10 исторических примеров принудительных татуировок, которые использовали, как наказание

Та-моко - татуировки маори.
История татуировок уходит своими корнями в глубь тысячелетий, однако, далеко не всегда они использовались лишь с эстетической целью. С древнейших времен известно множество примеров принудительного нанесения татуировок, которое применяли как с целью наказания людей, так и в качестве символов для ограничения их свободы.
1. Татуировки в Древней Греции
Принудительные татуировки в Древней Греции.
Древняя Греция
В Древней Греции принудительными татуировками отмечали рабов, совершивших какое-либо преступление, зачастую отражая его суть в самой татуировке. Впоследствии подобные татуировки были распространены и на свободных граждан, признанных виновными в преступлениях. Во время войны Афин с островом Самос татуировки стали использовать для того, чтобы отмечать военнопленных. Первыми своих пленных татуировали афиняне клеймом в виде корабля самосцев – ”самены”, а самосцы в отместку стали помечать своих пленных клеймом в виде совы, являвшейся символом богини Афины. Нанесение татуировки на лоб делало этот процесс еще более унизительным, да и сбежать с таким ”заметным” украшением было непросто.
2. Татуировки в Византийской Империи
Принудительные татуировки в Византийской Империи.
Византийская Империя
Свое отношение к татуировкам, как к наказанию, Византия унаследовала от Рима и Греции. В 793 н. э. при правлении императора Константина VI в провинции Армениак произошло восстание. Мятеж был подавлен, его зачинщики убиты, а остальные участники наказаны штрафами и конфискацией имущества. Кроме того, для большей острастки около 1000 человек были татуированы фразой ”Предатель из Армениака”. Спустя несколько десятилетий уже другой император Византии, Феофил, приказал татуировать двух братьев монахов, осужденных за поклонение иконам. В то время в империи было широко распространено иконоборчество, движение, при котором священные иконы считались идолами, а культ их почитания – идолопоклонством. На лбу у монахов была сделана татуировка в виде стихотворения, состоящего из 12 строк, в котором описывалось «преступление», совершенное этими несчастными, и последующая расплата.
3. Татуировки в Китае
Принудительные татуировки в Китае.
Китай
В древнем Китае татуирование на лице также входило в систему наказаний. Его применяли к особо опасным преступникам и называли "наказание чернилами". В уголовных кодексах династий Сун и Юань описаны виды преступлений, при которых применялись татуировки. За преступление, наказуемое изгнанием, позади уха делали татуировку в виде квадрата. После применения телесного наказания (порки), татуировка за ухом представляла собой круг. Если же количество телесных наказаний достигало трех раз, татуировку наносили уже на лицо. Пары, уличенные в распутстве более одного раза, подвергались нанесению татуировки в виде фразы ”совершил распутные действия два раза” на лицо, после чего следовало их изгнание.
4. Татуировки в Японии
Принудительные татуировки в Японии.
Япония
Японцы в древние времена также использовали татуировку, как наказание за особо тяжкие преступления. Изображения в виде брусков, крестов, кругов (иногда использовали даже надпись ”собака”) в этих случаях наносили на лоб. Наличие такой татуировки означало для ее обладателя неминуемое отторжение (остракизм) как со стороны своей семьи, так и со стороны всего сообщества. В конце 17-го века, когда в Японии вошла в моду декоративная татуировка, у татуированных преступников появилась возможность скрыть свое прошлое под новым красочными рисунками. Однако в Японии татуировка по-прежнему зачастую ассоциируется с преступниками, благодаря японским мафиози якудза, тела которых сплошь покрыты татуировками.
5. Татуировки преступников в Австралии
Принудительные татуировки в Австралии.
Австралия
В течение 19-го века в процессе колонизации Австралии британское правительство татуировало и клеймило аборигенов для того, чтобы обеспечить полный контроль над ними. Многие аборигены, сосланные в исправительные колонии, уже оказывались помеченными, как преступники. Однако некоторые из них умудрялись полностью поменять даже смысл нанесенной татуировки. Так, один из заключенных по имени Аарон Пэйдж, превратил букву ”D” на своей груди, означающую ”дезертир”, в Государственный флаг Соединенного Королевства, заменив тем самым символ измены на символ патриотизма. После этого случая британские власти Австралии запретили делать татуировку преступникам ночью, чтобы у них не было возможности и свободного времени для ее изменения.
6. Татуировки Олайв Оутмен
Принудительные татуировки племени Мохаве.
США
Семья Олайв Оутмен подверглась нападению индейцев племени Явапаи, направлявшихся на запад в поисках нового пристанища. Большая часть семьи была убита, а Олайв с сестрой взяты в плен, а затем проданы индейцам племени Мохаве. Сестра ее в засушливый год умерла от голода, как и многие индейцы, а Олайв прожила среди индейцев Мохаве около 4 лет. Вскоре слухи о ней дошли до белых людей, и в 1856 году, после успешных переговоров с индейцами, она вернулась к своим, имея на подбородке татуировку в виде нескольких синих линий.
Впоследствии, рассказывая о себе, Олайв описывала свои татуировки на лице и руках как ”метки рабов”, которые индейцы Мохаве делали на своих пленных. Однако уже после смерти Олайв, историки пришли к заключению, что такие татуировки были на самом деле у всех женщин Мохаве, и означали они принадлежность к этому племени. Но американскому обществу тех лет гораздо приятнее было слушать рассказы о том, как белую женщину захватили в плен жестокие индейцы и использовали в качестве раба, нежели о том, как она жила среди индейцев на равных.
7. Татуировки Джона Резерфорда
Принудительные татуировки Джона Резерфорда.
Великобритания
Джон Резерфорд стал известен в 1800-х годах после своих поездок по Великобритании, в которых он демонстрировал за деньги большое количество татуировок на своем лице и теле и развлекал слушателей своей историей. По его словам, китобойное судно, на борту которого он находился, потерпело крушение у берегов Новой Зеландии, его товарищи по плаванию были либо убиты, либо съедены новозеландскими аборигенами (ма́ори). Сам же Резерфорд попал в плен, был насильственно татуирован с помощью долота и зубов акул. После этого его приняли в члены племени, а впоследствии он стал даже его вождем.
Однако большинство историков считают его историю выдумкой. Ложными являются его заявления о том, что он был вождем племени, поскольку ни одна его лицевая татуировка не содержит сведений о племенной принадлежности. Кроме того, большинство татуировок являются таитянскими, а не маори. Резерфорд, по всей вероятности, дезертировал с корабля и сам согласился на нанесение татуировок, предполагая таким образом обезопасить себя по возвращении в Европу. Истории подобного рода были в те времена очень популярны и распространены, и многим проходимцам, подобным Резерфорду, они помогли сделать карьеру.
8. Татуировки советских заключенных
Татуировки советских заключенных.
СССР
Система татуировок у российских заключённых - одна из сложнейших в мире. С их помощью заключенные в тюрьмах и лагерях выражали свой протест против кажущейся им несправедливости государства, демонстрировали свой статус в преступном мире или просто самовыражались. Татуировки среди заключенных были настолько популярны в советское время, что им посвящены даже целые энциклопедии.
9. Татуировки Освенцима
Принудительные татуировки Освенцима.
Германия
В концентрационном лагере Освенцим заключенные, отобранные для работы, были татуированы регистрационными номерами, для их идентификации в случае смерти или побега. Первыми была татуирована группа советских военнопленных в 1941 году, а к 1943 году большинство заключенных в Освенциме уже имели на руках такие татуировки. Еврейские заключенные часто дополнительно помечались еще и треугольником, а цыгане - буквой ”Z”, от немецкого слово ”Ziguener”, означающего ”цыган”. Общее количество регистрационных номеров, присвоенных заключенным в Освенциме, доходило до 400,000.
10. Полиция Пенджаба
Жертвы принудительного татуажа в полиции.
Индия
К счастью, примеры массового принудительного татуирования остались в далеком прошлом. Но в 1993 в Индии произошел вопиющий случай. Четыре женщины были задержаны полицией Пенджаба по обвинению в связях с контрабандистами, напавшими на полицейских. И пока женщины находились под арестом, на лбу каждой из них полицейские сделали надпись-татуировку. Однако эта неприятная история имела справедливое завершение.
В 1994 году при содействии руководства Пенджаба с помощью пластической хирургии татуировки были удалены, а каждая женщина получила 50,000 рупий. Кроме того, индийский суд в 2016 году признал полицейских виновными и приговорил каждого из них за ”бесчеловечный”поступок к тюремному заключению.
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