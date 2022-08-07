10 невероятных археологических тайн, которые и сегодня хранит Азия

Рисовые и террасы и другие неразгаданные тайны.
Азия - родина большого количества великих археологических чудес, таких как Великая китайская стена и затерянный город Петра. Благодаря археологам и современным ученым, многие из этих чудес Старого Света были хорошо изучены, что открыло человечеству интереснейшие факты об истории, технологиях и жизни древних цивилизаций. Тем не менее и сегодня остаются загадки, кответы на которые так и не найдены.
1. Земляные насыпи
Куполообразные земляные насыпи Камбоджи.
Камбоджа
В 2016 году археологи обнаружили загадочные куполообразные земляные насыпи в некоторых из древних городов Камбоджи. Возраст этих курганов оценивается примерно в 1000 лет. Помимо насыпей в форме куполов, эксперты также обнаружили курганы в виде других геометрических фигур, таких как спирали.
На протяжении многих веков эти загадочные структуры оставались скрытыми в глубоких джунглях Камбоджи. Их заметили совершенно случайно только тогда, когда исследователи сканировали джунгли с помощью лазеров с низколетящих вертолетов. Ученых больше всего озадачивает цель этих загадочных структур.
Эксперты еще не определили, что это за куполы, почему древняя кхмерская империя строила их на всей территории Камбоджи, и о том как их использовали. Тем не менее, исследователи утверждают, что эти все загадочные земляные насыпи объединяет то, что все они были построены вблизи камбоджийских храмов.
2. Степные геоглифы
Геоглиф Свастика.
Казахстан
Линии Наска в Перу, несомненно, являются наиболее известными и хорошо изученными геоглифами в мире. Тем не менее, существуют и другие геоглифы, которые в равной степени увлекательные и впечатляющие. Одним из хороших примеров этого являются Степные геоглифы. Эти загадочные структуры были случайно обнаружены археологом-любителем Дмитрием Деем, который использовал Google Earth для поиска пирамид.
Степные геоглифы представляют собой более чем 200 гигантских колец, квадратов и линий, состоящих из земляных насыпей, каждая размером около 1 метра в высоту и 12 метров в ширину. Они были построены неизвестной цивилизацией в районе Тургай Северного Казахстана. Из-за их массивного размера глифы прекрасно видно из космоса.
Дей, который обнаружил эти загадочные структуры, считает, что они были построены кочевой группой людей, называемых "маханджар", которые жили в данной области между 7000 и 5000 годами до н.э. Тем не менее, многие ученые не согласны с этой теорией, поскольку кочевое население обычно не оставалось в определенном месте в течение длительного периода времени.
3. Висячая колонна Лепакши
Висячая колонна.
Индия
В Индии есть множество увлекательных и впечатляющих храмов, из которых, пожалуй, самым интригующим является храм в Лепакши. Эта религиозная структура, которая была построена в 16 веке, имеет 69 обычных столбов и один... который не касается земли, а "свисает" с потолка. Местные гиды зачастую развлекают туристов, просовывая газеты или палку под этим загадочным столбом.
Храм Лепакши был построен двумя братьями, Вееранной и Вирупанной в 1583 году. Висячий столб храма - тайна инженерного гения средневекового индийского строителя Индии, которую до сих пор не могут разгадать даже современные ученые с их передовыми инженерными знаниями и современным оборудованием.
4. Хатт Шебиб
Таинственная стена в Иордании.
Иордания
Хатт Шебиб - таинственная стена в Иордании длиной 150 километров. Эта археологическая структура ставит в тупик специалистов на протяжении десятилетий. Стена была случайно обнаружена британским дипломатом Алеком Киркбрайдом в 1948 году, когда он летел в самолете. Одним из интригующих аспектов Хатт Шебиб является его высота всего 1 метр и ширина 0,5 метра.
Из-за этого, исследователи с уверенностью утверждают, что эта таинственная стена не была построена для оборонительных целей. До сих пор исследователи не знают точно, когда была построена стена, кто ее построил и с какой целью. Предполагается, что стена была построена между периодом Набатеи (312 - 106 г.г. до н.э.) и периодом Омейядов (661-750 г.г.н.э.).
5. Ницана, Халуца и Шивта
Древние города Израиля.
Израиль
В течение многих лет южные древние города Ницана, Халуца и Шивта считались коммерческими и культурными центрами Израиля. Затем, в один прекрасный день жители этих некогда славных городов внезапно исчезли. Особенно интригующим является то, что жители "тщательно закрыли свои дома", что явно указывает на то, что они намеревались вернуться, но почему-то так никогда этого и не сделали.
Археологи пребывают в недоумении относительно того, почему население этих древних городов загадочным образом покинуло их. Инфраструктура в этих местах предполагает, что люди затратили огромные усилия на постройку своих городов и собирались остаться в них навсегда. Но случилось что-то странное, что заставило их покинуть свои дома.
6. Рисовые террасы Ифугао
Архитектурный шедевр Северных Филиппин.
Филиппины
Рисовые террасы Ифугао являются одной из наиболее ценных культурных и археологических ценностей на Филиппинах. Эта великолепная структура считается "шедевром изобретательности горных жителей Северных Филиппин" и символом "богатой культуры филиппинцев". Возраст рисовых террас Ифугао - вопрос, который интенсивно обсуждается в течение многих лет.
Школьные учебники и национальные исторические записи говорят, что им от 2000 до 3000 лет, но недавнее исследование, проведенное филиппинским археологом, опровергает это утверждение и свидетельствует о том, что рисовым террасам Ифугао от 400 до 500 лет.
7. Большие Круги
Большие Круги Иордании.
Иордания
Помимо Хатт Шебиб, в Иордании есть еще одна увлекательная археологическая тайна - Большие круги. Эти огромные структуры сделаны из каменных стен высотой всего 1-1,5 метра, и окружностью около 400 метров. Они были впервые обнаружены в 1920 - х годах, но совсем недавно, когда широко распространилась аэрофотосъемка, ученые начали проявлять интерес к этим непонятным сооружениям. В кругах не было никаких отверстий, поэтому, чтобы попасть внутрь, люди должны были перепрыгивать через низкие каменные стены.
Даже сегодня специалисты до сих пор не знают, когда были построены круги, кто построил их или почему это было сделано. Тем не менее, на основании артефактов, обнаруженных вблизи этих структур, археологи предположили, что они были построены по крайней мере, 2000 лет назад. Другие эксперты высказали мнение о том, что круги могут быть даже намного древнее.
8. Трубы Байгонга
Многочисленные трубы внутри пещер.
Китай
Ученые обнаружили многочисленные трубы внутри трех пещер в китайской провинции Цинхай. Что еще более таинственно, пещеры, где были найдены железные трубы, расположены внутри странной пирамиды возле горы Байгонг. Трубы различаются по размеру - некоторые из них большие (40 см), а другие меньше зубочистки в диаметре.
Научный анализ показал, что этим трубам... 150 000 лет. Загадочные объекты озадачивают ученых с тех пор, как они были открыты, поскольку в районе, где они были найдены, люди начали жить всего около 30 000 лет назад. В добавление к тайне, эксперты обнаружили, что 8 процентов материала, из которых сделаны трубы, не поддается анализу. Более того, один китайский исследователь в 2007 году заявил, что некоторые из железных труб высокорадиоактивны.
9. Последнее пристанище святого Матфея
Иссык-Куль.
Киргызстан
В 2015 году исследователи из Томского государственного университета обнаружили останки древней цивилизации в глубинах киргизского озера Иссык-Куль, которое считается десятым по величине в мире и вторым по величине соленым озером после Каспийского моря. Исследователи обнаружили 200 артефактов, один из которых является большим керамическим горшком, в котором содержались армянские и сирийские свитки.
Эта находка имеет большое значение, поскольку она потенциально может разгадать тайну последнего упокоения святого Матфея. Католические традиции утверждают, что апостол был похоронен в соборе Салерно в Италии. С другой стороны, существует теория среди последователей православной церкви, которая предполагает, что останки святого Матфея находятся в армянском монастыре в озере Иссык-Куль.
Они считают, что после того, как апостол умер в Сирии, его последователи спрятали его тело, а затем привезли его в Киргизию, чтобы избежать римских гонений. Эта теория оставалась необоснованной до сих пор. Открытие древних артефактов с надписями на армянском и сирийском языках в озере Иссык-Куль предполагает, что там действительно когда-то существовал армянский монастырь.
10. Стоунхендж Саудовской Аравии
Al-Rajajil.
Саудовская Аравия
Также известный под названием Al-Rajajil (мужчина), Стоунхендж в Саудовской Аравии представляют собой коллекцию загадочных искусственных каменных памятников, возведенных в Эль-Джоуф. Многие из каменных столбов уже упали, в то время как другие наклонились под случайными углами.
Создатели этих структур организовали их в 54 группы, в каждой из которых от 2 до 19 каменных столбов. На первый взгляд, каменные памятники не похожи на какое-либо содержательную картину, но если смотреть сверху, каменные столбы указывают на восход и закат солнца. Археологи не знают об Al-Rajajil практически ничего. Неизвестно, кто их построил и какова их цель.
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