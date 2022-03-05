Что делать, если появились мошки в рассаде

Что предпринять, если появились мошки в рассаде? Ситуация крайне нежелательна, ведь за рассадой нужно тщательно присматривать. Какие же средства и советы помогут уберечь рассаду от незваных гостей с крыльями? Или любых других вредителей.









МОШКИ В РАССАДЕ



Полезная идея



Появились мошки в рассаде

Каждый опытный огородник понимает, что для рассады чрезвычайно важен не только своевременный полив и солнечный свет. Понадобятся также витаминные подкормки и разные обработки. В том числе и против мошек. Откуда вообще могут взяться эти вредители?Разумеется, мошки могут появиться даже дома. Например, они какое-то время будут жить в грунте. Затем же вредители выберутся из своей спячки и начнут вредить рассаде. Именно поэтому так важно внимательно осматривать все компоненты будущих растений на наличие любых вредителей.Если вредителей нет, то это однозначно большая удача. Однако осторожность всё равно не помешает. Чтобы сохранить рассаду от потенциальных шкодников, можно использовать диатомит. Это органическое вещество, которое производится из водорослей, расположенных на дне рек или на болотах.Диатомит содержит в себе много полезных элементов и способен накапливать влагу. Смысл его работы в том, чтобы нейтрализовать лишнюю влагу и не допустить появления плесени на грунте с рассадой.Влага может быть поглощена даже из внешних покровов вредителей, что и способствует их гибели.Полезные компоненты диатомита укрепляют корневую систему растений, что благоприятно отражается и на зеленых побегах. Можно добавлять диатомит в почву еще во время высадки рассады. Делается это в соотношении 1:5. Если рассада расположена в отдельных стаканчиках, можно добавлять по чайной ложке диатомита на каждый стакан.Вот такая полезная идея для тех, кто собрался самостоятельно выращивать рассаду. Нужно быть крайне внимательным к тому, что происходит с молодыми побегами. Диатомит очень сильно выручит в этом непростом деле. Цены на продукты сейчас крайне нестабильны, а личная огородина будет как нельзя кстати. Удачи каждому садоводу-любителю.