Чем заполнить угловое пространство в квартире

Иногда случается так, что даже при идеально расставленной мебели, остаётся свободное место, которое бросаясь в глаза, выбивается из общей картины.







Чаще всего это пустующие углы. Рассказываем о том, как использовать и чем заполнить имеющееся пространство в квартире, создав максимально уютную и комфортную обстановку.





При меблировке квартиры, не забывайте задействовать угловое пространство.



Наличие пустых углов (особенно в маленькой) квартире зачастую расстраивает владельцев, поскольку ценен каждый сантиметр пространства, и его можно было бы использовать лучше. Многие угловые зоны часто упускаются из виду, но есть несколько способов оживить комнату.





Углы также могут задействованы для более эффективного использования пространства.



Идеи для гостиной

Идеи для кухни

Идеи для спальни

Гостиная является важной частью дома, поскольку она служит центральным местом сбора и отдыха в кругу семьи и друзей. Обычно это место, где люди расслабляются и общаются, и оно может выполнять множество различных функций, таких как просмотр телевизора, прослушивание музыки, игры или просто чтение. Это комната, в которой люди чувствуют себя комфортно и по-домашнему, поэтому важно максимально правильно использовать каждый угол.Дополните один из углов гостиной креслом.Установка кресла в углу гостиной имеет ряд преимуществ. Этот предмет мебели может не только обеспечить уютное и комфортное место для чтения или отдыха, а придать комнате свою особую атмосферу с нотками уединения. Оно также может сэкономить пространство, максимально используя область, которая в противном случае была бы упущена из виду. Кроме того, кресло также может стать акцентной деталью в комнате, тем самым способствуя созданию более комфортной и располагающей атмосферы. Если вы ищете способ обновить свою гостиную, подумайте о том, чтобы установить кресло в углу (выбирайте компактную, но при этом оригинальную и современную модель, которая отлично впишется как в общий интерьер, так и привлечёт внимание с первых же секунд).Также в угол можно поставить торшер.Торшер в углу комнаты – отличный способ скрасить пространство и добавить нотку стиля в дизайн интерьера. Как правило, такие светильники часто бывают портативными, поэтому их можно легко перемещать по комнате, обеспечивая оптимальное освещение для различных занятий, таких как чтение, просмотр телевизора или просто создание теплой атмосферы. Кроме того, лампа также может увеличить высоту и размер угла, сделав его акцентной деталью в комнате. Торшеры также могут быть различных дизайнов и форм, поэтому не составит труда найти тот, который идеально дополнит пространство.В углу также можно разместить небольшой шкаф или комод.Размещение небольшого шкафа или комода в углу комнаты — отличный способ максимально увеличить объём хранилища и извлечь максимальную пользу от используемого пространства. Такую мебель можно использовать для хранения дополнительной одежды, аксессуаров или других предметов, которые могут понадобиться в комнате, но для них нет места в основных помещениях. Таким образом, они будут легко доступны при необходимости и не загромождать комнату. Шкаф или комод с выдвижными ящиками также придаст дополнительную глубину общей планировке, а пространству — ощущение завершённости.Полки также отлично будут смотреться в углу.Полки — ещё один отличный вариант использования углового пространства в комнате и повышения его утилитарной ценности. Их можно использовать для хранения книг, журналов, украшений, инструментов или других принадлежностей. В зависимости от дизайна и материала полки также могут обеспечивать текстуру и эстетическую привлекательность.Комнатные растения также могут дополнить пустующий угол.Добавление некоторых комнатных растений в угол комнаты может стать отличным способом привнести природу в пространство и создать успокаивающую и расслабляющую атмосферу. Растения обеспечивают визуальный интерес и добавляют немного цвета в комнату, а также привносят ощущение жизни и бодрости. Кроме того, они также помогают очистить воздух и создают более гостеприимную обстановку. К тому же, такие зоны могут обеспечить пространство для того, чтобы выпить чашечку чая или слегка перекусить, наслаждаясь зелёным уголком.В качестве элемента декора можно использовать напольную вазу.Напольная ваза в углу комнаты – прекрасный способ разбавить интерьер, придав ему нотку элегантности. Вазы, как правило, высокие и узкие, вытягиваю пространство, делая его выше и глубже. Ваза также может стать ярким акцентом и придать помещению цветовую гамму или текстуру. В зависимости от её содержимого и дизайна, вазу легко адаптировать под любой декор интерьера и сезон.И даже на кухне углам можно найти применение.Кухня является ключевой частью любого дома, предоставляя пространство для приготовления пищи, но также служа местом неформальных встреч и местом общения членов семьи друг с другом. В небольшом пространстве кухня может казаться тесной и захламлённой, поэтому важно максимально разумно использовать каждый сантиметр, в том числе и угловые зоны. Таким образом вы не только оптимизируете имеющуюся площадь, а и создадите комфортную и уютную кухню, отвечающую всем вашим потребностям.В углу можно создать прекрасную обеденную зону.Размещение обеденного стола в углу кухни — отличный способ максимально увеличить доступное пространство и создать функциональную и эстетичную зону. Стол обеспечивает дополнительную поверхность для приготовления блюд и приёма пищи, создавая естественное продолжение основной кухонной стойки. Его также можно использовать для расширения обеденной зоны и создания уютного и привлекательного пространства для приёма пищи. Кроме того, размещение обеденного стола в углу комнаты может обеспечить дополнительное пространство для хранения под ним, где вы сможете хранить мелкую бытовую технику, дополнительные кухонную утварь или другие принадлежности, которые могут понадобиться.В угловой зоне на кухне можно разместить даже холодильник.Расположение холодильника в углу имеет ряд преимуществ. Во-первых, это лёгкий доступ к продуктам во время приготовления еды. Во-вторых, он занимает меньше места, создавая ощущение большей открытости и простора в основной зоне кухни, что может быть особенно выгодно в небольших помещениях.Чтобы создать уютную атмосферу, дополните угловое пространство небольшим диванчиком.Если у вас есть свободное пространство, размещение дивана в углу кухни может принести много преимуществ. Диван станет уютным местом для отдыха и наслаждения чашечкой кофе или чая. Ко всему прочему, небольшой диван при необходимости может обеспечить дополнительные места для сидения, а также для отдыха во время готовки.Для спальни также есть несколько идей с угловым пространством.Спальня — это место комфорта, где можно расслабиться после трудового дня. В маленькой комнате угловые пространства часто остаются неиспользуемыми, но с помощью нескольких умных дизайнерских идей и подхода вы можете превратить их в продуктивные, уютные или эстетически привлекательные зоны, которые украсят вашу спальню.В угловом пространстве спальни можно разместить небольшой рабочий стол.Рабочий стол в углу спальни станет идеальным решением для тех, кто работает дома. Стол также можно использовать как место для хранения ноутбука, планшета, беспроводной колонки, файлов, бумаг или других рабочих принадлежностей, тем самым сохраняя рабочую зону организованной и отделённой от других частей спальни. Угол — идеальное место для размещения рабочего стола, поскольку он может создать ощущение уединения и личного пространства. Кроме того, угол — это недооцененное место и при правильно подобранном освещении, работать за столиком в углу будет ещё комфортнее.В углу также можно поставить тумбочку.Прикроватные тумбочки просто необходимы для спальни, поскольку они обеспечивают удобное место для хранения гаджетов, косметики, книг или других личных вещей. Когда пространство спальни ограничено, размещение прикроватной тумбочки в углу может быть разумным решением. В зависимости от конструкции, тумбочка также может выполнять двойную функцию, поскольку может быть как прикроватной тумбочкой, так и небольшим письменным столом. Угол обеспечивает идеальное место для такого дизайна двойного назначения, позволяя расположить тумбу там, где в небольшом помещении она может быть немного громоздкой или мешать.Зеркало в спальне может стать частью декоративного элемента.Напольное зеркало в углу спальни имеет ряд преимуществ, поскольку создаёт иллюзию большего пространства, что особенно эффективно в маленьких спальнях. Оно также придаёт комнате отражающий, художественный оттенок, улучшая её эстетику и создавая более привлекательную обстановку. Наконец, зеркало также служит удобным инструментом для утренней подготовки, позволяя легко привести себя в порядок. Таким образом, напольное зеркало в углу спальни — отличный способ максимально использовать имеющееся пространство.