автомобилистов.

1. Mercedes-Benz W140


Mercedes-Benz W140 стал последним из «Мерседесов» «старой школы», в которых качество было превыше всего.

Mercedes-Benz W140 стал последним из «Мерседесов» «старой школы», в которых качество было превыше всего.

 

Mercedes-Benz S-класса в кузове W140 был впервые показан на Женевском автосалоне в марте 1991 года и производился до 1998 года. Многие считают, что «кабан» (так машину прозвали отечественные автомобилисты) стал последним из «Мерседесов» «старой школы», в которых качество и безотказность стояли превыше всего. И действительно, автомобиль вышел крайне надежным. Практически все двигатели, которые ставились на машину, запросто проезжали по полмиллиона километров. Отсюда и пошел термин «двигатель-миллионник».

В нашей стране «кабан» стал неким символов криминальной элиты. Самым же каноничным «Мерсом из девяностых» можно считать модель S 600 - так называемый «шестисотый Мерседес». В подкапотном пространстве установлен 12-цилиндровый мотор мощностью 394 л.
с, который разгоняет нелегкую, в общем-то, машину до первой «сотни» за 6,6 с. На таких автомобилях возили многих знаменитых персон, среди них президенты стран, звезды шоу-бизнеса. Даже сам Папа Римский ездил на сделанной специально для него модификации W140 S500 в кузове ландо.

2. BMW 7


У нас в стране на таких машинах, также как и в случае с «шестисотым», ездила в основном криминальная элита.

У нас в стране на таких машинах, также как и в случае с «шестисотым», ездила в основном криминальная элита.

 

Еще один культовый «немец» BMW 7-й серии в кузове E38 производился с 1994 по 2001 год. У нас в стране на таких машинах, в основном ездила криминальная элита. Однако, в отличие от «Мерседеса» BMW не могла похвастаться таким уровнем надежности и комфорта. Она брала свое за счет скорости и управляемости. Самая мощная «семерка» имела 5,4-литровый V12 мощностью 326 л.с и разменивала первую «сотню» за 6,6 секунды.

3. Jeep Grand Cherokee


Большой и прожорливый, но при этом быстрый и солидный - таким был Jeep Grand Cherokee.

Большой и прожорливый, но при этом быстрый и солидный - таким был Jeep Grand Cherokee.

 

Большой и прожорливый, но при этом быстрый и солидный. Таким был Jeep Grand Cherokee – машина, из-за которой все автомобили повышенной проходимости в нашей стране стали называть «джипами». Несмотря на то, что «Чероки» был отличным внедорожником, у нас его покупали в первую очередь из-за его имиджа. Ездить на «Чероки» было очень почетно и круто. Именно поэтому в 90-е Jeep Grand Cherokee был мечтой любого мальчишки в нашей стране, и это говорит о многом.

4. Volkswagen Passat B3


Для многих отечественных автомобилистов именно B3-ий «Пассат» стал первой иномаркой.

Для многих отечественных автомобилистов именно B3-ий «Пассат» стал первой иномаркой.

 

Третье поколение «Пассата» дебютировало в 1988 году и сразу стало крайне популярным в Европе. Для многих отечественных автомобилистов именно B3-ий «Пассат» стал первой иномаркой. Да не просто иномаркой, а настоящим «немцем» - надежным, комфортным и качественным. И если предыдущие автомобили мог себе позволить далеко не каждый, то Passat был вполне доступен. Даже сегодня на улицах можно встретить много подобных машин. Безусловно, машина заслуживает место в сегодняшней подборке.

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4 легендарных автомобиля 90-х годов, о которых до сих пор мечтают многие водители

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4 легендарных автомобиля 90-х годов, о которых до сих пор мечтают многие водителиПодписаться на мой Instagram
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