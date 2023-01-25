7 главных мифических монстров мира

Маленькие дети прекрасно понимают, что монстр — это именно та тварь, от которой лучше держаться подальше. У взрослых же такая рациональная черта почему-то отмирает: люди готовы переправиться на другой континент, только для того, чтобы получить шанс увидеть хоть клочок шерсти какого-нибудь легендарного существа.



Поклонников теорий о заговорах инопланетян и заполонивших наши леса мифических существах довольно много. Их не смущает тот факт, что все доказательства сводятся зачастую к катушке зернистой пленки и коротким роликам, на которых странные тени контрастируют с не вполне различимыми движениями животных. Перед вами — семь главных мифических существ мира, безрезультатная охота за которыми идет уже сотню лет.









Бигфут

Лох-Несское чудовище

Нинген

Монгольский червь смерти

Skunk Ape

Чупакабра

Йети