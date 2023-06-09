Самый узкий в мире канал для кораблей

Коринфский канал — это удивительный 6-километровый судоходный канал в Греции, который соединяет Эгейское и Ионическое моря. Далеко не каждый отважится здесь проплыть.







1. Это бесшлюзовый судоходный канал в Греции, соединяющий залив Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Название получил в честь города Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Эксплуатация канала началась в 1893 году.







2. Он считается самым узким каналом в мире для кораблей, ведь ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря — 21 метр. Например, большим сухогрузам и океанским лайнерам здесь точно не пройти, а вот все остальные суда, которые вписываются по габаритам, должны проплывать это место в сопровождении специальных катеров — во избежание аварий.







3. Длина канала составляет 6 километров, глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров.







4. С древних времён делались попытки построить канал в этом месте. Первое упоминание относится к VII веку до н. э., когда коринфский тиран Периандр, причисляемый к семи мудрецам древней Греции, попытался прорыть водный путь, но остановил работы. Причиной прекращения работ являлись опасения Периандра, что из-за несоответствия уровней Эгейского и Ионического морей возможно затопление земель. По другой версии, он боялся возбудить гнев богов.







5. О возможности прокладки канала думал Деметрий Полиоркет в 307 году до н. э. Но и он оставил эту мысль, когда египетские инженеры, которых он нанял, чтобы осуществить задуманное, уверили его, что уровень воды в Коринфском заливе и в Сароническом заливе неодинаков, и если прорыть полосу суши, воды Коринфского залива хлынут в Саронический залив, затопят всю область и смоют соседние острова.







6. Строительство Коринфского канала велось более десяти лет (1881—1893) силами двух с половиной тысяч рабочих. 7 августа 1893 года было устроено торжество по случаю открытия Коринфского канала.







7. Вид из космоса:







8. В настоящее время канал отчасти утратил экономическое значение. Из-за узости водного пути в нём организовано реверсивное движение. Через канал не могут проходить крупные океанские суда, ширина которых приближается к 20 метрам.







9. Крупнотоннажные суда проходят канал на буксире, так как возникает опасность размыва стен. В год через канал проходят до 15 000 судов.







10. Зато оказавшись на борту корабля, проходящего по этому узкому Коринфскому каналу, можно наблюдать невероятно захватывающее зрелище, ведь кажется, будто 76-метровые стены известняка вот-вот сомкнутся, как в фантастических фильмах.







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