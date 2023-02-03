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Запретные зоны советских времён

Фотопроект Данилы Ткаченко «Запретные зоны» посвящён стремлению человечества к техническому прогрессу, ради которого правительства идут на огромные жертвы. По мнению автора «идеальное технократическое будущее» — это утопия. Он путешествует по местам «больших свершений» советских времён, с которыми когда-то были связаны грандиозные планы и надежды, и которые теперь потеряли всякую значимость (как в техническом, так и в идеологическом смысле) и обречены на медленное и бесславное разрушение.

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Запретные зоны советских времён

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Запретные зоны советских времён

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Запретные зоны советских времён

Бывший шахтёрский город. После того, как он опустел, здесь было создано поле для тренировочных бомбардировок. Дом культуры на снимке также должен был стать мишенью

Запретные зоны советских времён

Город, где в советское время производили ракетные двигатели. Он просуществовал до 1992 года

Запретные зоны советских времён

Антенна для межпланетной связи. Советский Союз планировал создать базы на других планетах и готовил инфраструктуру для коммуникации с ними

Запретные зоны советских времён

Мемориал на заброшенной атомной станции

Запретные зоны советских времён

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