Почему штык-нож 6х4 для автомата Калашникова чересчур тупой

Этот нож откровенно тупой. /Фото: favoritekherson.co.

Не только штык, но еще и инструмент. /Фото: favoritekherson.co.

Можно из него даже молоток сделать. /Фото: vk.com.

Успешно используется по сей день. /Фото: guns.allzip.org.