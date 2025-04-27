Как применить старый тюль на даче, чтобы он ещё послужил

Как и многие предметы интерьера, шторы и тюль также приходят в негодность время от времени. Они могут выйти из моды, выцвести под ярким солнцем или порваться. В целом такой большой отрезок ткани бывает жалко выбросить и хочется найти ему какое-то интересное, а главное полезное применение.







Лучшим вариантом будет отвезти их на дачу, где из тюля можно будет сделать множество полезных вещей.

1. Чистка бассейна

2. Затенение клумб и грядок на огороде

3. Укрывной материал

4. Антимоскитная сетка

5. Абажуры

6. Мешки для хранения

7. Украшение интерьера

Отличные и нестандартные варианты применения из старого тюля предложены здесь.Сачок легко сделать самому.Как известно, бассейн обходится очень дорого. Его нужно регулярно чистить и делать это надо тщательно, потому только наличие очень дорогой техники в больших количествах поможет поддерживать его в надлежащем виде, только тогда в нём будет приятно купаться. Одна из проблем с бассейном — это насекомые, а некоторые дешёвые фильтры с ними просто не в состоянии справиться. Чтобы защититься от них, необходимо постоянно накрывать бассейн тентами, когда он не используется, но это дело непростое и трудоёмкое. Но тут на подмогу может прийти старая марля, которая уже не используется по прямому назначению. Из неё можно сделать большие сачки или даже сети, которыми легко вылавливать мошкару из воды. Стоит прикрепить по две рейки вверху и низу тюля. Благодаря этому получится защитить бассейн и от опавших листьев, за короткое время он станет чистым.В целом можно даже на ночь накрывать тюлем бассейн, её куда проще и легче снимать, она практически невесомая, а защитить хоть сколько-то воду от грязи всегда будет нелишним, если не хочется долго убираться или постоянно накрывать и снимать тент.Укрытие грядок.Для чего необходимо расстилать тюль на грядках? Он помогает удерживать влагу. Благодаря такому способу можно сократить частоту полива грядок с будущим урожаем. К тому же грядка, которая будет оборудована таким навесом, позволит не попадать большому количеству гряди в дождь, сохраняя культуры в чистоте. Также появится отличная защита от ветра, но при этом не как в парнике будет отличная воздухопроходимость, растения получат необходимое количество света и воздуха. Крепить такой тюль над грядками можно с помощью того, что имеется, это могут быть старые карнизы, обрезки труб, ненужные доски и так далее. А можно просто подвесить укрытия из тюли на проволоки или бельевые верёвки, закрепив их на растущих вблизи деревьях. Чтобы полотна не развивал ветер, их можно связать между собой.Можно делать разные конструкции.Все растения на грядках под укрытиями, и тюли будут отлично развеваться. Тюль способен уменьшать разницу при падении температур на несколько градусов, а по утрам не даст проникнуть к саженцам холодной утренней росе. А сам урожай можно будет не собирать до последнего, потому что также продолжит сохраняться тепло и в осенние месяцы, когда температура уже опускается до нуля.Ничего не будет пылиться.Этот материал может выполнять и более простые функции, например, им очень просто и главное легко накрывать листья, которые в будущем планируется использовать для утепления культур на зиму. Благодаря этому листья не будут разлетаться по всему участку, также их можно сохранить в полном порядке даже на несколько сезонов, пока ткань из-за снега и дождя не начнёт истлевать. А покупать для этого специальный материал не придётся, никаких лишних трат, их на даче и без того предостаточно.Материал подойдёт и для укрытия клумб от ветра, чтобы порывами не поломало стебли. Может стать отличным вариантом для укрытия стульев и столов в доме, чтобы те не пылились зимой, если в доме никто не будет проживать в этот период.Очень красиво смотрится.Пожалуй, самый приятный и полезный способ применения старого тюля. С наступлением весны и лета везде появляются комары, и в некоторых регионах их бывает так много, что не помогают никакие средства. Такая сетка может подойти как для открытых веранд и террас, а также беседок, так и для окон, но тогда её придётся разрезать и закрепить на раме окна. Можно сделать это с помощью специального степлера или кнопок, если окна деревянные.В беседках тюль в пол будет смотреться особенно красиво и, кроме практического применения, будет служить ещё и в эстетическом аспекте. Она сделает пространство более высоким, воздушным и светлым. К тому же тюль, как и в случае с грядками, способна удерживать больше тепла в помещении, которое окружает.Настоящая дизайнерская вещьВсе старые вещи свозятся на дачу — это факт. Но не все они иногда являются пригодными для использования, например, абажуры. Ткань на них может испачкаться, выцвести или просто стать морально устаревшей, собирать много пыли на себя из-за текстуры материала. Тут тюлю тоже можно найти применение и сделать новую обшивку для старого абажура. Так можно изменить стиль интерьера, сделать детали более воздушными и нежными. Также эта идея подходит и для торшеров, они с новой обшивкой станут смотреться более современными, дизайнерскими и чистыми. С такой задачей вполне справится даже не умеющий шить человек. Но тут понадобится клей, который точно будет выдерживать высокие температуры, чтобы потом красиво сложенная ткань не начала отваливаться прямо во время ужина с гостями.Чего только не придумают.Тут точно можно делать вещи любого размера и применять для хранения совершенно разнообразных продуктов. Тюль — это практически марля, очень дышащий и чистый материал. Идеально подходит для хранения, например, лука или чеснока, сушеных фруктов, специей в виде листьев, орехов. В них можно даже хранить нитки или пуговицы, значки, украшения, часы, или другие мелкие вещи, которые могут просто потеряться в ящиках или на полках. А некоторые даже умудряются приспосабливать тюль для создания механических сушилок: так можно будет сушить рыбу, фрукты, грибы, травы и ягоды. В целом можно делать такую сушилку и не механической, а просто соорудить короб, обтянуть его тюлем и выставить на солнце. Тюль необходим для защиты от грязи и насекомых, а солнце сделает всю остальную работу. Такой способ, конечно будет более долгим, но зато полностью экологически чистым. Сушилку можно как подвесить на дерево или на козырёк открытой беседки, так и поставить на возвышении. Тюль лучше всего крепить степлером, но можно скотчем или клеем.Техника декупажНу и конечно, есть множество вариантов применить старый тюль для украшения интерьера в дачном доме. Можно использовать его в технике декупаж и обклеить поверхности, например, ободранных шкафов или тумбочек, или даже дополнительно декорировать такой тканью витражи. Им можно обтянуть табуретки и стулья, сделать красивые баночки для хранения или украсить фоторамку. Декоративные подушки на диван в наволочках из тюля тоже будут смотреться очень элегантно и свежо. Таких уж точно ни у кого не будет, они привлекут внимание всех гостей.Интересная идея — создание декоративных салфеток из тюля, но его можно пришить уже к имеющимся, тем самым просто украсив их. Чехлы для хранения одежды в шкафу из тюля — тоже интересная идея, особенно если вещи часто остаются висеть на рейлах. Пёстрая картина разнообразной одежды может создавать визуальный шум и портить весь интерьер, потому придание всему одного стиля станет отличным решением. К тому же, иногда, ажурная тюль смотрятся как настоящее произведение искусства. Это забота об окружающей среде и отличное повторное использование вещей.Очень мило смотрится