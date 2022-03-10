В ХХ веке в США детей отправляли по почте

В начале ХХ века в США можно было отправить ребенка по почте: услуга стоила меньше доллара, что дешевле билета на поезд, и при этом почта сама заботилась о живой посылке. Ребенка «упаковывали» в особую почтовую сумку, ставили на его одежду штамп и посылку доставляли по месту назначения.







Во время пути за ребенком присматривали почтовые курьеры. Потом, конечно, услугу запретили, но нескольких детей таким образом отправили к родственникам.



В 1913 году в США вышел «Закон о почте», который стал хорошим стимулом для экономики страны. Американцы смогли покупать по почте продукты, одежду, зерно, табак и лекарства, а посылки теперь доставляли до самого дома получателя. Но законодатели продумали не все детали, чем и воспользовались некоторые экономные хитрецы.







Почта обязывалась доставлять до получателя не только хрупкие продукты, но и живность весом до 50 фунтов (22,68 кг). Это было сделано для того, чтобы жители деревень могли отправлять по почте домашнюю птицу, но формально условия подходили и для маленьких детей.







В январе 1913 года миссис и мистер Бодж из Глен-Эсте, Огайо, сельской почтой отправили посылку в адрес Луи Бодж. Пересылка обошлась им в 15 центов, уплаченных за почтовую марку, при этом груз был застрахован на 50 долларов.

Грузом оказался внук Луи Бодж: родители сочли, что отправить ребенка почтой получится дешевле , чем самим довезти его до бабушки.Это был первый, но не последний ребенок, отправленный по почте. 27 января 1913 года миссис и мистер Савис из Пайн Холлоу, Пенсильвания, отправили посылку со своей дочерью в адрес Джеймс Байерли из Шарпсвилла в том же штате. Девочку в тот же день благополучно доставили получателю, пересылка обошлась родителям в 45 центов.В том же 1913 году практику попытались отменить, указав на то, что дети не являются ни пчелами, ни жуками — единственными живыми существами, разрешенными к почтовой отправке.19 февраля 1914 года родители пятилетней Мэй Персторф из штата Айдахо отправили девочку почтой в гости к бабушке — та жила в 73 милях от них в Орегоне. Девочка весила меньше предельно допустимой нормы, поэтому посылку отправили по куриному тарифу, заплатив всего 53 цента.В 1914 году главный почтмейстер США генерал Альберт Сидней Берлизон выпустил указ, запрещающий почтмейстерам принимать для пересылки детей. Правда, нескольким семьям это не помешало отправлять посылки с младенцами. 1915 год стал рекордным по пересылке детей.Похоже, последним подобным случаем была пересылка трехлетней Мод Смит: девочку вернули от бабушки с дедушкой к матери — Селине Смит из Кентукки, и ситуация попала под почтовое расследование.13 июня 1920 года почтовое управление строго запретило отправлять детей почтовой службой. С той поры подобные случаи не повторялись.Эта фотография иллюстрировала текст объявления USPS о том, что почта больше не будет принимать детей к пересылке . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)