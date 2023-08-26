Откуда в Америке такое количество ржавых домов и мостов

Даже ребенок знает о том, что сталь рано или поздно ржавеет. Особенно, если она ничем не защищена. Например, добрым слоем краски. А потому наш брат уже давно привык к тому, что всякое стальное изделие от ручного инструмента до здоровенного моста должно быть надлежащим образом защищено. В противном случае, коррозия очень быстро возьмет свое. Однако, если мы отправимся в США, то почти в каждом крупном городе найдем необычные ржавые здания, мосты и прочие металлоконструкции.
Это не ржавчина. |Фото: dachnik0ff.ru.
Когда впервые в жизни видишь посреди города здание с ржавыми металлическими стенами невольно посещает мысль в духе: «До чего ж проклятые буржуи зажрались и обленились, даже стенку покрасить не могут!». Однако, едва негодование проходит, сразу же начинаешь задаваться уже другими вопросами: «Если так хотели экономить на краске, не лучше ли было еще и от стальных плит поверх бетона отказаться?». Рано или поздно приходишь к мысли: «Может быть так и должно быть?». И в нашем сегодняшнем случае, именно последнее умозаключение является правильным. А все потому, что деле не в лени или жадности, а в использовании специального материала, который называется «COR-TEN steel» или по-нашему «Кортеновская сталь».
Памятник солдатам Первой мировой войны из кортена. |Фото: dachnik0ff.ru.
Кортеновская сталь – это группа стальных сплавов, обладающих повышенной устойчивостью к атмосферному воздействию при соблюдении определенных условий. Другими словами: кортен при не боится воды, благодаря чему его можно не красить. В дополнение к этому, подобные материалы имеют равномерную естественную бурую окраску и приятную бархатистую фактуру, что повышает их эстетические качества. Все это делает кортен весьма востребованным материалом в архитектуре, дизайне, искусстве, различных областях машиностроения, в том числе в речном судостроении.
Ржевский мемориал советским солдатам из кортена. |Фото: rossaprimavera.ru.
На сегодняшний день кортен – это не одна, а множество сталей. Свое название они получили благодаря торговой марке первого подобного материала, созданного в США. Первые попытки произвести атмосферостойку сталь начали предпринимать в Америке еще в 1910-е годы. Однако, добиться значимого успеха химики смогли только в 1933 году. Тот самый первый «COR-TEN» был произведен и запатентован американской компанией «U.S. Steel». Как правило, кортены получают индексы, начинающиеся на латинскую букву «А» за которой следует несколько цифр. Само собой, сегодня этот материал производят и используют далеко не только в США, но и в других странах мира.
Материал очень популярен в дизайне. |Фото: huettldesign.com.
Чудесные свойства кортена обеспечены соблюдением правильных пропорций легирующих добавок. В первую очередь фосфора, который в большинстве других случаев считается вредным элементом. Также для создания подобного материала производитель должен выдержать правильные пропорции меди, углерода, хрома, никеля, кремния, марганца. Когда кортеновская сталь оказывается на открытом воздухе, она начинает медленно «ржаветь» – покрываться оксидной медной пленкой. В зависимости от марки и внешних условий, формирование защитного слоя может занимать от нескольких месяцев, до пары лет.
В материале есть свое очарование. ¦Фото: mavink.com.
Из недостатков подобных сталей стоит упомянуть, что кортен нельзя использовать в агрессивной среде. Защитная оксидная пленка не способна выдержать воздействия сильных кислот и солей. Поэтому «ржавую» сталь нельзя применять в промышленных зонах, морским судостроении, на побережьях морей и океанов. Под действием кислот и солей кортен теряет свои чудесные свойства и оказывается беззащитен перед уже настоящей ржавчиной. В городском строительстве данную сталь ценят не столько за ее физические, сколько за ее эстетические свойства.
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