Запретные зоны советских времён

Фотопроект Данилы Ткаченко «Запретные зоны» посвящён стремлению человечества к техническому прогрессу, ради которого правительства идут на огромные жертвы. По мнению автора «идеальное технократическое будущее» — это утопия. Он путешествует по местам «больших свершений» советских времён, с которыми когда-то были связаны грандиозные планы и надежды, и которые теперь потеряли всякую значимость (как в техническом, так и в идеологическом смысле) и обречены на медленное и бесславное разрушение.



Самолёт-амфибия вертикального взлёта и посадки ВВА-14. В СССР были построены только две такие машины в 1976 году, одна из которых потерпела крушение







Жилые здания, построенные для полюсного научного городка для биологических исследований







Самая большая в мире дизельная подводная лодка.







Бывший шахтёрский город. После того, как он опустел, здесь было создано поле для тренировочных бомбардировок. Дом культуры на снимке также должен был стать мишенью







Город, где в советское время производили ракетные двигатели. Он просуществовал до 1992 года







Антенна для межпланетной связи. Советский Союз планировал создать базы на других планетах и готовил инфраструктуру для коммуникации с ними







Мемориал на заброшенной атомной станции







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





