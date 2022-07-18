«Без фильтров»: 11 правил макияжа для идеального фото

11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Сейчас ложно найти девушку, которая не любит фотографироваться. Ведь даже если она свято убеждена в собственной нефотогеничности, на её смартфоне наверняка установлен десяток приложений, которые в пару кликов уберут морщины, сотрут следы недосыпа, увеличат губы, а то и грудь. Всё, можно загружать идеальную версию себя в социальные сети и наслаждаться заслуженными «лайками». Но есть парочка секретов, как выглядеть хорошо на фото даже без всяких фильтров. Ведь магию макияжа еще никто не отменял.
Многие девушки так привыкли ретушировать любое своё фото и проводить большую часть времени в инстаграме, что в реальной жизни предпочитают даже не краситься. Их подруги могут страдать другой болезнь соцсетей: чтобы походить на отредактированную версию самой себя, они из дому не выйдут без убийственного «фешн»-макияжа. Нет, впадать в крайности – это не круто. Но если вам предстоит профессиональная фотосессия или вы просто хотите идеально выглядеть на сэлфи и без тонны фильтров, вот парочка бьюти-секретов от профессиональных визажистов.
Правило 1: подготовьте кожу
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Перед макияжем обязательно увлажните кожу хорошим кремом и нанесите праймер. Он поможет макияжу продержаться дольше под палящими софитами, а заодно сгладит морщинки, поры и несовершенства рельефа.
Правило 2:никакого SPF
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Хотя в обычный день солнцезащитное средство – лучший друг вашей кожи и секрет продления её молодости, перед ответственной фотосъёмкой визажисты настоятельно не рекомендуют использовать косметику с SPF. Всё просто: первая же фотовспышка сделает ваше лицо белоснежным, словно призрак. Так что если не планируете фотосет в жанре хоррор, от солнцезащиты лучше отказаться.
Правило 3: основа правильного цвета
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Казалось бы, что может быть очевиднее: тональный крем должен максимально совпадать с «родным» оттенком кожи. Но и тут есть пара фото-хитростей. К примеру, если оттенок вашей шеи немного темнее лица (самая распространенная ситуация), обязательно выберете основу на тон темнее привычной. Ведь в жизни разница может быть не заметна, но на фото вас гарантировано ожидает неприятный сюрприз и эффект маски.
Правило 4: консилер
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Вспышка не знает жалости: ваши тёмные круги и прочие радости недосыпа моментально станут достоянием общественности. Решение? Не забудьте замаскировать их консилером на 1-2 оттенка светлее вашего тона кожи.
Правило 5: контурирование
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Пускай каждый день вы не тратите 40 минут на тщательную прорисовку скул, световое шоу с хайлайтером и прочие радости макияжа, но перед фотосъёмкой визажисты советуют не избегать контурирования. Даже немного бронзера и пара бликов света сделают лицо более объёмным и живым, а при этом позволят скорректировать форму и даже визуально слегка похудеть.
Правило 6: закрепите макияж
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Чтобы вся ваша тщательно проработанная красота не сбежала с лица через 10 минут, не забудьте закрепить мейк прозрачной (белой) пудрой. Подобный продукт без проблем можно найти у косметических брендов в разных ценовых сегментах. Такой финальный штрих также поможет сгладить поры и минимизировать морщины. Но есть одно «но», нет, даже заповедь, справедливая для всего макияжа: не переборщи. Прозрачную пудру наносите маленькой кисточкой (к примеру, для растушевки теней) и только на те участки, которые наиболее склонны к «запотеванию». Иначе рискуете получить голливудский эффект муки, как у звёздных красавиц на фото ниже.
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Правило 7: без блеска
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
За исключением хайлайтера для контурирования и блеска для губ, для фотосъёмки визажисты рекомендуют использовать исключительно матовые продукты. И тщательно их растушёвывать. Ведь излишний блеск способен неожиданным образом полнить или создать иллюзию «маслянистого» лица.
Правило 8: немного больше
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Помните, что мы говорили про главную заповедь макияжа «не переборщи»? Иногда и на неё есть найдётся своя индульгенция. И фотосъёмка – как раз такой случай. Оказывается, вспышка способна буквально «съедать» около 20% яркости вашего мейка. Поэтому перед ответственным фото событием не бойтесь сделать макияж на пару градусов(или 20%) интенсивнее. Особенно это касается ресниц: возможно, пришло время примерить накладные?
Правило 9: брови
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Да, да и еще раз да: вне зависимости от моды на густоту, брови перед фотосъёмкой всегда нужно подчеркнуть. Иначе макияж никогда не будет выглядеть законченным.Но про заповедь лучше не забывать.
Правило 10: никакого «нюд»
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Это касается помады. В повседневной жизни не представляет себя без «естественных» губ? Прекрасно! Но для фотосъёмки обязательно выберете более контрастные оттенки. Иначе рискуете остаться и вовсе «без рта» на фото.
Правило 11: сэлфи!
11 правил макияжа, чтобы выглядеть идеально на фото
Когда макияж будет готов, обязательно сделайте сэлфи и оцените результат. Возможно, следует что-то добавить?
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