Икона моды или безвкусный фрик: легендарный Ли Бауэри.

Ли Бауэри - не такой, как все. / Фото: theredlist.com

Всегда на грани кича. / Фото: ngv.vic.gov.au

Невероятный экспериментатор Ли Бауэри. / Фото: ngv.vic.gov.au

Только желания и никаких ограничений. / Фото: theredlist.com

Кич

Фантазия и эскапизм. / Фото: theredlist.com

Не такой, как все. / Фото: ntheredlist.com

Гротеск и кич./фото: sgustok.org

Кич и кричащая сексуальность в каждом образе. / Фото: theredlist.com

Бауэри: главное - шокировать! / Фото: ngv.vic.gov.au

Невероятные трансформации ./ Фото: luiferiga.blogspot.ru

Парень из Саншайна, который не хотел быть «как все». / Фото: carmencitta.me