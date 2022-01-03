Блогер провел зрелищный эксперимент, заполнив кокосовую скорлупу расплавленной медью

Кокос и раскаленная медь: зрелищный эксперимент.
Кокос – фрукт, которому можно найти множество применений. Кокосовая вода прекрасно удаляет жажду, кокосовое масло отлично подходит для жарки, мякоть кокоса используют в кулинарии. Справедливости ради стоит отметить, что кокосы – это не только вкусно. Это один из самых крепких плодов, и в случае, если кокос упадет с дерева на голову, то человек может получить серьезную травму. Чтобы проверить, насколько прочной является кокосовая скорлупа, видеоблогер провел необычный эксперимент: заполнил полость расплавленной медью. То, что он увидел далее, стало для него полнейшей неожиданностью.
Кокос - вкусный и полезный фрукт.
Кокосы - одни из самых прочных фруктов.
Кокосы полезны для здоровья, это богатый источник калия, кальция и магния, регулярное употребление кокосов в пищу снижает риск развития сердечных заболеваний. Чтобы проверить степень прочности кокосовой скорлупы, блогер дрелью высверлил середину плода, вылил воду и стал готовить раскаленный металл. Затем тонкой струйкой влил расплавленную медь в скорлупу, чтобы проверить, сколько она продержится. Результат превзошел все ожидания.
Раскаленная медь внутри кокоса.
Кокос разбивают молотком, чтобы достать из него металлический шар.
Мало того, что кокос остался целым после того, как в него влили медь. На видео видно, что, пока раскаленный металл остывал, к нему добавляли воду, и она тут же закипала. Спустя некоторое время кокос пришлось разбить молотком, ни одному другому инструменту он не поддался. Внутри мякоть оказалась мягкой, а медь застыла в форме шара. Чтобы увидеть своими глазами этот невероятный эксперимент, следует обязательно посмотреть видео.
Неожиданное окончание эксперимента.
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