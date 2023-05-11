11 продуктов, которые заставят вас выглядеть моложе

Старение является естественной частью жизни, которую нельзя избежать. Тем не менее, пища, которую мы едим, может помочь нам лучше выглядеть с возрастом, как внутри, так и снаружи. Вот 11 продуктов, способных помочь выглядеть моложе.
1. Оливковое масло первого отжима
Оливковое масло является одним из самых здоровых жиров на земле. Исследования показали, что оно способно помочь предотвратить многие распространенные заболевания, связанные со старением. Оно снижает кровяное давление, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает предотвратить метаболический синдром и может быть эффективным в борьбе с раком. Оливковое масло может также помочь вашей коже выглядеть моложе. Лабораторные исследования, проведенные на животных, позволяют предположить, что оно оказывает сильное противовоспалительное действие на кожу и может защитить её от вредного воздействия солнечных лучей. Кроме того, оливковое масло почти на 73% состоит из мононенасыщенных жиров, которые способствуют увеличению эластичности и упругости кожи. Итог: Оливковое масло обладает сильными противовоспалительными свойствами, которые помогают увеличить эластичность кожи и уменьшить риск повреждения солнцем.
2. Зеленый чай.
Зеленый чай содержит большое количество антиоксидантов, которые способны защитить организм от воздействия свободных радикалов. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы, которые образуются в процессе обмена веществ и в ответ на стресс. Антиоксиданты меняют их структуру таким образом, что они не могут причинить вред. Особенно много в зеленом чае антиоксидантов под названием полифенолы, которые помогают бороться с диабетом, резистентностью к инсулину, воспалением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полифенолы также помогают защитить коллаген, основной белок в человеческой коже. Это может привести к снижению и даже частично обратить вспять некоторые признаки старения. В одном из исследований женщины с поврежденной солнцем кожей, на которую в течении 8 недель наносился крем с зеленым чаем и добавками, отметили улучшение эластичности кожи. Итог: Зеленый чай обладает сильными антиоксидантными свойствами, которые защищают коллаген кожи человека от вредного воздействия солнечных лучей и способны уменьшить признаки старения.
3. Жирная рыба.
Жирная рыба на самом деле является пищей для антистарения. Она содержит длинноцепочечные омега-3 жиры, которые полезны при болезнях сердца, воспалении и язвенном колите, а также при многих других заболеваниях. Исследования показывают, что эти жиры также помогают в борьбе с воспалением и повреждениями, которые возникают во время пребывания на солнце. Лосось, один из самых популярных видов жирной рыбы, имеет дополнительный компонент, который может заставить вашу кожу выглядеть моложе. Он содержит питательное вещество в оранжевом пигменте под названием астаксантин, которое является мощным антиоксидантом. В одном из исследований люди с поврежденной солнцем кожей, которым в течение 12 недель давали сочетание астаксантина и коллагена, испытали значительное улучшение эластичности кожи и гидратации. Итог: Жирная рыба способна защитить кожу от повреждений, которые возникают вследствие воспаления и пребывания на солнце. Астаксантин в лососе также может улучшить эластичность кожи и её увлажнение.
4. Черный шоколад / какао
Антиоксидантные свойства черного шоколада просто непревзойдённы. Они ещё более мощные, чем у ягод асаи, черники и клюквы. Исследования показывают, что они могут помочь снизить артериальное давление, повысить чувствительность к инсулину и улучшить артериальную функцию и эластичность. Шоколад содержит антиоксиданты под названием флавонолы, которые защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Тем не менее, количество флавонолов значительно варьируется в зависимости от вида шоколада. Одно из исследований показало, что черный шоколад с высоким содержанием флавонолов в два раза увеличивал количество времени, которое люди могли оставаться на солнце перед появлением ожогов. В других исследованиях черный шоколад с высоким содержанием флавонолов увеличивал приток крови к коже и улучшал её толщину, гидратацию и гладкость. Помните, чем выше содержание какао, тем выше содержание флавонолов. Поэтому убедитесь, что в черном шоколаде по меньшей мере 70% сухого вещества какао. Итог: Черный шоколад с высоким содержанием флавонолов может защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Он также способен улучшить увлажнение кожи, её толщину и гладкость.
5. Овощи
Овощи отличаются чрезвычайно большим количеством питательных веществ и очень низким содержанием калорий. Они содержат антиоксиданты, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, катаракты и рака. Многие овощи также богаты каротиноидами, такими как бета-каротин. Они способны защищать от солнечного излучения и свободных радикалов, оба из которых могут привести к старению кожи. Некоторыми из лучших источников бета-каротина являются морковь, тыква и сладкий картофель. Многие овощи также богаты витамином С, который имеет важное значение для производства коллагена и обладает сильным антиоксидантным эффектом. В одном из исследований, когда людям ежедневно в течение 4 недель давали 180 мг витамина С, антиоксидантная активность их кожи увеличилась на 37%. Наиболее высокое содержание витамина С среди овощей в зелени, сладком перце, помидорах и брокколи. В другом исследовании исследователи измерили эластичность и другие качества кожи в более чем 700 японских женщин. Они обнаружили, что те, кто ел больше зеленых и желтых овощей имели меньше морщин. Итог: овощи обеспечивают защиту от солнца и могут предотвратить повреждение кожи свободными радикалами. Во многом это связано с их сильными антиоксидантными свойствами.
6. Семена льна
Семена льна несут удивительную пользу для здоровья. Они содержат лигнаны, которые могут снизить уровень холестерина, уменьшить уровень сахара в крови и уровень инсулина, а также уменьшить риск рака молочной и предстательной желез. Они также являются отличным источником омега-3 жирной кислоты под названием ALA, которая защищает кожу от солнечных лучей. В контролируемых исследованиях женщины, которые употребляли семена льна или льняное масло в течение 12 недель, показали улучшение гидратации и гладкости кожи. Итог: Семена льна способны защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и улучшить гладкость, наряду с другими показателями качества кожи.
7. Гранаты
Гранаты являются одними из самых здоровых плодов. Их антиоксидантная активность, как представляется, даже выше, чем у зеленого чая. Гранаты уменьшают воспаления, помогают снизить высокий уровень сахара в крови, а также способны улучшить исходы у больных раком толстой кишки. Они также помогают защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей. Более того, исследователи предполагают, что различные части граната могут работать сообща для восстановления поврежденной кожи и увеличения выработки коллагена. Итог: Гранаты богаты антиоксидантами, которые обеспечивают защиту от солнца и способны помочь восстановить существующие повреждения кожи.
8. Авокадо
Плоды авокадо богаты полезными для сердца жирами, клетчаткой, а также некоторыми витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья человека. Кроме того, они вкусны и чрезвычайно универсальны. Также авокадо содержат уникальные соединения, называемые полигидроксилированные жирные спирты. Они способны бороться с воспалением, защитить вашу кожу от солнца и помогают восстановить поврежденную ДНК. Высокое содержание в авокадо мононенасыщенных жиров и антиоксидантов лютеина и зеаксантина обеспечивает дополнительную защиту кожи и ДНК. Итог: Плоды авокадо предотвращают повреждения кожи от солнца, а также способны помочь защитить ДНК в клетках кожи.
9. Помидоры
Томаты очень полезны для здоровья, некоторые из их преимуществ можно отнести на счет высокого содержания ликопена. Ликопен является одним из видов каротиноидов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака предстательной железы. Исследования показывают, что он также может защитить вашу кожу от вредных лучей солнца. В одном из исследований женщины, которые в течение 15 недель ели смесь продуктов с высоким содержанием ликопина и других антиоксидантных растений, отмечали ощутимое уменьшение глубины морщин. Приготовление помидоров со здоровыми жирами, такими как оливковое масло, значительно повышает поглощение ликопина организмом. Итог: В помидорах высокое содержание ликопина, который защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и может помочь уменьшить морщины.
10. Специи
Специи не просто добавляют вкус пище. Они также содержат различные растительные соединения, которые способны оказывать благотворное влияние на здоровье человека. При этом исследования показывают, что некоторые специи даже могут помочь коже выглядеть моложе. Так, корица увеличивает выработку коллагена, что приводит к увеличению твердости и эластичности кожи. Она также уменьшает повреждения кожи, возникающие в результате гликирования конечных продуктов, образующихся при высоком уровне сахара в крови. Кроме того, исследования показывают, что капсаицин, который находится в перце чили, может ограничить часть изменений, связанных с возрастом и происходящих в клетках кожи. Кроме того, имбирь содержит гингерол. Это соединение обладает противовоспалительным действием, которое может помочь предотвратить возрастные пятна, развивающиеся из-за воздействия солнца. Итог: Некоторые специи содержат растительные вещества, которые увеличивают выработку коллагена, защищают клетки от повышенного уровня сахара в крови и помогают предотвратить повреждение кожи солнцем.
11. Костный бульон
В последнее время костный бульон стал очень популярным среди людей, заботящихся о своем здоровье. Чтобы его приготовить, нужно варить кости из мяса, птицы или рыбы в течение длительного периода времени. Это освобождает минералы и другие полезные компоненты. Одним из этих компонентов является коллаген, которому приписывают благотворное воздействие на мышцы и здоровье костей. Несмотря на то, что нет опубликованных исследований самого костного бульона, есть свидетельства того, что коллаген в нем может помочь уменьшить признаки старения. При тепловой обработке коллаген превращается в желатин, который богат аминокислотами глицин, пролин и гидроксипролин. Человеческий организм может поглотить эти аминокислоты и использовать их для формирования в коже нового коллагена. Контролируемые исследования показали, что употребление коллагена может улучшить эластичность кожи, её влажность и упругость, а также уменьшить морщины. В одном из исследований у женщин в постменопаузе значительно уменьшилась глубина морщин после того, как они в течение 12 недель принимали добавки коллагена наряду с другими питательными веществам для кожи, такими как витамины С и Е. Итог: высокое содержание коллагена в костном бульоне может улучшить эластичность кожи и уменьшить морщины и другие признаки старения.
Зарубите себе на носу!
К сожалению, не существует никакого способа, чтобы действительно повернуть время вспять. Тем не менее, вышеперечисленные продукты улучшат функцию кожи, а также помогут вам выглядеть моложе и оставаться здоровыми.
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