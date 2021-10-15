Голова кругом: виды с самых высоких зданий мира

Похоже, будто с каждым годом архитекторы все ближе подбираются к мечте Икара и скоро мы сможем дотронуться до Солнца безо всяких крыльев и космических кораблей. Мировые столицы устраивают настоящие соревнования — кто построит самое высокое здание в мире, а полюбоваться ошеломляющими видами с обзорных площадок собираются сотни тысяч туристов. Вот, как выглядят мегаполисы для пролетающих далеко в небе птиц.









Башня Аль-Хамра

Останкинская телебашня

Башня Свободы

Си-Эн Тауэр

Телебашня Гуанчжоу

Абрадж аль-Бейт

Токио Скайтри

Бурдж-Халифа