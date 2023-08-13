Ценные советы по уходу за стиральной машиной

Нашу любимую стиральную машинку мы купили 13 лет назад. Прошло несколько лет, и агрегат неожиданно сломался. Мы с мужем решили, что просто полетел какой-то подшипник.

Но явившийся на наш зов о помощи мастер поставил другой вердикт. Оказывается я собственными руками чуть не загубила стиралку. И вот я уже 7 лет неукоснительно следую его рекомендациям, и наша машинка работает как часы — не единого сбоя.



Я научилась проверять карманы

Я стала регулярно проветривать стиралку

Отказалась от кондицонера

Еще до судьбоносного визита мастера в барабане нашей машинки успели побывать и мобильные телефоны, и монетки, и скрепки, и бумажки. Причем, если меня опечалила именно стирка мобильников, то мастер был озабочен в первую очередь разной мелочевкой. Из-за всех этих казалось бы безобидных вещей может сломаться барабан и засориться сливной шланг. В любом случае ремонт агрегата влетит в копеечку, а то и новый придется покупать.Если регулярно не проветривать стиральную машинку, то барабан с годами может покрыться ржавчиной, а на резиновых деталях вырастет плесень. Агрегат может сломаться, а вещи после стирки будут источать неприятный аромат. Так что я теперь в перерывах между стирками всегда держу дверцу открытой. Кстати, мастер сказал, что если нет возможности проветривать машинку круглосуточно, нужно ее каждый день оставлять открытой хотя бы на час.Но больше всего я удивилась, когда узнала, что от кондиционера больше вреда, чем пользы. Это средство порой не вымывается полностью ни из белья, ни из машинки. В результате на ткани может образоваться липкий слой, она быстрее пачкается и портится. А внутренности машинки может покрыть склизкая пленка, от которой очень сложно избавиться. Именно в слое кондиционера активно размножаются всевозможные бактерии, которые придают вещам тот самый неприятный запах после стирки. Для смягчения воды я теперь пользуюсь исключительно содой и уксусом.