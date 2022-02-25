Икона моды или безвкусный фрик: легендарный Ли Бауэри.
Ли Бауэри был ключевой фигурой клубной жизни и истории ЛГБТ-сообщества Лондона. Он был воплощением китча, постоянно вызывал общественное порицание и был при этом источником вдохновения для многих дизайнеров и деятелей искусства. С того самого момента, как он покинул родную Австралию и начал развивать свой собственный стиль на задворках клубной сцены Лондона, его жизнь превратилась в яркий перфоманс.
Ли Бауэри - не такой, как все. / Фото: theredlist.com
Яркий экстраверт, модный исполнитель и великий позер, Бауэри прославился благодаря своей вопиющей сексуальности и возмутительному дресс-коду. Причем дизайнер не просто переодевался, это был его образ жизни. Его коллекции одежды и внешний вид - эксперименты с собственным телом, с одеждой и с макияжем.
Всегда на грани кича. / Фото: ngv.vic.gov.au
Он никогда не хотел нравиться всем вокруг, а наоборот — разрабатывал провокационную одежду и создавал такой образ, которым мало кто осмеливался подражать.
Невероятный экспериментатор Ли Бауэри. / Фото: ngv.vic.gov.au
Бауэри родился в Саншайне, захолустном полупромышленном пригороде Мельбурна 26 марта 1961 года. Еще со школьных лет он страстно мечтал стать дизайнером моды. В течение двух лет он учился в Королевском Мельбурнском технологическом институте (RMIT), но разочаровался множеством ограничений, которыми обложили его вузовские преподаватели.
Только желания и никаких ограничений. / Фото: theredlist.com
Соблазнившись тем, что описывали в модных журналах, Бауэри переехал в Лондон в начале 1980-х годов, поскольку именно в этом городе собрались представители «неоромантического движения», которые на сценах гламурных ночных клубов пытались слить воедино моду, искусство и музыку.
Кич
Именно на этом стиле взлетели такие поп-звезды, как Дэвид Боуи, Стив Стрейндж, Spandau Ballet, Duran Duran и Culture Club. Лондон был настоящим «Клондайком» самой творческой, экспериментальной и сексуальной одежды. В клубах было полным-полно людей, носящих диковинные наряды, огромные нелепые прически и чрезмерный макияж, причем зачастую совершенно невозможно было разобрать, какого пола эти люди. Именно в такой атмосфере фантазии и эскапизма и расцвел Бауэри, почувствовавший себя в Лондоне, как рыба в воде.
Фантазия и эскапизм. / Фото: theredlist.com
Бауэри решил полностью отбросить модные традиции прошлых десятилетий и создать что-то абсолютно новое. В начале своей карьеры он начал презирать моду, потому что она носила слишком ограничительный характер и была консервативной. Основой своих творений он выбрал максимальное выражение индивидуальности и выразительности.
Не такой, как все. / Фото: ntheredlist.com
Конструкции костюмов Бауэри были очень технически сложными и порой даже откровенно фантастическими. К 1985 году они не имели никакого сходства с модным подиумом или уличным стилем Лондона, да и остального мира.
Гротеск и кич./фото: sgustok.org
После 1985 года Бауэри окончательно превратился из модельера в «эстетического революционера», когда он стал публичным лицом андерграундного полузакрытого ночного клуба «Табу» (Taboo). Бауэри, который каждую неделю одевал другой наряд (один гротескнее другого), стал главной достопримечательностью Taboo. Любовь к эпатажу и его постоянно меняющиеся облики гарантировали, что когда Бауэри заходил в клуб, все остальные выглядели после этого скучными.
Кич и кричащая сексуальность в каждом образе. / Фото: theredlist.com
Учитывая, что Бауэри не скрывал свою гомосексуальность, сегодня многие считают, что Taboo был гей-клубом, однако, на самом деле это было далеко не так — в клуб приходили не только представители ЛГБТ-сообщества, но заядлые «тусовщики» и знаменитости. Именно на сцене Taboo Бауэри проводил свои знаменитые перфомансы, которые возмущали общество.
Бауэри: главное - шокировать! / Фото: ngv.vic.gov.au
Как-то современная любительница эпатажа Леди Гага призналась, что она много в чем почерпнула свой стиль именно у Бауэри. Ведь этому дизайнеру и актеру ничего не стоило появиться, например, в музее Метрополитен в платье в цветочек, камуфляжных перчатках, кожаном ошейнике, огромном ремне и в розовых туфлях на платформе. Более того, Бауэри практически никогда не видели в «обычной» одежде, ведь модельер считал, что она не отражает его личность.
Невероятные трансформации ./ Фото: luiferiga.blogspot.ru
После 1990 года Хутор перестал использовать орнаментальные украшения на своей одежде, а его работы стали гораздо более абстрактными и нереальными. Дизайнер пытался максимально возможно «исказить» свое собственное тело нестандартными комбинациями одежды и макияжа. Он буквально создал новое направление в моде, стиле и образе жизни, наплевав на все каноны, а также подчеркивая сексуальность и нестандартную ориентацию.
Парень из Саншайна, который не хотел быть «как все». / Фото: carmencitta.me
После его смерти в 1994 году от СПИДа, вклад Бауэри в моду и культуру начали признавать во врем мире, а не только в модных журналах и клубной субкультуре. Сегодня историки моды называют парня из Саншайна, который не хотел быть «как все», иконой стиля ХХ века.
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