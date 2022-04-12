Продукты, от которых больше вреда, чем пользы

Разнообразие позиций в супермаркете может сбить с толку. Одни производители делают ставку на привлекательную упаковку, другие заверяют, что у них самый чистый состав. Кажется, что без помощи профессионального гида за покупками уже и не сходишь.

Мы отправились на разведку в магазин и нашли продукты, которые так и просятся в корзину, но им лучше оставаться на полке. К счастью, есть доступные альтернативы, способные сохранить и здоровье, и деньги, и даже личное время.



1. Специи в мельницах

2. Сырная тарелка

3. Замороженные овощные смеси

4. Набор для приготовления чая

5. Шоколадные яйца

6. Соленая рыба

7. Костянка

8. Взбитые сливки в баллоне

9. Салат в пакете

10. Кофе 3 в 1

Специи в мельницах удобны в быту. Только вот за устройство, которым не получится воспользоваться после того, как продукт закончится, не хочется переплачивать. Лучше вложиться в ступку с пестиком или мельницу, которые прослужат вам не один год. А еще можно оборудовать на кухне место под хранение цельных специй. Специалисты советуют даже не смотреть в сторону готовых порошков из корицы, кориандра или перца. Вкус и аромат свежемолотых специй куда насыщеннее и богаче.Сырная тарелка — отличный вариант закуски к столу. Но варианты, что мы нашли в супермаркете, были собраны не по правилам. В основном они состояли из недорогих сортов сыра и хлебных палочек, добавляющих веса, но не ценности.К счастью, такое блюдо можно сделать самому. Эксперты рекомендуют выбрать от 3 до 5 сортов сыра — зрелый, молодой, с голубой и белой плесенью. Дополните набор солеными огурцами и оливками. Их кислый вкус удачно оттенит насыщенность сыров.Джем или мед — еще одна неотъемлемая составляющая. Если не знаете, какой джем выбрать, берите из инжира. Он считается непревзойденной классикой.Замороженные овощи — настоящее спасение в холодное время года. Такой вид консервации позволяет сохранить все витамины и минералы. Если плоды заморозили зрелыми, они могут быть даже более питательными, чем свежие «собратья», которым пришлось преодолеть долгий путь до полки магазина.Вместо фасованных смесей, в которые часто добавляют еще и бесполезные соусы, лучше брать овощи на развес. Они намного дешевле, и, в отличие от фабричных вариантов в непрозрачных пакетах, качество такого продукта можно оценить на глаз.Иногда для полного счастья не хватает всего лишь чашечки согревающего чая. Например, с облепихой. В этой ягоде, к слову, витамина С в 10 раз больше, чем в апельсине. Конечно, можно купить готовые смеси в отделе заморозки, но приобретенные по отдельности ингредиенты можно смешивать в нужной вам пропорции или экспериментировать с разными добавками.Фигурные сладости создают особое настроение, но будем откровенны: из-за регулярного потребления подобных вкусняшек мы не становимся здоровее. Оставим же это баловство для праздников, а в обычной жизни будем следовать рекомендациям врачей и лакомиться качественным темным шоколадом. Содержащийся в нем фенилэтиламин способствует выработке гормона радости серотонина, так что хорошее настроение нам обеспечено.Содержащиеся в рыбе жирные кислоты омега-3 делают этот продукт настоящим суперфудом. Включать любимые сорта рыбы в свое меню — здоровая привычка, но тут есть несколько нюансов. Так, например, рыба, которая не прошла термическую обработку, может быть опасна для здоровья.Если вы хотите порадовать свою семью слабосоленым лососем, безопаснее будет приготовить его дома. Во-первых, вы сможете проконтролировать количество соли. Во-вторых, будете уверены в качестве блюда. Дело в том, что перед засолкой рыбу необходимо заморозить. Низкая температура нужна нам для того, чтобы избавиться от паразитов. Запаситесь терпением — некоторым сортам рыбы придется провести в морозилке до 7 дней.Не стоит класть в корзину миндаль, кешью и арахис, если хочется порадовать себя орешками. Все эти снеки не имеют к орехам никакого отношения. Так, например, арахис на самом деле относится к семейству бобовых, а фисташки, миндаль и кешью — это костянка. По сути, они являются семечками, спрятанными внутри мясистого плода и покрытыми защитной оболочкой. Другой пример костянок — манго и персики, только в этих случаях мы едим мякоть, а не семечки.Увлекаться кешью и миндалем не стоит хотя бы потому, что эти семечки содержат большое количество провоспалительных омега-6 — жирных кислот, которых в нашем рационе и без того слишком много. Более сбалансированными по составу считаются грецкие орехи, семена чиа и льняное семя.В составе готовых взбитых сливок в баллоне можно найти эмульгаторы, ароматизаторы и даже веселящий газ. Рецепт домашних сливок прост и безопасен. Вам понадобятся жирные сливки, сахар и миксер для взбивания. К тому же такой вариант намного доступнее. По нашим подсчетам, себестоимость домашних сливок в 5 раз меньше цены готового продукта.Включать листовые овощи в свой рацион просто необходимо, ведь в зелени много витаминов, минералов и клетчатки. Только вот упакованные в пластиковые пакеты и поддоны миксы салатов заметно ударяют по кошельку и очень быстро теряют товарный вид.Обогатить диету хрустящей зеленью можно. Так, например, салаты в горшочках покупают и высаживают в почву, а если возиться с землей не хочется, на помощь придут пакеты ziplock.Я покупаю недорогие салаты в горшочках или вилок айсберга и сразу же разделываю их. Такого запаса зелени хватает семье из 2 человек на неделю. Чистые нарезанные листья хорошо хранятся в многоразовом пакете с застежкой. Да и салаты мы стали есть чаще, ведь основной ингредиент всегда под рукой.Кофе 3 в 1 прочно вошел в нашу жизнь. Да, порционные пакетики удобно брать с собой в путешествие, но других поводов для этого напитка искать не стоит. Состав такого кофе обычно оставляет желать лучшего. Первым ингредиентом значится либо сахар, либо глюкозный сироп, а среди прочих почти всегда найдется пальмовое масло.Если в вашем офисе нет кофемашины, а привычка бодриться есть, можно приготовить быстрорастворимый кофе из качественных продуктов. Изобретать велосипед не придется: просто смешайте в равных пропорциях молотый кофе с сухими сливками — из коровьего или кокосового молока — и не забудьте про подсластитель. Готовую смесь можно измельчить в пудру при помощи блендера, упаковать в стеклянный контейнер и хранить в шкафчике.