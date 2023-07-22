Знаменитости, какими вы их еще не видели
Фото со свадьбы Мика Джаггера и Бьянки. Пьяный Кит Ричардс с подружкой Анитой Палленберг
1955 королева Елизавета 2 в молодости любила зажечь.
1966 знаменитейший фотограф Ричард Аведон и его модель Софи Лорен
Софи Лорен
Шарон Стоун
Юная Клава Шиффер
Джек Николсон
Джон Леннон с сыном Шоном
Марк Уолберг
Джуд Лоу
Дольф Лундгрен и Грейс Джонс
Сальвадор Дали
Шер
Ален Делон
Анджелина Джоли
Арнольд Шварценеггер
Брук Шилдс и Роберт Дауни мл.
Роберт Дауни мл.
Элвис Пресли со своей школьной герлфренд Барбарой Хирн
Мадонна с братьями на первом причастии, 1967
Мик Джаггер, Мадонна и Тони Кертис
Мадонна в туре, 1985
Пьянка, Кит Ричардс, Тина Тернер и Дэвид Боуи
Пол Маккартни
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