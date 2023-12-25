Как один византийский монах спас римские ворота в Германии и стал святым

Форпост империи, павший под натиском варваров или инфраструктурный объект

Порта Нигра, римские ворота в стенах Трира.

Ворота прозвали чёрными из-за тёмной окраски песчаника, который послужил материалом для их строительства.

Объект не закончили из-за банальной нехватки денег.

Внутри были метки, благодаря которым удалось выяснить, что стройка продлилась два года.

Упадок города и спасение ворот

Чёрным воротам помогла одна счастливая случайность.

Симеон Сиракузский.

Келья Симеона.

В Порта Нигра долго функционировала церковь.

Барельеф святого Симеона на стене вблизи ворот Порта Нигра.

Объект ЮНЕСКО

Сегодня ворота Порта Нигра - это популярная достопримечательность и исторический памятник.