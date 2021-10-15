Голова кругом: виды с самых высоких зданий мира

Похоже, будто с каждым годом архитекторы все ближе подбираются к мечте Икара и скоро мы сможем дотронуться до Солнца безо всяких крыльев и космических кораблей. Мировые столицы устраивают настоящие соревнования — кто построит самое высокое здание в мире, а полюбоваться ошеломляющими видами с обзорных площадок собираются сотни тысяч туристов. Вот, как выглядят мегаполисы для пролетающих далеко в небе птиц.
Башня Аль-Хамра
Эль-Кувейт, Кувейт
414 м
Архитектура башни поражает воображение ассиметричной формой, похожей на развевающиеся одежды. Это самое высокое здание Кувейта и почти самое высокое во всей Азии.
Останкинская телебашня
Москва, Россия
540,1 м
В Европе нет строения выше, чем московская телебашня. В муниципалитете столицы даже лежит особой удостоверение, подтверждающее членство Останкинской телебашни во Всемирной федерации высотных башен.
Башня Свободы
Нью-Йорк, США
541 м
Здание Всемирного торгового центра восстало из руин как феникс, обновленным и еще более высоким. Строительство завершилось в мае 2013 года. На последнем этапе строители установили на вершине небоскреба 124-метровый шпиль.
Си-Эн Тауэр
Торонто, Канада
553,3 м
До 2007 года эта башня оставалась самым высоким сооружением в мире. Си-Эн Тауэр (что расшифровывается как Canada’s National) является символом Торонто.
Телебашня Гуанчжоу
Гуанчжоу, КНР
600 м
В день полюбоваться окрестностями собирается до десяти тысяч туристов. На высоте в 488 метров расположен ресторан с панорамными окнами, но чтобы отобедать наблюдая за облаками и птицами, придется выстоять немалую очередь.
Абрадж аль-Бейт
Мекка, Саудовская Аравия
601 м
Любите жить на большой высоте? Тогда вам точно стоит заглянуть в апартаменты Абрадж аль-Бейт, самой высокой в мире гостиницы. Через дорогу от центрального входа расположена мечеть аль-Харам, во дворе которой находится священная Кааба.
Токио Скайтри
Токио, Япония
634 м
Дословно название 東京スカイツリ (сукай цури) переводится как Небесное дерево. Такое поэтическое наименования башня получила по итогам конкурса, участие в котором приняли все жители Японии.
Бурдж-Халифа
Дубай, ОАЭ
828 м
Титул самого высокого в мире здания по-прежнему остается за колоссальным небоскребом Бурдж-Халифа, расположенным почти в центре Дубая.
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